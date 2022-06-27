إعدام جنود سودانيين أسرى في إثيوبيا وعرض جثثهم على الناس

الخرطوم – أعلن الجيش السوداني مساء الأحد أن القوات الإثيوبية أعدمت سبعة جنود ومدنيا سودانيين كانوا أسرى لديها وعرضت جثثهم على الناس، متوعدا بالرد على “التصرف الجبان”.

وتصاعدت التوترات بين السودان وإثيوبيا في السنوات الأخيرة، بسبب تداعيات الصراع في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا وبناء إثيوبيا سدا عملاقا للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق.

وقال الجيش “في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم”.

واتهم الجيش السوداني أيضا إثيوبيا بعرض جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم على الجمهور، وتعهد بالرد “على هذا التصرف الجبان بما يناسبه”.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن “هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد”.

وفر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان، ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة من الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا.

وتشهد الحدود السودانية – الإثيوبية توترا، حيث أعلنت الخرطوم في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020 سيطرة الجيش على منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

وتتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على تسعة معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ نوفمبر 2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية الخامس عشر من مايو 1902، التي وقّعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا، نيابة عن السودان، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.

العرب