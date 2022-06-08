مقاطعة بمقاطعة.. الهنود يردّون على حملات إلكترونية تستهدف بلادهم

تتفاعل حملات المقاطعة بين العرب والهنود على تويتر، ومغردون هنود يردون على تلك التي تستهدف بلدهم بإطلاق هاشتاغ #BoycottQatarAirways، الذي يعني مقاطعة الخطوط الجوية القطرية.

نيودلهي- رفع مغردون هنود هاشتاغ #BoycottQatarAirways الذي يعني مقاطعة الخطوط الجوية القطرية إلى الترند العالمي على موقع تويتر، على خلفية موقف قطر من أزمة الإساءة الهندية للرسول محمد.

وكان المسؤول الإعلامي في حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم، نافين كومار جيندال، قد نشر تغريدة بشأن زواج النبي من السيدة عائشة، كما أدلت متحدثة باسم الحزب تدعى نوبور شارما بتصريحات اعتبرت مسيئة للإسلام في برنامج تلفزيوني.

واعتذرت شارما بعد ذلك على تويتر وغردت أنها قالت بعض الأشياء ردا على تعليقات تم الإدلاء بها متعلقة بإله هندوسي، لكن لم تكن هناك نية أبدا لإيذاء المشاعر الدينية لأي شخص.

وأعلن مكتب الحزب طرد نافين جيندال من الحزب بسبب التعليقات التي أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن وزارة الخارجية القطرية استدعت السفير الهندي وسلمته مذكرة رسمية “تعرب عن خيبة أمل دولة قطر، ورفضها واستنكارها التام للتصريحات المثيرة للجدل”.

ولئن رحّبت قطر ببيان حزب بهاراتيا جاناتا وتعليق الموظفين فإنها تتوقع من الحكومة الهندية تقديم اعتذار علني واستنكار التصريحات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد محمد الأنصاري إن “دولة قطر تدعو الحكومة الهندية إلى التنديد الفوري بهذه التصريحات والاعتذار العلني لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم”.

وذهبت مساعدة وزير الخارجية لولوة الخاطر إلى أبعد من ذلك ووصفت الخطوة بأنها “إهانة متعمدة” لأكثر من ملياري مسلم في جميع أنحاء العالم.

وتجاهلت السلطات الرسمية الهندية طلب قطر الاعتذار الرسمي، حيث اعتبرت الخارجية الهندية أن التغريدات والتصريحات المسيئة “صدرت عن أفراد معينين ولا تعكس بأي حال وجهة نظر الحكومة”.

وأطلق هنود على موقع تويتر حملة لمقاطعة الخطوط الجوية القطرية، وذلك عبر هاشتاغ “BoycottQatarAirways”.

وكان غواراف جويل، المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا، أحد المسؤولين الأوائل الذين أيدوا المقاطعة يوم الاثنين، حيث غرد على تويتر قائلا إن:

وكتب ناشط هندي “أنا أدعم هذا الاتجاه، يُرجى أن تتم كتابة وإعادة تغريد قائمة شركات بلدي الوطنية كلها”، فيما وجه حساب آخر إهانة عنصرية إلى القطريين واصفا إياهم بأنهم شعب “من الدرجة الثالثة”.

وتابع آخر “الخطوط القطرية ستدفع ثمن تجاوزات بلدها وستتسبب مقاطعتنا في ضرر كبير لاقتصادها”. وأضاف رابع “حان الوقت الآن لكي تعتذر قطر للهند أو تستعد لمواجهة عواقب ذلك. قاطعوا أيضًا جميع منتجات قطر”.

وعلى تويتر يقول مغردون هنود إن قطر هي البلد نفسه الذي حصل فيه الرسام الهندي مقبول فداء حسين على جنسيتها؛ حسين الذي رسم صورًا “عارية” و”فاحشة” للآلهة الهندوس. واليوم قطر نفسها -بسبب تصريح عرضي- تنصح الهند بعدم التجديف.

◙ يبدو أن حملة مقاطعة الخطوط الجوية القطرية تثير تخوف قطر من إمكانية تصاعدها

وكتب مغرد “قطر هي الراعي الرئيسي للإرهاب الإسلامي في الهند. تريد قطر وتركيا احتلال مكانة المملكة العربية السعودية كزعيم إسلامي جديد للعالم. يدعم المسلمون الهنود بهدوء مثل هؤلاء المناهضين للهند والهندوس”.

يذكر أن الدعوة التي أطلقها الهنود في وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة الخطوط الجوية القطرية هي رد على دعوات عربية وإسلامية كثيفة لمقاطعة البضائع والمنتجات الهندية بشكل عام.

وتشهد منصات التواصل حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الهندية عبر هاشتاغ #BoycottIndianProducts اعتراضًا على تصاعد الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ضد المسلمين في الهند.

كما يواصل هاشتاغ #إلا_رسول_الله_يا_مودي تصدّره تويتر في العديد من الدول العربية مع مطالبات بمقاطعة البضائع الهندية وسط غضب شعبي واسع، فيما عاد هاشتاغ #مقاطعة_المنتجات_ الهندية إلى الصعود عربيًا.

ويريد معلقون مواصلة الضغط على حكوماتهم لـ”معاقبة” الهند، وخاصة عقب تواتر التقارير المتعلقة بقمع المسلمين هناك في المدة الأخيرة.

وقدم الكثير من المغردين عدة اقتراحات منها طرد العمالة الهندية من الدول الخليجية -لاسيّما منها الذين ينتمون إلى الطائفة الهندوسية- والإبقاء على الهنود المسلمين فقط، ووقف استيراد المحاصيل الهندية بما في ذلك القمح، وتدشين حملة لمقاطعة المنتجات الهندية بوجه عام في جميع الدول العربية. ولفت معلقون إلى “الأرباح” التي تجنيها بوليوود الهندية جراء الإقبال الواسع عليها في الدول العربية، مطالبين بوقف عرض أي أعمال هندية على الفضائيات العربية.

ماجد محمد الأنصاري: دولة قطر تدعو الحكومة الهندية إلى التنديد الفوري بهذه التصر

من جانبهم ذهب بعض الهنود إلى حد اقتراح مقاطعة جميع الأعمال التجارية المملوكة لمسلمين. ويمثل المسلمون ما يقرب من 13 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

وعلى مستوى الدول الخليجية فقط، فإن حجم التجارة الخارجية مع الهند يبلغ 115 مليار دولار سنوياً، منها 28 مليار دولار للصادرات الهندية إلى دول مجلس التعاون الخليجي و87 مليار دولار للصادرات الخليجية إلى الهند.

ويبدو أن حملة مقاطعة الخطوط الجوية القطرية تثير تخوف قطر من إمكانية تصاعدها، وجاء في تقرير نشرته صحيفة “الدوحة نيوز” القطرية الناطقة بالإنجليزية أن الكثير من الهنود سارعوا إلى الدفاع عن قطر. وقالت الصحيفة “عندما كان كوفيد – 19 يدمر حياة الهنود بسبب السياسات الكارثية لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، سهلت الخطوط الجوية القطرية شحن 1350 أسطوانة أكسجين إلى الهند”.

ويتجاوز تعداد السكان الهنود في قطر 750 ألف نسمة، أي ما يعادل 25 في المئة من إجمالي عدد سكان قطر البالغ 2.979.915 نسمة. وقالت الصحيفة إن قطر توفر بالمجان تقريبًا واحدا من أفضل المرافق الطبية لجميع المغتربين والمواطنين بغض النظر عن الدين والعرق.

يذكر أن لسلاحي المال والاقتصاد بالغ الأثر في العالم المعاصر، وللعامل الاقتصادي أهمية منقطعة النظير في العلاقات الدولية. غير أن المقاطعة لا تؤتي أكلها -بالضرورة- في كل الحالات، ويظل حجم تأثيرها مرتبطا بالقدرة على التعبئة الجماهيرية الواسعة وعلى طول النفس، كما يرتبط بقوة الطرف الآخر وقابليته للرضوخ.

ولا يمكن تقييم مدى فاعلية حملات المقاطعة التي انطلقت على مواقع التواصل واستمراريتها في الوقت الراهن نظرا إلى مرور أيام قليلة على انطلاقها.

العرب