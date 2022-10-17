بعد تسلم مهامه.. الرئيس العراقي الجديد يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

أعرب الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، الاثنين، عن أمله في الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد بذل كل الجهود لحماية الدستور.

وجاءت تصريحات رشيد في كلمة ألقاها خلال مراسيم تسلمه رئاسة الجمهورية بقصر السلام في بغداد.

وقال: “أشكر المرجعية الدينية العليا وممثلي الشعب العراقي لمنحي ثقتهم”.

وعبر عن أمله “بالإسراع في تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية “واع“.

وأكد الرئيس العراقي على “بذل كل الجهد لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة”، مشيرا إلى “سعيه لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي”.

وأضاف: “في القريب سأعلن للشعب العراقي برنامج عملي في رئاسة الجمهورية العراقية”.

وجرت في قصر السلام ببغداد، صباح اليوم الاثنين، مراسيم تسلم عبد اللطيف رشيد رئاسة الجمهورية، وفقا للوكالة.

وانتخب مجلس النواب، في وقت سابق، رشيد رئيسا للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.

وحصل رشيد على 162 صوتا، فيما نال صالح 99 صوتا، واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائبا.

ونفى المكتب الإعلامي للمكلف برئاسة مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، التسريبات التي وصفها بأنها “تتضمن معلومات غير دقيقة” عن تشكيلة الحكومة المقبلة، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وجاء في البيان أن “المكتب الإعلامي للمكلف برئاسة مجلس الوزراء، ينفي كل المنشورات غير الموثوقة والتسريبات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن تشكيلة الحكومة المقبلة”.

وأكد أن “العمل ما زال في طور النقاشات والمباحثات وتبادل الآراء مع كل الشركاء السياسيين والأطر الاجتماعية والوطنية”.

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