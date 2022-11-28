العراق: استرداد 125 مليون دولار من أموال الأمانات الضريبية المنهوبة

أعلن رئيس الحكومة العراقي، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، استرداد 182 ملياراً و700 مليون دينار عراقي (125 مليون دولار) دفعةً أولى، من أصل مبلغ قدره تريليونان و681 ملياراً و270 مليون دينار (نحو 1.8 مليار دولار) ستتم استعادته خلال أسبوعين.

وقال السوداني في تصريح صحافي: «إن التحقيقات توصلت إلى أنّ المبلغ الإجمالي صُرف إلى المتهم نور زهير جاسم، وستُجرى استعادة المبلغ الذي اعترف به، والحجز على الأملاك التي بحوزته، وهي تفوق هذا المبلغ»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف: «إن جهود المتابعة والتحقيق والتحرّي تكللت باستعادة المبلغ، وقد جرى تشخيص المخالفات والمقصّرين الذين سهّلوا الاستيلاء على هذه الأموال، سواء داخل الهيئة العامة للضرائب أم داخل جهات رقابية أخرى».

وثمّن السوداني جهود رئيس مجلس القضاء الأعلى وكل الأجهزة المختصّة المتفانية، التي أسهمت في استعادة هذا المبلغ، وقال إن «التحقيقات لن تستثني أيَّ أحدٍ تورّط فعلاً في هذه الجريمة، وجارٍ تعقب وملاحقة باقي المتّهمين، والعمل على استرداد كامل الأموال المسروقة».

وتفجرت في العراق، منذ أكثر من شهر، فضيحة اختلاس مبلغ 3 تريليونات و700 مليون دينار، ما يعادل مليارين و500 مليون دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب، المودعة في مصرف «الرافدين» من قبل خمس شركات عراقية.

الشرق الاوسط