العراق: ما أهم فصول الأزمة التي تعصف به؟ ومن أبرز اللاعبين السياسيين فيها؟

في 23 أغسطس/آب امتد اعتصام أنصار الصدر إلى مبنى مجلس القضاء للتأكيد على المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

الحائري والمرجعية الشيعية

في 28 أغسطس/ آب أعلن رجل الدين الشيعي كاظم الحائري، الذي يعد مرجعية دينية للتيار الصدري، اعتزاله العمل الديني لأسباب صحية، ودعا لاتباع قيادة المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي.

لكن بيان اعتزال الحائري حمل في طياته تحذيرا ضمنيا للصدر إذ قال: “على أبناء الشهيدين الصدريين أن يعرفوا أن حب الشهيدين لا يكفي ما لم يقترن الإيمان بنهجهما بالعمل الصالح والاتباع الحقيقي لأهدافهما التي ضحيا بنفسيهما من أجلها، ولا يكفي مجرد الادعاء أو الانتساب، ومن يسعى لتفريق أبناء الشعب والمذهب باسم الشهيدين الصدرين أو يتصدى للقيادة باسمهما وهو فاقد للاجتهاد أو لباقي الشرائط المشترطة في القيادة الشرعية فهو – في الحقيقة- ليس صدرياً مهما ادعى أو انتسب”.

لكن الصدر سارع في الرد على الحائري، وقال في تغريدة له على تويتر: “يظن الكثيرون بمن فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا، إن ذلك بفضل ربي أولا ومن فضل والدي محمد صادق الصدر الذي لم يتخلَّ عن العراق وشعبه”.

وذهب الصدر إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ قال إن اعتزال الحائري “لم يكن بمحض إرادته”، مضيفا: “إنني لم أدعِّ يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة، إنما أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر… وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته”، في إشارة إلى القوى السياسية الشيعية المنضوية فيما يعرف بـ”الإطار التنسيقي”.

الأزمة تبلغ ذروتها

وفي 29 أغسطس/ آب بلغت الأزمة ذروتها بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية، مما أسفر عن توسع الاحتجاجات واقتحام أنصار تياره لعدد من المؤسسات الحكومية، من بينها القصر الجمهوري.

وعززت السلطات العراقية وجودها الأمني في المنطقة الخضراء وأعلنت حظرا للتجوال في بغداد ثم في جميع محافظات البلاد.

واندلعت اشتباكات بين أنصار التيار الصدري من جهة، وقوات الأمن ومناصري الإطار التنسيقي المناوئ لمقتدى الصدر من جهة ثانية، أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا.

في 30 آب / أغسطس دعا الصدر أنصاره لفض الاعتصام، منددا بأعمال العنف التي شهدها العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، والسلطات العراقية في المقابل رفعت حظر التجوال بعد بدء انسحاب أنصار التيار الصدري.

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أبرز أطراف الأزمة:

التيار الصدري

يمثل أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قوة لا يستهان بها في الشارع العراقي، وقد فاز التيار بأكبر كتلة برلمانية في الانتخابات الأخيرة قبل استقالة نوابه.

ينحدر مقتدى الصدر من أسرة دينية عريقة، فهو الابن الأصغر للمرجع الشيعي آية الله محمد صادق الصدر الذي اغتيل في عام 1999 على يد مسلحين يعتقد أنهم عملاء لصدام حسين، ووالد زوجته هو المرجع الديني والمفكر الإسلامي آية الله العظمى محمد باقر الصدر الذي أعدمه نظام صدام حسين عام 1980.

وقد كشف انهيار نظام الصدر عن مكامن قوة التيار الصدري التي تتمثل في شبكة من المؤسسات الخيرية التي أسسها والد مقتدى الصدر. وتميزت مواقفه بمعارضة الوجود العسكري الأمريكي في أعقاب غزو العراق عام 2003، حيث أسس “جيش المهدي” لمناهضة التحالف الأمريكي في بلاده.

ويمزج الصدر بين نزعة وطنية عراقية وتوجهات دينية، وهو ما أكسبه شعبية كبيرة لدى الكثير من فقراء الشيعة في البلاد. ويقدم الصدر نفسه على أنه خصم للنخبة السياسية – رغم أن أنصاره موجودون في قلب المؤسسات الحيوية في العراق – ويتمتع برأي كثيرين بالقدرة على تشكيل حكومات أو إسقاطها.

وقد نجح الصدر في تثبيت نفسه كأكبر قوة سياسية في العراق خلال الانتخابات الأخيرة، حيث يرى أنصاره أنه بطل للقومية العراقية. ولكن خصومه يرون أن مواقفه السياسية متقلبة، وأنه لا يعتزم التخلي عن السلطة لخصومه من أبناء الطائفة الشيعية، الذين يطالبهم بقبول حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ورغم أنه طلب من نوابه تقديم استقالتهم في البرلمان لإتاحة الفرصة لخصومه لتشكيل حكومة في يونيو/حزيران الماضي، فقد عاد ودعاهم إلى اقتحام مجلس النواب والاعتصام في حدائقه في أواخر تموز/يوليو احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

الإطار التنسيقي

تشكل في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بغية التنسيق بين مواقف القوى الشيعية التي أعلنت رفضها للنتائج الأولية للانتخابات المبكرة التي أجريت في نفس الشهر وطالبت بإعادة فرز الأصوات يدويا بعد تقلص عدد المقاعد التي فازت بها مقارنة بانتخابات عام 2018.

الإطار ضم فصائل الحشد الشعبي ومجموعة من القوى التي توصف بأنها متحالفة مع إيران، وهي “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، و”تحالف الفتح” بزعامة هادي العامري، و”حركة عطاء” و”حركة حقوق” و”حزب الفضيلة”، و”تحالف قوى الدولة” بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وعمار الحكيم.