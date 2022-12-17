ما دلالة تحذير مجلس الأمن من تدفق الأسلحة إلى «داعش» و«القاعدة»؟

أثار تحذير مجلس الأمن من تدفق الأسلحة إلى تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، تساؤلات حول دلالة ذلك على قوة التنظيمين ومستقبلهما، وطُرق تمويلهما، وتأثير هذه الأسلحة المتدفقة على التنظيمين في طريقة مواجهتهما.

باحثون في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي تحدثوا عن «ضرورة مجابهة تمويلات (الإرهاب) دولياً». وأشاروا إلى أن «هناك بعض الدول تدعم (داعش) و(القاعدة) بهدف تحقيق (مصالح سياسية)».

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حذر (ليل الخميس) من أن «تهديد (الإرهاب) قد ازداد، وأصبح أكثر انتشاراً في مناطق مختلفة من العالم، بمساعدة التكنولوجيا الجديدة». ودان المجلس بشدة «تدفق الأسلحة، والمعدات العسكرية، والطائرات المسيَّرة، والمتفجرات إلى متطرفي تنظيمي (داعش) و(القاعدة) والأفرع التابعة لهما».

وتم اعتماد البيان الرئاسي، الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، في نهاية اجتماع مفتوح حول «مكافحة الإرهاب». وأعرب مجلس الأمن، في بيان له، عن قلقه البالغ من «قيام (الإرهابيين) بجمع الأموال وتحويلها، بعدة طرق، بما في ذلك استغلال الأعمال التجارية المشروعة والمنظمات (غير الهادفة للربح)، والاختطاف من أجل الحصول على فدية، والاتجار في البشر والمواد الثقافية والمخدرات والأسلحة».

ودائماً ما يُنظر إلى «داعش» و«القاعدة» باعتبارهما تنظيمين متنافسين على المشهد المتطرف؛ إذ يشير تقدم أحد التنظيمين على صعيد الإرهاب العالمي إلى خسارة أكيدة لدى الطرف الآخر، وهو الأمر الذي تكرر مع صعود «داعش» من قبل على حساب «القاعدة»، عندما ضعف التنظيم، وفرّ كثير من عناصره.

الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أشار إلى أن «هناك بعض الدول (لم يسمِّها) تدعم تنظيمات (العنف والإرهاب) وفي مقدمتها (داعش) و(القاعدة)»، لافتاً إلى أن «هذه الدول ترى (فوائد أو مصالح سياسية) وراء دعم (داعش) و(القاعدة)». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «إدانة مجلس الأمن لتدفق الأسلحة والمعدات العسكرية، والطائرات المسيرة، والمتفجرات، إلى (داعش) و(القاعدة) تدل على دعم التنظيمين من قِبَل بعض الدول؛ فامتلاك التنظيمين لطائرات مسيَّرة وتكنولوجيا حديثة ومعدات كبيرة قد يشير إلى هذا الدعم من قبل بعض الدول».

وشرح أن «تنظيم (داعش) سقط، في مارس (آذار) عام 2019، لكن هذا السقوط كان، فيما يبدو، شكلياً أو رمزياً؛ فما زال التنظيم قوياً، وقوته في الأسلحة التي ما زال يحتفظ بها، أو التي تأتيه من بعض الدول، فضلاً عن شبكات التنظيم المتعددة المباشرة وغير المباشرة لبعض الدول، وهذا ما دفع مجلس الأمن للتحذير من (داعش)»، موضحاً أن «هذا التحذير من مجلس الأمن ليس الأول، ولن يكون الأخير، وسبق أن أكدت تقارير دولية أن (داعش) ما زال قوياً، وما زالت لديه شبكة علاقات، وقادراً على الحصول على مزيد من الأموال لتنفيذ عمليات مسلحة في عدد من الدول»، داعياً المجتمع الدولي إلى «ضرورة تعقب عناصر (داعش) و(القاعدة) لمنع أي توسعات للتنظيمين».

ومُني «داعش» الذي سيطر في 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق، في 2017، ثم في سوريا 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته. إلا أن «بعض عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات محدودة في البلدين»، بحسب مراقبين.

أما عن «القاعدة» فقال أديب: «أما (القاعدة)؛ فبعد سقوط (داعش) في 2019، بدأ تنظيم (القاعدة) يتصدر المشهد (الجهادي)، بسبب أن المجتمع الدولي قد واجه بكل قوته (داعش) وانشغل عن (القاعدة)؛ لذا تمدَّد، خصوصاً في أفريقيا، عبر أفرعه، وأصبح أكثر خطراً من (داعش). صحيح أن الولايات المتحدة الأميركية نجحت في القضاء على أيمن الظواهري، زعيم (القاعدة) السابق، لكن ما زال التنظيم قادراً على تنفيذ عمليات (إرهابية) عبر أذرعه».

يُشار إلى أنه، منذ أغسطس (آب) الماضي، وتنظيم «القاعدة» من دون زعيم، بعد هجوم الطائرات المسيرة الأميركية، والإعلان عن مقتل الظواهري في إحدى الشرفات بالعاصمة الأفغانية كابل. ورغم تردد أسماء كثيرة كانت مرشحة لـ«خلافة الظواهري»، فإن الاختيار لم يُحسَم إلى الآن.

كما أعلن، مطلع الشهر الحالي، مقتل «أبو الحسن الهاشمي» زعيم «داعش» السابق في عملية نفذها «الجيش السوري الحر» بمحافظة درعا جنوب سوريا. وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة مقتل زعيم «داعش» الأسبق «أبو إبراهيم القرشي»، خلال غارة ‏جوية على شمال إدلب غرب سوريا. كما قُتِل الزعيم الأسبق لـ«داعش»، «أبو بكر البغدادي»، خلال ضربة أميركية في إدلب شمال غربي سوريا، أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019.

وبحسب بيان مجلس الأمن، فإن «(مكافحة الإرهاب) تتطلب من الحكومات والمجتمع بأسره التعاون في زيادة الوعي بتهديدات (الإرهاب والتطرف العنيف) والتصدي لها بشكل (فعال)». وأشار إلى ضرورة «تعزيز التعاون في مواجهة استخدام التكنولوجيا الجديدة والناشئة لأغراض (إرهابية)».

وهنا يؤكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي «ضرورة وجود مجابهة دولية للتمويلات التي تصل إلى التنظيمين، وكذا ضرورة مواجهة الدول التي تدعم التنظيمين».

الشرق الأوسط