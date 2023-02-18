إيرباص: التسوية مع الخطوط القطرية أحدثت ارتياحا كبيرا

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص لصناعة الطائرات، غيلوم فوري، إن التوصل إلى تسوية مع الخطوط الجوية القطرية أحدث ارتياحا كبيرا بعد عامين من الخلافات.

وقال فوري -في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج أعمال إيرباص- إن الكثير من المناقشات عُقدت بين الخطوط القطرية وإيرباص وسلطة الطيران المدني القطرية بشأن إيجاد طريقة ما لإعادة الطائرات المختلف عليها للخدمة.

وكانت القطرية وإيرباص أعلنتا أوائل هذا الشهر عن توصلهما لاتفاق ينهي الخلاف القانوني بينهما بشأن أضرار لحقت بالسطح الخارجي لجسم عدد من طائرات من طراز “إيه 350” (A350) تسببت في إيقاف تشغيلها.

وكان الخلاف -الذي لم يسبق له مثيل- قد أدى إلى إلغاء إيرباص العشرات من طلبيات الطائرات الأخرى من قطر قبل محاكمة كانت مقررة في يونيو/ حزيران.

وتتطلع الشركتان إلى إعادة تشغيل طائرات “إيه 350” بأمان تام بعد البدء في إجراءات الإصلاح ضمن برنامج خاص، حيث كانت الشركة الأوروبية قد قالت إنها تبحث مع الهيئات التنظيمية في أوروبا وقطر والخطوط القطرية أفضل السبل لإعادة تلك الطائرات إلى الخدمة بعد توقفها عن التحليق.

وأضافت إيرباص وقتها أن الخطوط القطرية ستحصل أيضا على أول دفعة من طائرات “إيه 321 نيو” (A321 new) بعد تفعيل العقد عام 2026.

أرباح إيرباص

ارتفعت عائدات إيرباص العام الماضي بواقع 13% إلى أقل من 58.8 مليار يورو (62.9 مليار دولار) وزادت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد بواقع 16% إلى 5.6 مليارات يورو، لتتجاوز توقعات المحللين.

وقالت الشركة إنها سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 صافي دخل وصل نحو 1.68مليار يورو (1.8 مليار دولار) أو 2.13 يورو للسهم، ارتفاعا من 1.58 مليار يورو أو 2.01 يورو للسهم بالربع الأخير من العام السابق عليه.

غير أن الأرباح الأساسية -قبل خصم الفوائد والضرائب- تراجعت إلى زهاء 1.77 مليار يورو من 1.9 مليار الفترة المذكورة.

وسجلت إيرباص بالربع الأخير من 2022 عائدات بمقدار 20.64 مليار يورو، ارتفاعا من 17 مليارا في نفس الفترة من العام السابق عليه.

وقالت الشركة إنها سلمت 661 طائرة عام 2022، من أصل 720 طائرة كانت ضمن خططها، وتنوي تسليم 720 طائرة لعملائها عام 2023.

المصدر : الجزيرة + وكالات