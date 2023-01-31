إعادة تموضع إيراني في سوريا تثير تساؤلات

وأفادت مصادر المرصد بأن الطائرة انطلقت محملة بـ125 شخصا من المدربين الإيرانيين وحزب الله اللبناني، وعناصر سوريين تلقوا تدريبات على يد حزب الله في محيط دمشق.

ووفقاً لنشطاء المرصد، فإن المجموعة يقدر عددها بـ70 عنصرا، وستتلقى تدريبات في حقول ضمن البوكمال، إضافة إلى معسكرات تدريب في ريف دير الزور الغربي يشرف عليها مدربون إيرانيون وعناصر من ميليشيا حزب الله.

وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن إيران تتحرك في سوريا بحرية تامة، من دمشق إلى البوكمال والجولان وصولا إلى الحدود اللبنانية وكأنها أراضٍ إيرانية.

وتنتشر غالبية الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، سواء كانت سورية أم لبنانية أم عراقية وأفغانية وباكستانية، في محيط العاصمة دمشق والجنوب السوري وأرياف حلب وحماة وحمص. لكن كثافتها تبرز خصوصاً في شرق سوريا، وتحديداً في محافظة دير الزور التي تربط سوريا مع العراق، وتبلغ مساحتها نحو 23 ألف كيلومتر مربع.

وتعمل إيران مؤخرا على تكثيف تواجد ميليشياتها في الشرق السوري، إذ تتجاوز أطماعها الموقع الجغرافي المتميز، والذي يعتبر صلة وصل بين بلاد الشام وبلاد الرافدين، إلى الأطماع الاقتصادية المتمثلة بالثروات الباطنية التي تمتلكها دير الزور والأهمية السياسية.

ويفصل نهر الفرات بين قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من الشمال، وبين الميليشيات الإيرانية جنوبي النهر، وهو ما يبقي التوتر في ريف دير الزور الشرقي الواقع تحت سيطرة قوتين يبدو أنهما تريدان إبقاء الاشتباك في حدوده الدنيا، كي لا تنزلق المنطقة إلى صراع واسع.

وتلفت تقارير إلى أن تعداد المقاتلين في دير الزور يبلغ 12000 عنصر، وتختلف مهامهم حيث ينقسمون إلى مشاة يشغلون النقاط الموجودة في بادية دير الزور ومهمتهم حراسة المقرات والمستودعات التابعة للميليشيا، وعناصر تنظيم وعناصر استخبارات غير معروفين.

ويُضاف إليهم عناصر يتبعون للمركز الثقافي الإيراني. وهناك ميليشيات محلية أخرى مثل “حرس القرى” التابعة للحرس الثوري، وتنتشر في نقاط قرب بلدة البوليل وحتى مدينة صبيخان، ومهمتها الرئيسية هي مراقبة الشريط النهري في المنطقة المقابلة لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ويعمل الأميركيون على إحباط المشروع الإيراني القائم على التمدد، ومدّ خط بري عبر البادية السورية وصولاً إلى دمشق. ولدى قوات التحالف نقطة ارتكاز مهمة في عمق البادية السورية تتمثل في قاعدة التنف، ونقطة متقدمة في منطقة الزكف تعتبر نقطة مراقبة لأي تحرك إيراني في المنطقة.

الانتشار الإيراني العسكري جنوبي سوريا تباطأ منذ بداية العام 2022، إلا أن إيران ليست في وارد التراجع

ويتولى سلاح الجو الأميركي وكذلك الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة توجيه ضربات جوية لمنع الميليشيات الإيرانية من الاستقرار في المنطقة وبناء قواعد ثابتة، إضافة إلى مراقبة عمليات نقل الأسلحة والذخائر عبر الأراضي السورية إلى عناصر الميليشيات أو إلى حزب الله اللبناني.

وتستغل إيران وجودها العسكري في محافظة الحسكة لفرض هيمنتها على كامل الشريط الحدودي مع العراق خاصة معبر اليعربية الحدودي، خاصة أنها تسيطر الآن على معبر البوكمال وكامل الشريط الحدودي المقابل لمحافظة دير الزور مع العراق وأيضاً أجزاء منه في محافظة حمص من جهة الشرق.

ويعتبر معبر اليعربية أحد أهداف إيران في المرحلة المقبلة وهذا يعطيها الكثير من الميزات، أولها السيطرة بشكل كلي على المنافذ الحدودية بين سوريا والعراق، وثانياً تسهيل نقل ميليشياتها بين الحدود خاصة القادمة من العراق، وثالثاً السيطرة على الرسوم الجمركية للتجارة العابرة عبر الحدود وأيضاً تجارة المخدرات والسجائر التي تعتبر أهم مصادر دخل الميليشيات خارج الدعم المقدم لها من الحكومة الإيرانية.

واستهدفت القوات الأميركية مرارا هذه المنطقة. ويرى مراقبون أن الهدف من الاستهداف المتكرر لهذه المنطقة هو منع إيران من تحقيق مشروعها، أو إبقاء الميليشيات في حالة عدم استقرار، وبالتالي فإنها لا تستطيع تثبيت نقاطها العسكرية من أجل متابعة توسعها في البادية السورية، وكذلك قطع طرق الإمداد للنظام السوري ومنع التواصل بين الميليشيات على جانبي الحدود.

العرب