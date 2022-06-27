تتالي النكسات يحفز جونسون على التمسك بالسلطة لفترة أطول

لندن – كشف رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون أنه يريد البقاء في السلطة حتى منتصف العقد المقبل، في محاولة منه لإظهار تجاوزه للنكسات التي تعرض إليها مؤخرا.

وجاء حديث جونسون بالرغم من الدعوات التي تطالبه بالاستقالة، ما سيجعله -إذا كتُب لمساعيه النجاح- أكثر زعيم بقي في السلطة بشكل متواصل في بريطانيا منذ 200 عام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أفلت جونسون من تصويت على الثقة أجراه نواب محافظون وصوت فيه 41 في المئة من زملائه البرلمانيين للإطاحة به، كما أنه يخضع لتحقيق بتهمة تعمد تضليل البرلمان.

وخسر حزب المحافظين الجمعة مقعدين في انتخابات برلمانية فرعية، أحدهما في معاقل تقليدية للمحافظين في الجنوب وآخر بشمال إنجلترا كان قد انتزعه من حزب العمال في الانتخابات السابقة.

وتشير هذه الخسارة إلى أن القبول واسع النطاق الذي ساعد جونسون على الفوز بأغلبية برلمانية كبيرة في ديسمبر عام 2019 ربما بدأ يتصدع بعد فضيحة تتعلق بإقامة حفلات غير قانونية في مقر رئاسة الوزراء خلال فترة الإغلاق التي تم فرضها من أجل التصدي لفايروس كورونا.

حديث جونسون جاء بالرغم من الدعوات لاستقالته، ما سيجعله أكثر الزعماء البريطانيين بقاءً في السلطة منذ 200 عام

وبموجب قواعد حزب المحافظين لا يمكن إجراء تصويت على سحب الثقة من جونسون لمدة عام، ولكن الاستياء الساحق أو استقالة سلسلة من كبار الوزراء قد يضعفان موقفه.

كما أن بريطانيا في خضم أعمق أزمة تخص تكاليف المعيشة منذ العشرات من السنين بعد أن بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

وقال مايكل هاوارد زعيم حزب المحافظين السابق يوم الجمعة إن الوقت حان لرحيل جونسون، وقدم رئيس حزب المحافظين أوليفر دودن استقالته بعد خسارة الانتخابات الفرعية.

ولكن جونسون قال إنه يريد أن يبقى فترة ثالثة في منصبه وأن يظل رئيسا للوزراء حتى منتصف الثلاثينات من أجل منحه وقتا كافيا لتقليل الفوارق الاقتصادية الإقليمية وإجراء تغييرات في الأنظمة القانونية ونظام الهجرة في بريطانيا.

وفي اليوم الأخير من زيارة لحضور قمة الكومنولث قال جونسون للصحافيين في رواندا “حاليا أفكر بجدية في الفترة الثالثة، وأنتم تعرفون ما يمكن أن يحدث بعد ذلك. لكنني سأراجعها عندما أصل إليها”.

وإثر سؤاله عما يعنيه قال جونسون “عن الفترة الثالثة… وهذه ستكون في منتصف الثلاثينات”.

ولا بد أن يدعو جونسون إلى الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا بحلول ديسمبر عام 2024، وسيحتاج إلى فوز انتخابي ثالث بحلول عام 2029.

وإذا استمر جونسون في منصبه بعد أوائل عام 2031 فسيحطم بذلك الرقم القياسي لمارغريت ثاتشر كأطول رئيس وزراء بريطاني بقاء في السلطة بشكل مستمر منذ روبرت بانكس جنكنسون الذي استمر في منصبه من 1812 حتى 1827.

العرب