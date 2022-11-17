أرامكو تضخ 7 مليارات دولار في أكبر استثمار للبتروكيميائيات في كوريا الجنوبية

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس عن الاستثمار الأكبر لها على الإطلاق في كوريا الجنوبية، وتبلغ قيمته 26 مليار ريال سعودي (7 مليارات دولار) ويتعلق الأمر بمشروع تطوير مرفق تكسير بخاري للبتروكيميائيات المتكاملة بمقاييس عالمية من خلال شركة “إس أويل” التابعة لها.

وذكرت أرامكو أن المشروع الذي يعرف باسم “شاهين” يهدف لاستخدام تقنية مبتكرة لأول مرة، لتحويل النفط الخام إلى مواد أولية للبتروكيميائيات، مما يزيد من الإنتاج الكيميائي ويقلل تكاليف التشغيل.

ويأتي هذا المشروع بعد استثمار سابق، بقيمة 4 مليارات دولار، في المرحلة الأولى من مشروع توسعة البتروكيميائيات الذي اكتمل عام 2018.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع عام 2023، ويكتمل بحلول عام 2026.

ويقع المشروع الجديد في مجمع “إس أويل” في أولسان، ومن المقرر أن تكون له القدرة على إنتاج ما يصل إلى 3.2 ملايين طن من البتروكيميائيات سنويا. وسيشمل منشأة لإنتاج بوليمرات عالية القيمة.

و”إس أويل” للبترول والتكرير، يقع مقرها الرئيسي في سول بكوريا الجنوبية، وتمتلك أرامكو أكثر من 63% من هذه الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي أمين الناصر في البيان إن نمو الطلب العالمي على البتروكيماويات “من المتوقع أن يتسارع مدفوعا جزئيا بارتفاع الاستهلاك من الاقتصادات الناشئة بآسيا” وأضاف أن المشروع بوضع جيد لتلبية الطلب المتزايد من الصناعات الآسيوية.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات