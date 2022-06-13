ثلاثون عاما على إقامة “حكومة إقليم كردستان”

في ذكرى الانتخابات الأولى في “كردستان العراق”، يقوم ثلاثة خبراء بتقييم العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والأكراد في العراق، والتحديات السياسية والاقتصادية الداخلية.

في 17 أيار (مايو)، عقد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ندوة سياسية افتراضية مع بلال وهاب، وأمبرين زمان، وفانس سيرشوك. ووهاب هو “زميل فاغنر” في المعهد ومؤسس “مركز التنمية والموارد الطبيعية” في “الجامعة الأميركية في العراق- السليمانية”. وزمان هي كبيرة المراسلين في “المونيتور”، حيث تركز على السياسة وحقوق الأقليات في العراق وسورية وتركيا. وسيرشوك هو المدير التنفيذي لـ”معهد كي كي آر العالمي” (KKR Global Institute)، وزميل أقدم مساعد في “مركز الأمن الأميركي” الجديد، وعضو مهني سابق في “لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية” بـ”مجلس الشيوخ الأميركي”. وفيما يلي ملخص المقررة لملاحظاتهم.

بلال وهاب

بعد أن أبصرت “حكومة إقليم كردستان” النور في العام 1992 كنتيجة ثانوية لأحداث أخرى في العراق، أصبحت هذه الحكومة تدريجياً تجربة بناء دولة في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة. وعلى الرغم من السردية الشائعة التي تعتبر أن الأكراد هم ضحايا، إلّا أن الطريقة التي مارس بها الأكراد السلطة خلال العقود الثلاثة الماضية تُظهر نفوذاً حقيقياً. ويروي الحكم الذاتي الكردي في العراق قصة القدرة على الصمود -ولكن أيضاً انتهاز الفرص وإضاعتها.

كان الحدث الذي حث على الاستقلال الكردي هو غزو العراق للكويت، ومن ثم إخراجه منها على يد التحالف بقيادة الولايات المتحدة. فبعد أن رأى أكراد العراق أن نظام صدام حسين أصبح ضعيفاً، انتفضوا ضده. وبعد ذلك، دفعت المخاوف من انتقامه إلى هرب 1.5 مليون كردي إلى الجبال، مما أدى إلى ظهور أزمة إنسانية أرغمت واشنطن و”الأمم المتحدة” على إنشاء ملاذ آمن للأكراد في شمال العراق.

وفي 19 أيار (مايو) 1992، أدلى الأكراد بأصواتهم في أول عملية انتخابية لهم. ولكن، في غضون عامين، بدأت الأحزاب الحاكمة في “حكومة إقليم كردستان” حرباً أهلية كردية لم تنته إلا بعد تدخل واشنطن في العام 1998.

وعندما غزت الولايات المتحدة العراق في آذار (مارس) 2003، أصبحت “حكومة إقليم كردستان” الجبهة الشمالية بعد هبوط جنود المظلات بالقرب من أربيل. وأدى سقوط صدام إلى زيادة سلطات الأكراد وصلاحياتهم وحقوقهم، التي رسخ الدستور العراقي الجديد الكثير منها. وفي وقت لاحق، أجرت “حكومة إقليم كردستان” انتخاباتها الثانية في العام 2005، وصدّرت أول برميل للنفط من أراضيها عبر تركيا في العام 2009.

اختُبرت قدرة إقليم كردستان على الاستمرار والصمود مراراً وتكراراً في العقد الثالث من قيامه. ففي العام 2011، نزل المحتجون إلى الشوارع للاعتراض على الفساد واحتكارات الأحزاب في “حكومة إقليم كردستان”. وبين العامين 2014 و2017، هددت الهجمات العسكرية التي شنها تنظيم “داعش” وأنشطته الأخرى أراضي “إقليم كردستان”. وما يزال “كردستان العراق” يواجه اليوم تحديات أبرزها انخفاض الميزانية، والانقسامات السياسية الداخلية، والتهديدات التي تطرحها هجمات إيران ووكلائها.