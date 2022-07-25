الأول منذ عودة طالبان للحكم.. أوزبكستان تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن أفغانستان يتركز على تعزيز الاستقرار والأمن

تستضيف العاصمة الأوزبكية طشقند اليوم الاثنين مؤتمرا دوليا بشأن أفغانستان، بمشاركة الحكومة التي تقودها حركة طالبان وأكثر من 20 دولة ومنظمة دولية. ويعد المؤتمر الأول من نوعه بشأن أفغانستان بعد عودة طالبان لحكم البلاد قبل نحو عام.

وقد وصل وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي إلى طشقند -التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الحكومة التي تقودها طالبان- للمشاركة في المؤتمر الذي يستمر يومين ويتركز على تعزيز الاستقرار والأمن في أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية الأوزبكية في بيان الشهر الماضي إن المؤتمر يأتي استكمالا لمؤتمرين دوليين عقدا في أوزبكستان عامي 2018 و2021 بشأن عملية السلام الأفغانية والتعاون الأمني والتواصل الإقليمي.

وفي ظل الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية والأجنبية في أغسطس/ آب الماضي، انهارت الحكومة الأفغانية السابقة، وسيطرت حركة طالبان على البلاد، وشكلت حكومة جديدة.

المصدر : الجزيرة + الألمانية