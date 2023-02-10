توافق إماراتي – عراقي على تعزيز التعاون وتنويع آفاقه

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الثنائية وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك بين الدولتين وتنويع آفاقه في جميع المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال زيارة أداها السوداني الخميس إلى أبوظبي على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وهي الأولى له منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الشيخ محمد ناقش في قصر الوطن مع السوداني أوجه التعاون والعمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والفرص المتوفرة لتطويرها إلى مستويات أرحب في جميع المجالات التي تتسق مع أولويات البلدين في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار لشعبيهما.

كما استعرض الجانبان، وفق الوكالة، عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق توافق رؤى البلدين بشأن العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة في ما يتعلق بإيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوبها إلى الاستقرار.

وكان السوداني أورد في وقت سابق دوافع زيارته إلى الإمارات، قائلا إن هدفها “بحث شراكة مستدامة لصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين”.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي في مقال نشرته صحيفة “الاتحاد” الإماراتية الثلاثاء الماضي “زيارتنا ستتطرق إلى تبادل الخبرات في شتى المجالات، وخاصة في ظل حرص دول منطقة الخليج على تعزيز التعاون من أجل التكامل عبر مشاريع صناعية وزراعية وتجارية”.

ولفت السوداني في مقاله إلى أنه سيناقش مع رئيس الإمارات “التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة في المنطقة”.

وأكد أن الإمارات تعد من أبرز الشركاء التجاريين للعراق “حيث يفوق حجم التبادل التجاري بين البلدين 16 مليار دولار تتركز غالبيتها في المشتقات النفطية، والأجهزة الكهربائية والتكنولوجية. ولدينا اهتمام بتعزيز هذه الشراكة التجارية بما يخدم البلدين”.

ولفت إلى أن “هذه الزيارة هي تأكيد على رغبة العراق الصادقة في استمرار وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي، وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات ومنها الطاقة المتجددة وإدارة الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية”.

وفي نوفمبر الماضي قدم رئيس الإمارات التهنئة للسوداني على منح البرلمان العراقي الثقة لحكومته، قبل أن يبحثا هاتفيا علاقات البلدين في الثالث من فبراير الجاري.

وأعرب وزير خارجية العراق فؤاد حسين في ديسمبر الماضي عن اعتقاده بأهمية بناء بغداد لعلاقات وثيقة مع الدول الإقليمية، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى دول الخليج.

صحيفة العرب