الركود الاقتصادي يدق ناقوس الخطر في أميركا

الباحثة شذى خليل*

حسب دراسات لمؤسسات بحثية و مجلة إيكونوميست ، تقول إن ثلاثة من كل خمسة أمريكيين يؤكدون أن الولايات المتحدة تعاني من حالة ركود، ومن المؤشرات على الركود، انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك، وضعف القدرة الشرائية لدى الفرد الذي يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية لدى الحكومات، كما يترافق مع ضعف الإنتاج العام لدى الدول.

تزداد التحذيرات من الركود الاقتصادي يوميًا مع تمادي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقفه المتشدد لمحاربة أعلى معدل وصل إليه التضخم منذ عقود، إذ رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في يونيو، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1994، كما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 150 نقطة أساس حتى الآن خلال هذا العام، وأكد أنه سيبدأ في تخفيض ميزانيته العمومية الضخمة البالغة 9 تريليونات دولار.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن مكافحة التضخم هي المهمة القصوى للبنك المركزي، حتى مع وجود خطر حدوث ركود، واستنادًا إلى أحدث البيانات، تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل حاد في يونيو/حزيران، مع تدهور توقعات المؤشرات التي مهدت الطريق لانكماش اقتصادي في الربع الثالث.

إن الاقتصاد الأمريكي ربما أصبح ينطبق عليه تعريف الركود، وهذا يعني بالنسبة للبورصة نمواً اقتصادياً أضعف، وتعتبر المخاوف من الركود الآن هي محركات السوق حالياً، حيث حلت محل التضخم الذي سجل زيادة هي الأعلى منذ أربعين عاماً، وبلغت نسبتها 8.6% في مايو/أيار الماضي.

بعض الاقتصاديين الأمريكيين، قالوا إن الاقتصاد المتباطئ من المحتمل أن يكون قد أشار الى حدوث الركود، وان بيانات الناتج المحلي الإجمالي لا تعطي مؤشرات إيجابية، مما يعني فعلياً في حالة من الركود الحقيقي. ويزداد احتمال أن يكون هناك تراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة لمدة ربعين متتاليين في النصف الأول من عام 2022. تبدو هذه الفترة وأنها تشبه التراجع أكثر من الركود الصريح، وكان الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.3 ٪ في النصف الأول من العام بسبب التقلبات الكبيرة في المخزونات والعجز التجاري المرتبط بسلاسل التوريد العالمية المتعثرة.

ويُعرِّف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ، الركود في الولايات المتحدة ، بأنه “انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي المنتشر في جميع أنحاء الاقتصاد ، ويستمر لبضعة أشهر ، ويكون مرئيًا عادةً في الإنتاج والتوظيف والدخل الحقيقي ، وغيرها من المؤشرات.

هذه المؤشرات تؤكد أن الولايات المتحدة في طريقها نحو الركود الاقتصادي، مع إعلان البنوك الأمريكية الكبرى عن النتائج تباطأ نمو الأرباح حيث يشعر الاقتصاد بتأثير ارتفاع معدلات الفائدة، وتوفر مفاجآت الصادرات العالمية والأرباح كلها تشير إلى الضعف في الأشهر المقبلة.

وجاءت توقعات لكبير الاقتصاديين في البنك ديفيد فولكرتس لانداو والمسؤول السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي بيتر هوبر، أنه “من المتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لضربة كبيرة من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الإضافي بحلول أواخر العام المقبل وأوائل عام 2024”.

ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل الأموال الفيدرالية تدريجياً إلى ما بعد 3.5 في المائة بحلول منتصف العام المقبل ، والذي سيكون في الحد الأعلى للتوقعات التي قدمتها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر الماضي. كان متوسط الإسقاط الذي قدمه أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لعام 2023 هو 2.8 بالمائة ، ارتفاعًا من النطاق المستهدف الحالي البالغ 0.25 إلى 0.5 بالمائة.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لن يتردد في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، طالما أن ذلك سيؤدي إلى خفض التضخم، ومع استعداد البنك المركزي الأمريكي لإظهار أنه لن يتوانى عن عزمه خفض الأسعار، فمن غير المرجح أن تكون العملية سلسة، وإذا رفع أسعار الفائدة أكثر من اللازم، فقد يغرق الاقتصاد في حالة من الركود، أما إذا رفعها بمقدار ضئيل للغاية فيستمر التضخم في الارتفاع.

أصر بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه يركز على التضخم ويفضل التشديد المفرط على التشديد الناقص. من الأسهل قول ذلك عندما لا يزال سوق العمل ضيقًا، وعودة البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود.

وما لم ينخفض التضخم بشكل كبير بحلول ذلك الوقت (يجب أن ينخفض ، ولكن ليس بما يكفي لمنح الثقة أنه عاد إلى نظام منخفض ومستقر) ، سيواجه الاحتياطي الفيدرالي أول اختبار حقيقي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى اقتصاد ركود.

ختاما ، تضافرت عدة عوامل لخلق مزيج سام للاقتصاد العالمي، إذ بالغت الولايات المتحدة في تحفيز اقتصادها استجابةً لأزمة الوباء، ما أدى إلى حدوث تضخم ليس داخل حدودها فحسب، بل خارجها فقط، وأدى طلب المستهلكين على السلع إلى تقوية سلاسل التوريد العالمية.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية