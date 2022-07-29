حرب الاغتيالات التركية مستمرة: لا مكان آمنا للقادة الأكراد

وسعت القوات التركية في الأيام الأخيرة عمليات الاستهداف التي تطال نشطاء أكرادا، سواء من قادة الصف الأول أو من المقاتلين، في رسالة واضحة يفيد مضمونها بأن لا مكان آمنا لهم في مناطق تحركهم، سواء في العراق أو في سوريا أو داخل المدن أو على الجبال.

وقالت تركيا الخميس إنها تولت تصفية القيادية الكردية خديجة هزر الملقبة بـ”برفين زيلان”، وتم الاستهداف في مدينة السليمانية شمالي العراق، وذلك بعد أيام قليلة من تصفية قيادي كردي سوري بارز في المدينة العراقية نفسها على الحدود الإيرانية.

ويرى مراقبون أن تركيا صارت تنفذ هجمات مستمرة ضد الأكراد بقطع النظر عن الأماكن التي يوجدون فيها والجهات التي ترعاهم أو تستضيفهم، وأنها تريد أن تحول ذلك إلى أمر واقع يقبل به الجميع، بمن في ذلك الإيرانيون وروسيا والولايات المتحدة الذين يعارضون قيام تركيا بتوسيع نفوذها في المناطق الكردية.

زادت تركيا منذ قمة طهران من وتيرة استهدافها لأهداف عسكرية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري

وأهملت أنقرة ما جاء من غضب واحتجاجات رسمية وشعبية بعد استهداف موقع سياحي عراقي ما أدى إلى قتل وجرح العشرات من المدنيين. وفشلت الحكومة العراقية الضعيفة في الضغط على أنقرة من أجل الموافقة على الانسحاب من الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية قولها إن المخابرات التركية رصدت مكان خديجة هزر في مدينة السليمانية و”تمكنت من تحييدها عبر عملية نوعية”، في إشارة إلى تصفيتها.

وأشارت المصادر إلى أن هزر انضمت في 1991 إلى صفوف حزب العمال الكردستاني المصنف حركة إرهابية في تركيا، وشغلت منصب المسؤولة عن المنظمة النسوية للتنظيم في أرمينيا عام 2004، ثم منصب المسؤولة عن أنشطة “بي جي أكي” الجناح الإيراني للتنظيم في سوريا سنة 2017.

ويتخذ حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

وجاءت هذه العملية بعد أيام فقط من قيام المخابرات التركية بقتل القيادي الكردي فرهاد شبلي نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الكردية في سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية تركية الأحد أن حسين شبلي الملقب بـ”فرهاد دريك” كُلّف بمهمة في العراق من قِبل قيادة حزب العمال الكردستاني. وأضافت أن شبلي كان واحدا من المقربين من فرهاد عبدي شاهين، أحد قادة حزب العمال الكردستاني.