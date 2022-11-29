معاني وسياقات المواجهة بين “الشيطان الأكبر” و”محور الشر” في كأس العالم

نشرت صحيفة “إندبندنت” مقالا لمراسلها في أمريكا أندرو بونكومب قال فيه إنه من النادر أن تكون المنافسة الرياضية الدولية تدور ببساطة عما سيحدث في المباراة.

لو لعبت الفرق بانتظام بشكل كاف – في المسابقات أو البطولات – يمكن أن تكون المواجهات مجرد محاولة لتقديم الأفضل في الملعب والفوز في المنافسة.

ومع ذلك يقول إنه في كثير من الأحيان، خاصة إذا كانت الفرق لا تتنافس بانتظام، يمكن أن تكون المواجهات مثقلة بالتاريخ، تاريخ إشكالي في بعض الأحيان.

فقد استخدمت الهند وباكستان منافساتهما الدولية في لعبة الكريكيت لتنفيذ “الدبلوماسية الرياضية”، ولكن في بعض الأحيان تثير مثل هذه الألعاب أعمال عنف، أحيانا في أماكن بعيدة، مثل المملكة المتحدة، بين مؤيدين متنافسين.

وبالمثل، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018، بدت الكوريتان، بقيادة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وشقيقة كيم جونغ أون الصغرى كيم يو جونغ، وكأنهما تحرزان تقدما حقيقيا، وتنافس البلدان على أنهما “كوريا” واحدة في مسابقة هوكي الجليد.

وهنا فما الذي يمكن أن نستنتجه إذن من مواجهة كرة القدم بين الولايات المتحدة وإيران في كأس العالم، وهي لعبة تحتاج الولايات المتحدة للفوز بها للتقدم في البطولة. ومن شأن التعادل أن يطيح بالولايات المتحدة، ويترك إيران تعتمد على ويلز دون أن تهزم إنكلترا.

ويعلق الكاتب أن مباراة الثلاثاء في قطر ليست المرة الأولى التي يلعب فيها البلدان كرة القدم مع بعضهما منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1980 بعد الثورة الإيرانية.

ففي حزيران/ يونيو 1998، خسرت الولايات المتحدة 2-1 أمام إيران في ليون خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها فرنسا، وهي مباراة قال العديد من المشاركين إنها كسرت الأحكام المسبقة وساعدت في بناء تفاهم جديد. وبعد ذلك بعامين، خلال مباراة ودية أقيمت في باسادينا، كاليفورنيا، تعادل الفريقان 1-1.

وتقول البروفسورة فيروزة كاشاني ثابت من جامعة بنسلفانيا: “الرياضة هي أيضا فرصة للتغلب على المحن والمآزق الدبلوماسية. في ضوء الاحتجاجات المستمرة لدعم المرأة وحقوق الإنسان في إيران، والتي حظيت باهتمام عالمي، أتوقع أن يجد اللاعبون والمشجعون من كلا الجانبين أرضية مشتركة أكثر من أرضية العداء”.

وأضافت: “اللاعبون، مثلهم مثل غيرهم من الرياضيين البارزين، تحت المجهر، وأعمال العصيان المدني التي يقومون بها تعرضهم للخطر مع الأجهزة الأمنية للجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، فهم أيضا مواطنون في بلد في حالة اضطراب واتخذوا قرارا للتعبير عن دعمهم للاحتجاجات الاجتماعية في إيران، وهو ما قدّره الكثيرون”.

المنافسة هذا الأسبوع تجري وسط علاقات مشحونة بين الولايات المتحدة وإيران

لكن المنافسة الحالية هذا الأسبوع، تجري وسط علاقات مشحونة بين الولايات المتحدة وإيران، اللتين كانتا من بين الموقعين على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يهدف إلى وقف أي طموحات أسلحة نووية قد تكون لدى طهران، مقابل رفع العقوبات والعودة الجزئية إلى الساحة الدولية.

وعندما خرج دونالد ترامب من الاتفاقية في عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية خانقة، كان قراره وراء دفع طهران إلى فلك فلاديمير بوتين، الذي يواصل الآن غزوه لأوكرانيا، مجهزا بمسيرات إيرانية.

كما تجري المنافسة في الوقت الذي تحدث فيه احتجاجات واسعة النطاق في إيران، أثارها مقتل الشابة الكردية، مهسا أميني، 22 عاما، التي توفيت بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب الإيرانية بعد أن أوقفت لعدم ارتدائها الحجاب على ما يبدو. وبينما لقي المحتجون إعجابا دوليا وأشاد أعضاء الفريق الإيراني بجهودهم في وقت سابق من هذا الشهر اتهمت الحكومة الإيرانية وأنصارها الغرب بمحاولة تنظيم الاحتجاجات.

في عهد ترامب، كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران تقوم على فكرة تقويض الحكومة ومحاولة فرض التغيير. أما في عهد بايدن فقد كان أقل صراحة بعض الشيء فيما يتعلق برغبات واشنطن، لكنه ربما كان يتحدث بصراحة أكثر مما يود مساعدوه عندما قال في تجمع لحملة انتخابات منتصف المدة: “لا تقلقوا، سنحرر إيران. سوف يحررون أنفسهم قريبا جدا”.

كان أنصار الحكومة الإيرانية، ومن بينهم أكاديميون مثل سيد محمد مراندي، الأستاذ بجامعة طهران في إيران، يقللون من حجم الاحتجاجات، بينما يسلطون الضوء على الحوادث التي قتل فيها أفراد من قوات الأمن. وغرد مراندي، الذي لم يرد على الفور على الاستفسارات قبل المباراة: “كما هو متوقع، على الرغم من قتل أكثر من 60 شرطيا، فشلت أعمال الشغب / الإرهاب المدعومة من الغرب”، وأضاف “النخب الغربية تصدق دعايتها الخاصة عن إيران وتخطئ في الحسابات”.

تجري المنافسة في الوقت الذي تحدث فيه احتجاجات واسعة النطاق في إيران، أثارها مقتل الشابة الكردية، مهسا أميني

في حين أن الكثيرين في الغرب على دراية بثورة 1979 التي جلبت إلى السلطة حكومة إسلامية برئاسة الزعيم الديني المنفي سابقا آية الله الخميني، واحتجاز 52 دبلوماسيا أمريكيا كرهائن في السفارة الأمريكية في طهران، لكن لا يتم الحديث كثيرا عن الأحداث التي أدت إلى ذلك.

ويقول الخبراء إن الأمر الحاسم لمثل هذا الفهم كان انقلاب عام 1953 الذي قامت به الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والذي نصب العاهل الموالي للغرب، الشاه محمد رضا بهلوي، والإطاحة برئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق.

تم قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية في أبريل 1980. ومنذ ذلك الحين، استمرت العلاقات بين البلدين دون تغيير إلى حد كبير، على الرغم من ذوبان الجليد المؤكد بعد انتخاب الإصلاحيين في إيران مثل محمد خاتمي، الذي انتخب لأول مرة في عام 1997، وحسن روحاني، الذي لعب وزير خارجيته محمد جواد ظريف دورا رئيسيا في تأمين الاتفاق النووي لعام 2015.

إلى جانب ذلك، لم تتوقف تصريحات القادة الآخرين. ففي عام 2002، على سبيل المثال، أشار جورج بوش الابن إلى إيران أنها جزء من “محور الشر” في أول خطاب له عن حالة الاتحاد عام 2002.

ومن جانب إيران، غالبا ما يشير آية الله خامنئي إلى “النظام الأمريكي”، وقال إن الإيرانيين سيواصلون ترديد “الموت لأمريكا طالما بقيت الولايات المتحدة شريرة”.

وتتذكر نيجار مرتضوي، الصحافية والمحللة السياسية الإيرانية الأمريكية، أنها كانت مراهقة في طهران عندما هزمت إيران الولايات المتحدة في كرة القدم عام 1998. وتقول إن الجميع تدفقوا إلى الشوارع وكأنهم قد فازوا بالبطولة بأكملها.

وقالت متحدثة من واشنطن: “مجرد الفوز بالمباراة في الكأس، وخوض تلك المباراة والنتيجة ضد الولايات المتحدة كان لحظة تاريخية”. و”هذه المباراة ستكون مهمة للغاية. يتم مراقبتها عن كثب. إنها أيضا أكثر لعبة مشحونة سياسيا بين الجانبين، وإذا فازت إيران، فستصبح أيضا تاريخية للغاية لأن هذا سيكون انتصارا ثانيا على الولايات المتحدة”.

وأضافت: “يمكن أن يساعدهم ذلك أيضا في التأهل إلى الدور التالي، والذي سيكون أول مرة بالنسبة لإيران في تاريخ كأس العالم، وسيكون غير مسبوق”.

وتقول مرتضوي إن عددا من اللاعبين تعرضوا للضغط على ما يبدو، وقللوا من الدعم الصريح للمتظاهرين في إيران، وكانوا قد عبّروا عن ذلك قبل المباراة مع إنكلترا.

وتعتقد أنه على الرغم من وجود توتر بين البلدين، فقد أظهر اللاعبون أنهم يعتزمون التركيز على المباراة. وتقول إن هناك أسبقية لذلك، حيث طور المصارعون من إيران والولايات المتحدة صداقة حقيقية على مر السنين، حتى مع استمرار التوترات بين حكوماتهم.

وتضيف: “نراهم يبذلون قصارى جهدهم حقا في ذلك ويركزون فقط على اللعبة”.

في الفترة التي تسبق مباراة الثلاثاء، كان هناك القليل من الحكمة، أو إهانة حقيقية اعتمادا على كيفية رؤيتك للأمر، عندما تبين أن اتحاد كرة القدم الأمريكي قد عرض لفترة وجيزة العلم الوطني الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي دون شعار الجمهورية الإسلامية.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة اتخذت لدعم المحتجين، لكن إيران ردت بالقول إنه يبدو أن الولايات المتحدة “تزيل رمز الله” من العلم الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مستشار الاتحاد الإيراني لكرة القدم صفي الله فاجهانبور قوله إن “الإجراءات المتخذة بخصوص علم جمهورية إيران الإسلامية تتعارض مع قانون” مسابقات الفيفا. وقال فاجهانبور: “يجب تحميلهم المسؤولية”.

“من الواضح أنهم يريدون التأثير على أداء إيران ضد الولايات المتحدة من خلال القيام بذلك”. يوم الاثنين، اعتذر مدير الفريق الأمريكي، غريغ برهالتر، عن ذلك.

وقال برهالتر خلال مؤتمر صحافي: “لا يعرف اللاعبون والموظفون شيئا عما تم نشره”.

“في بعض الأحيان تكون الأمور خارجة عن سيطرتنا. نعتقد أنها ستكون مباراة وستعتمد النتيجة على من يبذل المزيد من الجهد، ومن ينفذ بشكل أفضل في الملعب”.

وأضاف: “نحن لا نركز على تلك الأشياء الخارجية. كل ما يمكننا القيام به من طرفنا هو الاعتذار نيابة عن اللاعبين والموظفين، ولكن هذا ليس شيئا نحن جزء منه”.

القدس العربي