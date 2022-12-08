الفراغ الدستوري في لبنان فرصة لضغوط اللاعبين الإقليميين

أنتجت مباراة كرة القدم التي جمعت بين الولايات المتحدة وإيران في قطر، وهي إحدى أكثر المباريات مشحونة سياسيا في المونديال، سلسلة من التندر في لبنان الذي لا يلعب منه فريق هناك. وجاء في أحد التندرات أن “من يفوز بالمباراة يحصل على الشرق الأوسط”. وقال آخر إن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها إيران والولايات المتحدة بعضهما البعض “خارج لبنان”، وهي ساحة معركة جيوسياسية منذ فترة طويلة.

وفي الواقع، لعب الخصمان ضد بعضهما البعض في عام 1998. وفازت إيران بنتيجة هدفين مقابل هدف. ويمكنك القول إنها فازت بالشرق الأوسط.

وفي عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي في التسعينات شهدت إيران انفراجًا مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولكن في أعقاب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 صعدت طهران في المنطقة، وضخت الأموال والأسلحة في الميليشيات العميلة من لبنان إلى اليمن والآن تزود روسيا بطائرات دون طيار في حربها على أوكرانيا.

وانتصار الولايات المتحدة على إيران لا ينذر بعودة السلام الأميركي في المنطقة، لكنه يأتي في وقت ضعفت فيه الأنظمة الاستبدادية من الصين إلى روسيا، وخاصة إيران، حيث تمثل الاحتجاجات العامة المستمرة تحديًا. كما يتزامن مع فراغ دستوري في لبنان حيث توجد حكومة تصريف أعمال.

وانتهت ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 31 أكتوبر وفشل البرلمان في انتخاب بديل بعد جلسة انتخابية ثامنة الأسبوع الماضي، ما يضع اللاعبين الإقليميين أمام خيار: فرض مرشحهم أو تقديم تنازلات مع تصاعد الضغط.

وترغب إيران وسوريا في ملء الفراغ في لبنان بشخص مرن، كما فعلتا منذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد عام 1990، لحماية سيطرتهما على الأمة ونفوذهما الإقليمي. وفي الشهر الماضي أعلن المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أن “سياسة إيران النشطة في لبنان وسوريا والعراق أدت إلى إحباط مؤامرة أميركا في هذه البلدان”.

وتعهد بمواصلة دعم “قوى المقاومة في المنطقة”. وفي الوقت نفسه تقريبًا، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن دمشق ستواصل دعم حزب الله والجماعة الشيعية المدعومة من إيران والقوة السياسية في لبنان التي تعتبرها “شريكًا إستراتيجيًا”.

وقال إن “استقرار” لبنان أمر حاسم بالنسبة إلى سوريا. وكان مرشحهم المفضل هو جبران باسيل وزير الخارجية السابق وصهر الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون. وهو الآن خاضع للعقوبات الأميركية، لذا فإن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، سليل عائلة بارزة وصديق مقرب للأسد، هو المرشح الأوفر حظا.

وخلال الجلسات البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس صوّت المعسكر المناهض لحزب الله لمرشح يعتبر مقربا من الولايات المتحدة هو النائب ميشال معوض، في حين صوّت المعسكر الذي يتزعمه حزب الله بأوراق بيضاء دون إعلان دعمه لمرشح ما.

واحتلت سوريا لبنان ذات مرة بثلاثين ألف جندي. ولم يعلق الأسد كثيرًا على جاره الأصغر منذ أن تعرّض حكمه للتحدي في عام 2011، وردّ بعنف مدمر بمساعدة إيران وروسيا. لكن التصريحات الصادرة عن دمشق وطهران تشير إلى أنهم يشعرون بالحاجة إلى تقديم مسرحية جديدة للبنان على المدى الطويل.

وفي العام المقبل، ستصبح أذرع السلطة الرئيسية شاغرة مع تقاعد قائد الجيش ومحافظ البنك المركزي وقائد الأمن وبدأت للتو المساومة على من يحل محلهم.

وكان لبنان يغرق في الفقر واليأس الشعبي والتدهور المؤسسي منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019 الذي أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وعلى الرغم من أن البنك الدولي قد اتهم المؤسسة الحاكمة في البلاد بالتسبب في “ركود متعمد”، إلا أن النخب السياسية لا تزال راسخة.

وقد تميل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الموافقة على المرشح المفضل لإيران وسوريا للرئاسة اللبنانية أو القبول بتسوية سريعة على مجموعة كاملة من المناصب. لكن التنازلات السريعة غالبًا ما تتضمن طباعة دقيقة يسهل تفويتها.

وفي عام 1990، عندما أرادت الولايات المتحدة المشاركة السورية في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت غضت الطرف عن سيطرة حافظ الأسد الكاملة على لبنان.

لكن التفاصيل الدقيقة تطلبت بعد ذلك من جميع الميليشيات التخلي عن أسلحتها، باستثناء تلك التي تحارب العدو، وتحديدا إسرائيل. ونما حزب الله من مجموعة قاتلة من العملاء المتهمين بتفجير مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983 وقتل 241 شخصًا إلى قوة شبه عسكرية إقليمية عالية التنظيم وحزب سياسي قوي يتمتع بحق النقض (الفيتو) على مستقبل لبنان.

ولن تكون الولايات المتحدة قادرة اليوم على فرض مرشح رئاسي، لكن لا ينبغي لها كذلك أن تمنح منافسيها هدية في لبنان. وغالبًا ما يتحدث بايدن عن المعركة العالمية بين الديمقراطية والاستبداد، ولكن هذا يحدث أيضًا داخل البلدان. ويجب على واشنطن أن تنظر إلى لبنان ليس على أنه صداع بسيط ولكن كمساحة متنازع عليها حيث يمكن للحريات أن تتوسع في محيط القضايا الشائكة مثل إيران.

صحيفة العرب