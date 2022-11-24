الدولار يصعد لمستوى قياسي جديد أمام الجنيه المصري

صعد سعر صرف الدولار الأميركي، في تعاملات الخميس الصباحية، إلى مستوى جديد أمام الجنيه المصري (العملة المحلية) لدى البنك المركزي، مسجلا 24.6 جنيها مقابل الدولار، قبل أن يقلص الجنيه جزءا بسيطا من خسائره.

جاء ذلك، وفق شاشة استعراض العملات لدى البنك المركزي، وتبعتها بذلك عديد البنوك العاملة بالسوق المحلية والتي رفعت سعر صرف العملة الأميركية في تعاملات اليوم.

كان سعر صرف الدولار سجل، في ختام جلسة أمس، 24.43 جنيها، بحسب بيانات البنوك التجارية العاملة في البلاد.

ولدى 5 بنوك بقيادة “الأهلي” الكويتي و”المشرق”، سجل سعر صرف الدولار مستوى 24.53 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 24.58 جنيها للبيع.

ومنذ مارس/آذار الماضي، صعد الدولار بنسبة 56.5% أمام الجنيه صعودا من 15.7 جنيها، بالتزامن مع ضغوطات في وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعيش مصر اليوم، مرحلة تعويم (تحرير) جديدة لعملتها المحلية، وسط ضبابية حول موعد استقرار أسعار الصرف.

والشهر الماضي، أكد صندوق النقد الدولي أنه توصل لاتفاق مع مصر بشأن تسهيل تمويل ممتدة لمدة 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.

المصدر : وكالة الأناضول