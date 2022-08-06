موسوعة حول العراق … الخبر الاصدق والصورة الاوضح

خلال أسابيع قليلة من بداية انطلاقها ، استطاعت ( موسوعة حول العراق ) أن تحجز لها موقعا متصدراً في مجال الاعلام الإخباري الإلكتروني على الصعيدين العراقي والعربي ، في ظل أحداث متدافعة تتميز بالسرعة في التغطية الإخبارية المتلاحقة ، حيث تمكنت من تقديم مادة كبيرة تتعلق بالأحداث والتطورات الجارية بسرعة فائقة رغم ما تفرضه مواعيد الفحص والنشر ، لتقدمها لجمهور مشغول ومتعجل ومتعب ، وله مستويات متفاوتة من الثقافة ، ودرجات متباينة من الاهتمام .

إن إدراك الجمهور لمصداقية الوسيلة الإعلامية يرتبط إيجابياً مع إنتقائهم لوسيلة إعلامية دون أخرى کما يزيد من فاعلية ونجاح وسائل الإعلام في تشکيل معارف واتجاهات الجمهور ، بل وتشکيل وصياغة الواقع الاجتماعي بما ينسجم مع روح العصر في التقدم والتطور في إطار من الصدقية والحياد .

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