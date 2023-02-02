الفدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس لتصل أعلى مستوياتها منذ ما قبل الأزمة المالية

بما يتفق مع توقعات السوق، رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75%، وذلك في أول اجتماعاته خلال عام 2023.

ويعد استكمال الرفع اليوم بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في الفائدة خلال العام الماضي للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما، كان آخرها 50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول الماضي في أعقاب 4 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى من عام 2007.

وأدت هذه التحركات المتشددة من المركزي الأميركي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وعززت المخاوف من انكماش الاقتصاد مع تراجع الطلب.

وأكد الفدرالي الأميركي، في بيانه اليوم، أنه سوف يستمر بسياسة التشديد النقدي من أجل كبح التضخم، وأشار إلى أن سوق العمل لا يزال قويا لكن النمو الاقتصادي يتعرض لضغوط.

وأظهرت بيانات التضخم الأخيرة أن الأسعار تنخفض بشكل أسرع مما توقعه مسؤولو الاحتياطي الفدرالي، حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بمعدل 5% على أساس سنوي، مسجلا بذلك أبطأ وتيرة ارتفاع منذ عام 2021، إلا أنه مع ذلك لا يزال أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

المصدر : رويترز