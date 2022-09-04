رئيس الوزراء العراقي يحاول جمع الفرقاء في جولة حوار جديدة الاثنين المقبل

كشفت مصادر عراقية، السبت، عن مساعٍ يبذلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد جولة حوار جديدة، يجمع فيها الفرقاء السياسيين، لبحث إمكانية تفكيك الأزمة السياسية التي يعيشها البلد، والتوصل إلى حلول.

يجرى ذلك في وقت ما زال فيه الانسداد مسيطراً على المشهد السياسي في العراق، وتضاؤل فرص الحوار بين طرفي المعادلة السياسية “التيار الصدري” و”الإطار التنسيقي”، وسط فشل جميع المبادرات التي طرحت للحوار خلال الفترة الأخيرة.

ووفقاً لمصدر حكومي تحدث لـ”العربي الجديد”، مشترطاً عدم ذكر اسمه، السبت، فإنّ “الكاظمي أجرى اتصالات مع أغلب الأطراف السياسية، في مسعى منه للتمهيد لإمكانية عقد جولة حوار سياسي جديدة”، مبيّناً أنّ “خطوة الكاظمي لاقت قبولاً واسعاً من أغلب الأطراف عدا التيار الصدري، الذي لم يحدد موقفاً واضحاً منها”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ “الكاظمي يسعى لعقد الجلسة يوم الاثنين المقبل”، مؤكداً أنه “ينتظر رد التيار الصدري على مبادرته”.

وكان الكاظمي قد رعى جولة حوار جرت في 17 أغسطس/ آب الماضي، حضرتها قيادات من تحالف “الإطار التنسيقي“، وقوى أخرى، فضلاً عن ممثلة الأمم المتحدة بالعراق، جينين هينيس بلاسخارت، فيما تغيّب عنها “التيار الصدري”، ما تسبب بفشل الجولة التي لم تكن لها أي مخرجات.

ويضغط تحالف “الإطار التنسيقي”، الحليف لإيران، باتجاه إمكانية تفكيك أزمته مع “التيار الصدري”، لأجل الحصول على فرصة تشكيل الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي يرفضه “التيار”.

ودعا القيادي في “الإطار” سعد المطلبي، في وقت سابق، القيادات السياسية المعتدلة إلى “مضاعفة جهودها الوطنية والبحث عن مخرج حقيقي يرضي الأطراف المتخاصمة”، مبيّناً في تصريح صحافي أنه “مع نفاد جميع الفرص لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين الفرقاء السياسيين، نأمل من القيادات المعتدلة البحث عن حلول وطنية لقيام جمع القادة السياسيين بفتح باب الحوار البناء وصفحة جديدة من العلاقات والعمل المشترك لاختيار حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلاد”.

وشدد على “ضرورة مضاعفة الجهود والبحث عن مخرج حقيقي يُرضي الأطراف المتخاصمة”.

ويعيش العراق فترة هدوء نسبي، على إثر قرار زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، إنهاء اعتصامات أنصاره داخل المنطقة الخضراء، بعد صدامات مسلحة بين أنصاره وأمن “الحشد الشعبي”، الاثنين الماضي، أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى، فيما يتردد تحالف “الإطار التنسيقي” بالتوجه نحو رغبته في بدء خطوات تشكيل الحكومة.

واندلعت الصدامات إثر اعتزال الصدر العمل السياسي، إذ تظاهر المئات من أنصاره داخل المنطقة الخضراء وخارجها وفي المحافظات الأخرى، واشتبكوا مع أمن “الحشد الشعبي”، ما تسبّب بمقتل العشرات من المتظاهرين وجرح المئات، وسط ارتباك أمني.

وتعيش البلاد أزمة هي الأطول من نوعها، إذ حالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

العربي الجديد