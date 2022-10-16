التيار الصدري يرفض المشاركة في الحكومة المقبلة

أعلن التيار الصدري على لسان المقرب من زعيمه مقتدى الصدر محمد صالح العراقي، اليوم السبت عن رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق، التي ينوي تشكيلها مرشح الإطار التنسيقي المنافس محمد شياع السوداني، وذلك بعد نحو يومين من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة بعد أزمة سياسية طويلة.

وقال صالح في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا … في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي”، في إشارة إلى محمد شياع السوداني، مرشح الإطار التنسيقي.

تبعية ميليشيوية

وأوضح أن “ تشكيل حكومة ائتلافية تبعية ميليشيوية مجربة لم ولن تلبي طموح الشعب ولا تتوافق مع مبدأ المجرب لا يجرب، بخاصة بعد أن أُفشلت مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، يسود فيها العدل والقانون والقضاء النزيه وينحصر الســلاح بها بأيدي القوات الأمنية الوطنية البطلة”.

وقال “إننا إذ نشجب ونستنكر قمع صوت الشعب الرافض لإعادة العراق للمربع الأول كما يعبرون، ونشجب ونستنكر العصيان الصريح للتوجيهات الشرعية والوطنية الصادرة عن أعلى المستويات من داخل العراق أولاً ومن خارجه ثانياً، ونوصي بعدم تحول العراق إلى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية وألا يتحول الســلاح إلى الأيادي المنفلتة ولا تتحول أموال الشعب إلى جيوب الفاســدين وبنوكهم”.

وشدد العراقي على رفض التيار القاطع والواضح والصريح “لاشتراك أي من التابعين لنا ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية أو ممن هم خارجها أو ممن انشقوا عنا سابقاً أو لاحقاً، سواء من داخل العراق أو خارجه، أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بل مطلقاً وبأي عذر أو حجة كانت… في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاســدين وسلطتهم، ممن لا هم لهم غير كسر شوكة الوطن وإضعافه أمام الأمم”.

واعتبر أن “كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي سبب كان، فهو لا يمثلنا على الإطلاق، بل نبرأ منه إلى يوم الدين ويعد مطروداً فوراً عنا (آل الصدر)”.