تحقيق يكشف عن تمويلات مشبوهة لجبهة البوليساريو وعلاقتها بحزب الله

تل أبيب – كشف تقرير حصري لقناة i24NEWS بثته مجلة “الدفاع”، التي يقدمها مراسل الشؤون الأمنية ماتياس أمبر، مساء الأربعاء، عن شبكات تمويل واسعة النطاق لغسيل الأموال غير المشروعة لجبهة البوليساريو التي تتخذ من مخيمات تندوف في الجزائر (غربا) مقرا لها، وصلاتها بحزب الله اللبناني.

واستنادا إلى مذكرات من وكالات الاستخبارات وتقارير من الحرس المدني الإسباني، كشفت القناة الإسرائيلية عن هوية المسؤولين عن تمويل جبهة البوليساريو وشرحت آلياتها من خلال “حوالة الطير”، وهي شبكة تحويلات غير رسمية.

من خلال الوصول إلى تقرير من قبل وكالة استخبارات غربية لم تذكر اسمها كتبه محققون ماليون، بالإضافة إلى تقارير من قوات الحرس المدني الإسبانية، وتمكن ماتياس أمبر من تحديد أحمد عبدالرحمن باعتباره العقل المدبر وراء الحوالة – وهي طريقة غير رسمية لتحويل الأموال من خلال السماسرة.

وبصفته المسؤول عن التحويلات المالية، كان لدى عبدالرحمان علاقات وثيقة جدا بجبهة البوليساريو الانفصالية، حيث كشف التقرير عن وجود عن حسابات مصرفية في أيرلندا وإسبانيا بالإضافة إلى شبكات غسيل أموال مختلفة إلى أوروبا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت القناة الإسرائلية من إثبات وجود روابط وثيقة بين جبهة البوليساريو والمنظمة الشيعية اللبنانية حزب الله.

وبالفعل، يظهر شريط فيديو لقاء بين عبدالرحمان الذي يمول جبهة البوليساريو، ورجل أعمال لبناني من “القرض الحسن”، الذراع المالي لحزب الله جالسين في مقهى ببلد أوروبي.

وتقدم مجلة الدفاع مقابلات وتقارير تصنع وتكسر الأخبار العسكرية والاستراتيجية في الشرق الأوسط كل أربعاء على i24NEWS الساعة 9 مساء (بالفرنسية).

وسبق أن كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في 2018 عن علاقة حزب الله بجبهة البوليساريو بدأت عام 2016 حين تشكلت ما يسمى بـ”لجنة لدعم الشعب الصحراوي” في لبنان برعاية حزب الله، تبعها “زيارة وفد عسكري من حزب الله إلى تندوف” في إشارة إلى مخيمات بوليساريو في الجزائر.

وأضاف بوريطة أن “نقطة التحول كانت في 12 مارس 2017 حين جرى توقيف قاسم محمد تاج الدين في مطار الدار البيضاء بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب، وهو أحد كبار مسؤولي مالية حزب الله في إفريقيا”.

وتاج الدين، البالغ من العمر 62 سنة، مصنف ضمن لائحة الإرهاب الخاصة بوزارة العدل الأمريكية. كما أن المعني بالأمر ممنوع من دخول تراب الولايات المتحدة، علما أنه كان يمتلك شركات كبرى ببلاد العم سام، قبل أن تغلق في المدة الأخيرة.

وتابع الوزير المغربي قائلا “بدأ حزب الله يهدد بالثأر بسبب هذا الاعتقال وأرسل أسلحة وكوادر عسكرية إلى تندوف لتدريب عناصر من “البوليساريو” على حرب العصابات وتكوين فرق كوماندوز وتحضير عمليات عدائية ضد المغرب”، مؤكدا إرسال صواريخ “سام 9″ و”سام 11” أخيرا إلى عناصر الجبهة الانفصالية.

العرب