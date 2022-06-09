صندوق النقد يعلن تقدم المفاوضات مع تونس وسط تحضيرات لاحتجاج نقابي

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، اليوم الخميس، إن المحادثات الفنية التي يجريها الصندوق مع تونس تحرز تقدماً.

وعبّر في مؤتمر صحافي عن أمل الصندوق بأن تبدأ المحادثات بشأن برنامج جديد مع السلطات التونسية “قريباً”، على الرغم من أنه لم يحدد أي توقيت للمناقشات على مستوى الخبراء.

ويجري صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقراً له محادثات مع تونس منذ بداية العام.

يأتي ذلك فيما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، نهاية الشهر الماضي، أن 159 مؤسسة ومنشأة حكومية ستنفذ إضراباً عاماً يوم 16 يونيو/ حزيران المقبل، تنفيذاً لتوصيات الهيئة الإدارية للاتحاد، وذلك احتجاجاً على تنصل الحكومة من مبدأ المفاوضات حول الزيادة الدورية في الرواتب، وترميم القدرة الشرائية للموظفين.

وقالت المنظمة النقابية، في بلاغ أصدرته على صفحتها الرسمية، أن موظفي 159 مؤسسة ومنشأة حكومية سينفذون الإضراب الذي يشمل خدمات حيوية، ومن أهمها النقل البري والبحري والجوي والمطارات والموانئ التجارية.

تونس: خطة لزيادة إنتاج القمح بنسبة 50 بالمائة

وصعد معدل تضخم أسعار المستهلك في تونس إلى 7.8 بالمئة على أساس سنوي، خلال مايو/أيار الماضي، ارتفاعاً من 7.5 بالمئة في إبريل/نيسان السابق له، قرب أعلى مستوى منذ 30 عاماً.

وقال المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) أخيراً، إن التضخم في مايو يعود إلى تسارع ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية إلى 7.3 في المئة، وأسعار الأثاث والخدمات والتجهيزات المنزلية إلى 8.4 في المئة.

وأعلنت الحكومة التونسية، منذ أيام، اعتزامها إلغاء دعم الوقود والغذاء والكهرباء تدريجاً، فضلاً عن إيقاف التوظيف في القطاعات الحكومية في إطار وصفته بالخطة الإصلاحية للحد من الإنفاق في البلد الذي يشهد أزمة مالية، إذ يعرقل الوضع السياسي المضطرب إمكانيات حصول البلاد على تمويلات أجنبية أو جلب استثمارات جديدة، من شأنها إنعاش الاقتصاد.

(العربي الجديد، رويترز)