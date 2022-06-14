آخر ما يحتاجه العالم هو صراع في منطقة الخليج

صحيفة “ديلي تلغراف” (Daily Telegraph) البريطانية إن آخر شيء يحتاجه العالم الآن هو صراع آخر في منطقة تنتج كميات ضخمة من النفط والغاز، مشيرة إلى أن التطورات في منطقة الخليج العربي ينبغي أن تثير قلق صانعي السياسة في العالم.

وألمحت في افتتاحيتها اليوم إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يعتقد أن إيران الآن “قريبة بشكل خطير” من استكمال برنامج أسلحتها النووية، وأنها ستنتج قريبا قنبلة ما لم يتصدَ الغرب لإيران ويحسم الجدال الطويل حول تخصيب اليورانيوم لأغراض صنع الأسلحة.

ونبهت الصحيفة إلى أنه مع انشغال دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالحرب في أوكرانيا وعواقبها، هناك خطر من أن تغفل عما يحدث في الشرق الأوسط.

مع انشغال دول حلف شمال الأطلسي بالحرب في أوكرانيا وعواقبها، هناك خطر من أن تغفل عما يحدث في الشرق الأوسط

ولفتت إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية تظهر أن إيران تخصب اليورانيوم بمعدل غير مسبوق على الرغم من الجهود المبذولة في فيينا لإحياء الحوار الدبلوماسي بغية تحويل البرنامج إلى الاستخدامات المدنية فقط.