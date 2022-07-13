اجتماع حاسم “للإطار التنسيقي” الشيعي اليوم.. تسمية رئيس الوزراء أبرز المحاور

كشف عضو المكتب السياسي لتيار “الحكمة الوطني”، فادي الشمري، عن عقد قادة “الإطار التنسيقي” الشيعي، اجتماعاً اليوم الأربعاء، بهدف بحث تسمية رئيس الوزراء الجديد.

الشمري ذكر، في تصريح لإعلام حزبه، أنه “سيتم عقد اجتماع لقادة الإطار التنسيقي (اليوم) لمناقشة مستجدات ملف تسمية رئيس الوزراء”، مبينًا أنه “لا صحة لطرح أي اسم، وكل الأسماء التي يتم تداولها هي أحاديث إعلامية فقط”.

وأوضح أنه “سيتم تأجيل ملف تسمية النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى الاجتماع الذي يليه، وسيتم أيضًا مناقشة ملف اختيار رئيس الجمهورية”.

وبالإضافة إلى حسم مرشح رئاسة الوزراء، يتعيّن على “الإطار التنسيقي” الشيعي ترشيح بديل عن النائب الأول لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، الذي استقال من منصبه تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

القدس العربي