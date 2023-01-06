التوترات الأمريكية السعودية تقلل من مواجهة خطر الإيراني

إدارة بايدن أسقطت تهديداتها بالانتقام من السعودية جراء خفضها انتاج النفط وتتحرك لتكثيف التنسيق الأمني لمواجهة إيران خلال العام الجاري

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: إدارة بايدن تمضي قدما في مشاريع استخباراتية وعسكرية جديدة وجهود حساسة لاحتواء إيران وسط الجهود المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين: التعاون بين واشنطن والرياض على خلفية معلومات استخباراتية تم الكشف عنها سابقا بشأن استعداد إيران لشن هجوم كان نقطة تحول رئيسية في علاقات البلدين

وول ستريت جورنال عن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية كولين كال: التبادل الاستخباراتي السريع مع السعودية وإعادة تموضع الأصول العسكرية فيها هو ما دفع الإيرانيين إلى التراجع عن هجومها الذي كانت تستعد له

وول ستريت جورنال عن مسؤولين: التعاون العسكري المتواصل بين السعودية والولايات المتحدة ساعد في الحفاظ على العلاقات السياسية بين البلدين خلال أشهر الاضطرابات فعلى على سبيل المثال رافقت مقاتلات سعودية قاذفات أمريكية بعيدة المدى عبر مجالها الجوي عدة مرات في تدريبات أجريت مع دول أخرى متحالفة مع واشنطن بينها إسرائيل

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع السعودية وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة لتطوير أنظمة دفاع جوي بشكل منسق وتوسيع التعاون البحري لردع إيران

وول ستريت جورنال عن قائد القوة الأمريكية الجوية في الشرق الأوسط: من الضروري بناء شراكات قوية مع دول المنطقة للحفاظ على وجودها في معسكرنا القائم منذ الحرب العالمية الثانية

وول ستريت جورنال عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: الولايات المتحدة تواصل تقييم العلاقات مع السعودية بشكل منهجي واستراتيجي بما يتماشى مع مصالحنا

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين: العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة لاتزال هشة وقد تنفجر مرة ثانية

وول ستريت جورنال عن مسؤولين سعوديين: أي تقارب مع الولايات المتحدة لا شأن له بالنفط لأن قرار الرياض في هذا الصدد يتصل بالمصالح الوطنية

وول ستريت جورنال عن النائب الديمقراطي شون كاستن المشارك في صياغة مشروع قانون لم يتم تمريره بعد خفض السعودية انتاج النفط: لا نزال بحاجة إلى إعادة تقييم العلاقة مع السعودية وتسريع دورنا في مجال الطاقة النظيفة المنتجة محليا

وول ستريت جورنال: النقطة المحورية لاستمرار التعاون العسكري السعودي الأمريكي يتمثل في قاعدة الأمير سلطان الجوية وقاوم مسؤولو إدارة بايدن بسحب منظومات صواريخ باتريوت منها لضرورات تتعلق بحماية القوات الأمريكية في المنطقة.