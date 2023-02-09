ما بعد الزلزال.. زلزال سياسي آخر ينتظر تركيا

واشنطن – نشرت مجلة “ناشونال إنتريست” الأميركية في عددها الأخير تقريرا لخبير السياسات التركية سنان سيدي، تحدث فيه عن وجه آخر لزلزال تركيا، مشيرا إلى الهزات السياسية التي ستعقب هذا الزلزال المدمر.

وفي حين أن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل لا يمكن التنبؤ بها، كان ينبغي على الحكومة التركية بل كان من الممكن أن تكون مستعدة بشكل أفضل لتجنب هذا السيناريو الأسوأ. في الأيام المقبلة، سيطالب المواطنون والسياسيون المعارضون بإجابات لثلاثة أسئلة غير مريحة.

الأول يتعلق بتوافر أموال الطوارئ المخصصة على وجه التحديد للإغاثة من الزلزال. في أعقاب الزلزال المميت في عام 1999، فرضت الدولة ضريبة دائمة على جميع مالكي المنازل الأتراك للمساهمة في صندوق حتى تكون الدولة مستعدة ماليا للزلزال المدمر التالي.

تشير التقديرات إلى أن الدولة جمعت ما يقرب من 40 مليار دولار. أين أموال هذه الصناديق؟ في عام 2020، سأل الصحافيون الرئيس رجب طيب أردوغان هذا السؤال بالذات، فأجاب بلا إجابة، قائلا “لقد أنفقنا الأموال على ما هو ضروري. ليس لدي الوقت حقا لشرح ما تم إنفاق الأموال عليه”.

منذ عام 2012 تم فرض الرقابة على الإفصاح العام عن الإنفاق الحكومي، مما يجعل من المستحيل عمليا تحديد كيفية إنفاق هذه الأموال.

السؤال الثاني يتعلق بأنظمة البناء. في أعقاب زلزال 1999، فرضت الدولة لوائح بناء أكثر صرامة، مصممة خصيصا لضمان مقاومة المباني للزلازل قدر الإمكان. يشير تدمير مجمعات سكنية بأكملها في بلدات مثل هاتاي وأنطاكيا وإسكندرون بقوة إلى أن المباني لم تكن في المستوى المطلوب.

من المسؤول؟ سوف تميل الحكومة إلى تشويه سمعة المقاولين والبنائين الأفراد، لكن ليس مسؤولي الحزب الذين يديرون البلديات وبالتالي إصدار تصاريح البناء والتقسيم إلى مناطق. بعبارة أخرى، سيبذل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان كل ما في وسعه للهروب من الإحراج واللوم.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يسحبون ذلك في ضوء البنية التحتية العامة التي تعرضت أيضا لأضرار جسيمة، وانهارت العشرات من المباني البلدية والمستشفيات.

السؤال الأخير يركز على استجابة الحكومة للطوارئ أو عدم وجودها. من المسلم به أن حجم الزلازل كان هائلا إلى درجة أن أي حكومة جاهزة ستكافح من أجل اتخاذ استجابة ذات مغزى، لكن المواطنين في المناطق المتضررة يشكون من النقص التام في خدمات الطوارئ، مما دفع البعض إلى التساؤل “أين الدولة؟”.

في الساعات الثماني والأربعين الأولى، ترددت الحكومة في نشر الجيش التركي الذي يمتلك موارد كبيرة مثل الأفراد ومعدات الرفع الثقيلة. قد يكون هذا التردد قد أدى إلى فقدان الآلاف من الأرواح، علاوة على ذلك فإن وكالة الاستجابة للطوارئ الأولى في البلاد تخضع للمزيد من التدقيق العام. المنظمة متهمة ببطء غير مقبول في الاستجابة لكارثة وطنية كبرى.

في الوقت الحالي، يبدو أن اهتمام أردوغان الأساسي ينصب على البصريات السياسية (تسويق صورته من خلال الزيارات والتضامن… في أشكال دعائية). بعد يومين على الكارثة، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة شهرين في المناطق المتضررة. التوقيت محرج وبعبارة ملطفة ستنتهي حالة الطوارئ قبل أسبوع واحد على الموعد المحدد للانتخابات الوطنية في تركيا.

ويتحدث الخبير والباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والمساهم في برنامج تركيا التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومركز القوة العسكرية والسياسية، والأستاذ المشارك في الدراسات الأمنية في كلية القيادة والأركان – جامعة مشاة البحرية وكلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون، في تحليل مطول لمآلات الوضع السياسي بعد الكارثة.

ليس من قبيل الصدفة ستسمح حالة الطوارئ للحكومة التركية بالسيطرة على وسائل الإعلام وعلى وجه التحديد، السيطرة على التقارير السلبية التي قد تلقي باللوم على إعادة البناء والتحديات الإنسانية اللاحقة على عاتق الحكومة.

من المحتمل أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدرك أن هذا الزلزال قد يكون أكبر تحد سياسي يواجهه حتى الآن. في ظهور علني ناري، بدلا من الاعتراف بمستوى الصدمة العامة التي تواجهها البلاد، حذر أردوغان من أنه سيستهدف الأفراد “لنشر الأكاذيب” حول الكارثة الوطنية.

ومع الكثير من الدمار والكثير على المحك سياسيا، يمكن أن يحاول أردوغان الضغط على المكابح في إجراء الانتخابات المقررة في الرابع عشر من مايو. حتى لو بقيت على حالها، سيهتم المواطنون في المقام الأول بإعادة البناء وتأمين سبل عيشهم. وبالتالي قد تحاول الحكومة استغلال الوضع وإحباط ما كان من المقرر أن يكون انتخابات متقاربة، من خلال الاستشهاد بعدم قدرة المواطنين على المشاركة في عملية التصويت.

مثل هذه الإستراتيجية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية إلى حد ما. لقد حظي الزلزال باهتمام دولي. إذا فشلت الحكومة في تلبية احتياجات الشعب ثم حاولت إلغاء الانتخابات، فقد يكون هذا أكثر من أن يتحمله الشعب التركي. وسيكون إحباطهم واضحا للمجتمع الدولي الذي يعمل لوقت إضافي لجمع الأموال لشعب تركيا المحاصر.

ما قد لا يفهمه المهنئون تماما هو أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية في السلطة منذ عشرين عاما. وعلى الرغم من أن النخبة السياسية قد لا تكون مسؤولة عن كارثة طبيعية، إلا أن التوابع ستكون سياسية بقدر ما هي زلزالية.

ربما تكون تركيا قد عانت للتو من أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا في تاريخها. وسوت الزلازل القوية بالأرض عشر مقاطعات في جنوب شرق البلاد في غضون ساعات، مما أسفر عن مقتل العشرات من الآلاف. درجات الحرارة متجمدة والناجون معرضون لخطر التجمد حتى الموت، قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من إخراجهم من تحت الأنقاض.

الكارثة ما زالت تتكشف. هناك الآن مشكلة تشرد ضخمة. حتى في الحالات التي لم يتم فيها تدمير المنازل، سيكون العديد منها غير صالح للسكن بسبب الأضرار الهيكلية. إن مستوى الدمار الحضري الهائل هائل إلى درجة أنه بالإضافة إلى فقدان منازلهم، من المحتمل أن يكون سكان المنطقة قد فقدوا وظائفهم أيضا.

العرب