بايدن في السعودية.. الزيارة 12 لثامن رئيس أمريكي في 5 عقود

يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من اليوم الجمعة إلى السعودية، في أول زيارة له منذ توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني 2021، والثانية عشر لثامن رئيس للولايات المتحدة خلال 5 عقود.

ومنذ 13 يوليو/تموز الجاري بدأ بايدن الرئيس رقم 46 بتاريخ الولايات المتحدة، جولة بالمنطقة استهلها بزيارة إسرائيل، ليلتقي بعدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالضفة الغربية، على أن يختتمها بزيارة السعودية وحضور قمة عربية أمريكية في جدة، وفق معلومات رسمية أمريكية وسعودية.

وستكون زيارة بايدن الأولى لرئيس أمريكي يسافر من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية.

ويغلب على الزيارات الرئاسية الأمريكية للسعودية طابع تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة وأحداثها.

وهذه أبرز المحطات والشخصيات في زيارات الرؤساء الأمريكيين للسعودية خلال 48 عاما.

1- ريتشارد نيكسون (زيارة واحدة)

حكم من 1969 – 1974، وهو أول رئيس أمريكي يزور المملكة في يونيو/ حزيران 1974، والتقى في جدة بالملك فيصل بن عبد العزيز (حكم من 2 نوفمبر/ تشرين ثاني 1964 – 25 مارس/آذار 1975).

2- جيمي كارتر (زيارة واحدة)

حكم من 1977 – 1981، وزار الرياض في يناير 1978، واستقبله الملك خالد بن عبد العزيز (حكم من 25 مارس 1975 – 13 يونيو 1982).

3- جورج بوش الأب (3 زيارات)

حكم من 1989 – 1993، وزار السعودية 3 مرات في 1990 و1991 و1992 والتقى بجدة والرياض الملك فهد بن عبد العزيز (حكم من 13 يونيو 1982 – 1 أغسطس/آب 2005)، وصادفت تلك السنوات الغزو العراقي للكويت.

4- بيل كلينتون (زيارة واحدة)

حكم من 1993- 2001، وزار المملكة مرة واحدة في أكتوبر/ تشرين أول 1994 والتقى الملك فهد.

5- جورج بوش الابن (زيارتان)

حكم من 2001 – 2009، زار السعودية مرتين، الأولى في يناير/ كانون 2008 واجتمع بالرياض مع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (حكم من 1 أغسطس 2005 – 23 يناير 2015) وكرر الزيارة في مايو/أيار من العام ذاته.

6- باراك أوباما (زيارتان)

حكم من 2009 – 2017، زار المملكة مرتين الأولى في يونيو 2009، واجتمع مع الملك عبد الله بالرياض، والثانية في يناير 2015 والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز، مقدما العزاء له لوفاة الملك عبد الله.

7- دونالد ترامب (زيارة واحدة)

حكم من 2017 – 2021، وهو أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية، عبر زيارة الرياض في مايو/ أيار 2017، وحضر قمة جمعته مع قادة 55 دولة عربية وإسلامية لبحث مكافحة الإرهاب.

8 – جو بايدن (الزيارة المنتظرة)

زيارة جو بايدن في 15 يوليو الجاري إلى السعودية، ستكون الأولى له منذ توليه منصبه، يشارك خلالها في جدة قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.

وقال بايدن، السبت، في مقال رأي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” إنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر من إسرائيل إلى جدة، وكذلك أول رئيس لبلاده يزور الشرق الأوسط منذ أحداث 11 سبتمبر /أيلول 2001، دون مشاركة القوات الأمريكية في مهمة قتالية هناك.

وسبق أن زار بايدن السعودية مرتين حين كان نائبا للرئيس الأمريكي في عهد باراك أوباما، الأولى عام 2011 لتقديم التعازي في وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز، والثانية في 2015 لتقديم التعازي في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

ووفق السفارة الأمريكية بالسعودية، فقد تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1933، وفتحت السفارة الأمريكية في جدة عام 1944 وانتقلت إلى الرياض عام 1984، بالإضافة لوجود قنصليتين في كل من جدة والظهران حاليا.

(الأناضول)