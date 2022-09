كيف فهمت الولايات المتحدة 9/11 خطأ (2-1)؟

علمت القوة العظمى المنفردة -عن غير قصد- بقية العالم كيفية محاربتها – والفوز.

* * *

مع بزوغ فجر صباح يوم 11 أيلول (سبتمبر) 2001، كانت الولايات المتحدة تعتبر فعليا قوة غير قابلة للتحدي. لم تكن القوة العظمى الوحيدة التي بقيت على المسرح العالمي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي قبل عقد من الزمان فحسب، بل أصبحت الولايات المتحدة، إذا كان ثمة شيء، أكثر هيمنة حتى مما كانت عليه مقارنة ببقية العالم. كانت روسيا ما بعد الاتحاد السوفاتي قد اختزلت إلى اقتصاد أصغر من اقتصاد البرتغال. وكانت أوروبا مركزة على الداخل وتتشاجر حول الاتحاد النقدي. وكان الاقتصاد الياباني الذي كان صاعدا ذات مرة قد كف عن الصعود. وكانت الصين ما تزال مجرد نمر صاعد. وكتب المؤرخ في جامعة ييل، بول كينيدي Paul Kennedy، أن الإمبراطورية الرومانية في أوج قوتها لم ترق إلى مستوى الهيمنة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية على العالم التي بلغتها الولايات المتحدة في ذلك الوقت. في كتابه الشهير الذي صدر في العام 1987 بعنوان “صعود وسقوط القوى العظمى” The Rise and Fall of the Great Powers، كان كينيدي قد أعلن أن الولايات المتحدة في حالة تدهور، لكنه غير رأيه مع بداية القرن الجديد، وكتب: “لم يكن هناك أي شيء أبدا بمثل هذا التفاوت في القوة. لا شيء”.

على الرغم من الصدمة الرهيبة التي جلبها ما حدث في وقت لاحق من ذلك الصباح -أسوأ هجوم على الإطلاق يُشن على الأراضي الأميركية- فإن رد واشنطن خلال الشهرين المقبلين أعاد فقط تأكيد هيمنة الولايات المتحدة. بعد أن رفضت طالبان تسليم الجاني وراء أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، تنظيم القاعدة، قامت الولايات المتحدة بمهاجمة أفغانستان -وإنما بطريقة جديدة حيرت المتشددين تماما. مسلحين بنظام تحديد المواقع العالمي، (GPS)، ومعدات استهداف بالليزر يمكن من خلالها “رسم” قوات طالبان على الأرض، وجهت حفنة من ضباط وكالة المخابرات المركزية وقوات العمليات الخاصة قنابل ذكية قوية موجهة، تمكنت من تدمير قوات طالبان. واندفع الناجون إلى الجبال. وركض هارباً معهم مؤسس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وإرهابيوه، الذين فروا جميعا إلى معقلهم الجبلي في “تورا بورا”. ومع انغلاق الأنشوطة على هؤلاء، بدا لبعض المسؤولين الأميركيين أن “الحرب على الإرهاب” الوليدة ربحت تقريبا.

وكما أخبرني غاري بيرنتسن Gary Berntsen، ضابط وكالة المخابرات المركزية المسؤول عن العملية، في مقابلة لاحقا -وسجله في كتابه الصادر في العام 2005، “المهدة: الهجوم على بن لادن والقاعدة” Jawbreaker: The Attack on bin Laden and al-Qaeda -سُمع بن لادن في اللاسلكي وهو يطلب من أتباعه أن يغفروا له. وأرسل بيرنتسن بسرعة رسالة إلى واشنطن يطلب فيها المزيد من القوات، وقال فيها: “دعونا نقتل هذا الطفل في مهده”. وقال بيرنتسن أنه في غضون أشهر قليلة، “كان من الممكن أن نطبق على هيكل قيادة القاعدة بأكمله”.

كان عندئذ حين بدأت الأمور تسوء بشكل رهيب بالنسبة لواشنطن.

بحسب ما ذُكر، طلب بن لادن المختبئ في الجبال من مقاتليه أن يصلوا -ولكن بالنسبة له، على الأقل، حدث نوع من المعجزة. رفض البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية، منصرفي الذهن إلى خططهما لغزو العراق ومصممين على الاحتفاظ بمجرد “بصمة صغيرة” في أفغانستان، السماح للقوات الأميركية بالاندفاع لمحاصرة إرهابيي القاعدة العالقين، في ما كتب الخبير في الشأن الأفغاني، بيتر بيرغن Peter Bergen، لاحقا أنه كان “واحدا من الأخطاء العسكرية الأكثر فداحة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث”. وعندئذ، تمكن ابن لادن من الفرار إلى باكستان، واختفى لما يقرب من 10 سنوات.

ثم جاء التحول الكارثي الذي أحدثه الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش نحو العراق، والذي ترك أفغانستان مفتوحة على مصراعيها أمام عودة لطالبان. وأثبت احتلال العراق، وقد أصبحت القوات الأميركية الآن مكشوفة على الأرض، أنه برنامج تعليمي استكشافي للجهاديين في نوع جديد من الحرب غير المتكافئة ضد قوة عظمى مفرطة في التمدد، تشنها مجموعات متشددة مسلحة أصغر حجما وأكثر قدرة على التخفي والتسلل، مستخدمة أسلحة جديدة مثل العبوات الناسفة التي كشفت عن أسوأ نقاط ضعف الولايات المتحدة. وبعد ذلك انتشرت العديد من هذه التكتيكات من العراق إلى أفغانستان. وفي نهاية المطاف، جددت حركة طالبان نفسها في الفراغ الذي تركه الأميركيون المنشغلون في أماكن أخرى، واستخدمت أساليب حرب العصابات غير المتكافئة هذه في سبيل تحقيق هدف استراتيجي طويل الأجل هو الصمود في وجه واشنطن والبقاء بعدها.

أخيرا، في 31 آب (أغسطس) 2021، طردت حركة طالبان المنبعثة من جديد الولايات المتحدة إلى خارج البلاد جملة وتفصيلا. وترك استيلاء المسلحين المذهل على السلطة الذي استمر 10 أيام واشنطن وهي تعاني من الإذلال. وكما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطاب ألقاه في ذلك اليوم، فإنه استقر على “إنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى التي هدفت إلى إعادة تشكيل دول أخرى”. ويشمل هذا النهج الجديد الآن الشرق الأوسط بأكمله: في أواخر تموز (يوليو)، أعلن بايدن أيضا أن الجيش الأميركي سينتقل إلى دور تدريبي في العراق بحلول نهاية العام، استعدادًا للمغادرة، على ما يبدو.

ونتيجة لذلك، لا أحد يحتفل بالذكرى العشرين لأحداث 11 أيلول (سبتمبر) الآن أكثر من المتشددين الإسلاميين في جميع أنحاء العالم. لم يتمكن أربعة من رؤساء الولايات المتحدة -جورج دبليو بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب، والآن جو بايدن- من هزيمة طالبان، وهي قوة قيل إنها لا تتجاوز 75 ألف شخص فقط. بعد أن سئموا من الصراع، كان آخر ثلاثة رؤساء للولايات المتحدة عاكفين بقوة على سياسة الانسحاب من آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وكان هذا هو الهدف الرئيسي لتنظيم القاعدة منذ البداية، بداية من ابن لادن، الذي قال إنه يسعى إلى طرد “الصليبيين” من المنطقة. وسوف يتجاوز الاحتفال الإسلامي إلى حد بعيد رشقات رصاص البنادق التي أطلقتها طالبان في الهواء في 31 آب (أغسطس).

وكما قال خبير مكافحة التمرد، ديفيد كيلكولن David Kilcullen، فإن “كل جماعة جهادية على ظهر هذا الكوكب حصلت على طاقة ونشاط هائلين من حقيقة أن هذه المجموعة الصغيرة، طالبان، تفوقت على الولايات المتحدة الكافرة”.

لم يتعامل بايدن وفريقه حقا مع هذا الواقع النفسي الكئيب الجديد. ومن الواضح أن مصداقية بايدن في جميع أنحاء العالم قد تلقت ضربة خطيرة، على الرغم من أنه يبدو أنه ينكر ذلك. وبينما أكد مرة تلو المرة أنه كان على حق في المغادرة كما فعل، ذهب الرئيس إلى تصوير الجسر الجوي الذي استمر أسبوعين لإخلاء نحو 120 ألف شخص من أفغانستان على أنه نوع من الانتصار بدلا من كونه تراجعا مفاجئا. وتفاخر بايدن في خطابه الذي ألقاه في 31 آب (أغسطس) بالقول: “لا توجد أمة، ليست هناك أمة فعلت شيئا مثل هذا في كل التاريخ”. وأضاف أن الوقت قد حان لأن تنتقل الولايات المتحدة إلى تحديات جديدة: “نحن منخرطون في منافسة جادة مع الصين. نحن نتعامل مع التحديات على جبهات متعددة مع روسيا. ونحن نواجه هجمات إلكترونية وانتشارا نوويا”.

وهذا صحيح وحقيقي بما يكف. لكن المفارقة النهائية قد تكون أنه مهما كانت رغبة بايدن في المضي قدما، فإن الولايات المتحدة الآن أقرب إلى العودة إلى المربع الأول: مواجهة أفغانستان تغص بالجهاديين وحركة طالبان مكتسبة جرأة جديدة تدير البلاد، تماما كما كان الوضع سائدا في صباح يوم 11 أيلول (سبتمبر) 2001. والفار الأكبر: لم تعد الولايات المتحدة تلك القوة العظمى المذهلة التي كانتها في السابق. وسيسعى آخرون، وليس الجهاديون فقط، إلى الاستفادة من ذلك -ولا سيما الصين وروسيا.

يقول كيلكولن Kilcullen، مؤلف الكتاب الذي صدر في العام 2020 بعنوان “التنانين والأفاعي: كيف يتعلم البقية محاربة الغرب”The Dragons and the Snakes: How the Rest Learn to Fight the West، وهو فحص هائل لخسارة الولايات المتحدة قوتها النسبية في العقود الأخيرة: “إن تأثير ذلك على سمعتنا وقدرتنا على حشد الحلفاء للقضايا المستقبلية كبير للغاية فقط. في المستقبل المنظور، في أي وقت يقول فيه الأميركيون لأحد ما: “افعل ما نريد، أو سنستهدفك بجيشنا”، سيكون الرد: “أي جيش؟ تقصدون ذلك الذي خسرتم به الحرب للتو مع طالبان””؟

يمكن لبايدن وجهاز الأمن القومي الأميركي ادعاء تحقيق بعض الانتصارات الكبرى على مدار العشرين عاما الماضية. قُتل ابن لادن في النهاية بعملية أميركية، وكذلك أبو مصعب الزرقاوي، الزعيم الأصلي لتنظيم القاعدة في العراق، وأبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق وسورية” (داعش). وبالإضافة إلى ذلك، لم تتعرض الولايات المتحدة لأي هجوم من الخارج منذ 11 أيلول (سبتمبر). وقد أصبح تنظيما القاعدة و”داعش”، اللذان أهلكتهما الضربات الأميركية لقيادتهما، مجرد صدفتين فارغتين من نفسيها السابقتين- في الوقت الحالي. كما أن الولايات المتحدة، التي ما تزال القوة العسكرية والاقتصادية المهيمنة في العالم، ليست على وشك سحب قواتها من القواعد الأمامية الرئيسية مثل تلك الموجودة في ألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية (بالإضافة إلى الكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين). ويقول العديد من الدبلوماسيين وخبراء الأمن أن بايدن، برفضه فكرة أن الولايات المتحدة تستطيع احتلال الأراضي الأجنبية وتحويلها، محق في إعلان تحول استراتيجي رئيسي بعيدا عن الإفراط في استخدام القوة العسكرية.

ويقول إيرل أنتوني واين Earl Anthony Wayne، سفير الولايات المتحدة السابق الذي يتمتع بخبرة واسعة في أفغانستان: “جزء مما فهمناه خطأ كان التفكير في أننا نستطيع فعل الكثير بقوتنا الصلبة. هناك مكان معين لاستخدام القوة الصارمة ضد أهداف صلبة محددة تقوم بأنشطة إرهابية. يمكن أن يكون هذا ذا قيمة. ما حدث هو أننا حاولنا استخدام هذه القوة الصلبة على نطاق واسع، معتقدين أنها يمكن أن تساعدنا في تغيير دول بأكملها، وفي هذه العملية، ارتكبنا أخطاء جسيمة خلقت في الحقيقة المزيد من الإرهابيين الجدد”.

في الواقع، يقول خبراء السياسة الخارجية إن الشيء الجيد الوحيد الذي ظهر خلال العشرين عامًا الماضية هو أن واشنطن تعلمت دروسًا جديدة قيمة حول مخاطر التمدد العسكري المفرط، وهي دروس تذكر بإذلال سابق تعرضت له أميركا: فيتنام. والقاسم المشترك الذي يربط بين فيتنام والعراق وأفغانستان هو أن حركات التمرد القومية -سواء كانت الفييت كونغ، أو طالبان أو الجهاديين العراقيين – ستكون نمطياً قادرة على الصبر والديمومة حتى بعد المحتل الأجنبي. كان الزعيم الفيتنامي السابق هوشي منه قد قال: “سوف تقتلون عشرة منا، وسنقتل واحداً منكم، وفي النهاية، سوف تُستهلكون”. وقد أحب الطالبان أن يقولو: “لديكم ساعات اليد، لكن لدينا الوقت”. كانت الرسالة هي نفسها، والدرس -وهو أنه لا ينبغي على الولايات المتحدة “البحث عن الوحوش لتدميرها”، على حد تعبير الرئيس الأميركي السابق جون كوينسي آدامز- هو درس أراد أن يبيعه على الشعب الأميركي الآن رئيسان مختلفان تماما، ترامب وبايدن. وإذا ظل الدرس مستفادا، فإنه قد يثبط هذا النوع من الثقة المفرطة التي أدت إلى غزو العراق وسياسة أفغانستان الفاشلة لمكافحة التمرد ، والتي كان المسؤولون الأميركيون يكيلون لها الثناء لسنوات ويعرضونها على أنها أكثر نجاحًا مما كانت عليه حقاً.

وهو درس اضطرت جميع القوى العظمى إلى تعلمه عودة إلى الإمبراطورية الرومانية، التي واجهت مشاكلها الخاصة في التغلب على حركات التمرد المحلية غير المؤمنة، كما قال إدوارد جيه واتس Edward J. Watts، المؤرخ في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو. وأضاف واتس: “إذا كنت تريد أن تدخل، فعليك أن تكون ملتزمًا بالبقاء هناك لفترة طويلة حقًا أو حتى إلى أجل غير مسمى. هذا هو الدرس الذي لم تتعلمه الولايات المتحدة في فيتنام وأفغانستان”.

ومع ذلك، يجب على الولايات المتحدة الآن أن تتعامل مع العواقب. لقد نجح ابن لادن وفريقه الصغير من الأتباع إلى البقاء لفترة طويلة بعد حياة الزعيم الإرهابي عندما يتعلق الأمر بهدفه المتمثل في القتال أعلى بكثير من فئة وزن “القاعدة” -لإرهاق الأميركيين كما فعل المجاهدون ذات مرة مع السوفيات. وفي إحدى الأوراق التي عُثر عليها في مجمع ابن لادن في أبوت آباد بعد مقتله، كتب أن هدفه النهائي هو “تدمير أسطورة المنَعة الأميركية”.

وفي ذلك، كان ناجحًا ببراعة، في ما يرجع بشكل أساسي إلى غطرسة عدوه.

‏*مايكل هيرش

معهد واشنطن