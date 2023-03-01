موريتانيا.. الذهب يواصل تفوقه على صادرات الحديد والسمك

نواكشوط- تصدر الذهب عائدات موريتانيا من العملات الصعبة لعام 2022 للمرة الثالثة على التوالي، متفوقا بذلك على صادرات الحديد والسمك التي ظلت مسيطرة لعقود من الزمن.

ووفق ما جاء في تقرير عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي -نقلته وكالة الأخبار- فإن قيمة صادرات الذهب الفصل الأخير من عام 2022 فقط قد بلغت 11.87 مليار أوقية جديدة (دولار يعادل 36.4 أوقية) أي ما نسبته 36.1% من مجموع الصادرات.

أما صادرات الحديد -بحسب التقرير- فبلغت الفترة ذاتها قيمتها 11.2 مليار أوقية جديدة، أي ما نسبته %33.5 من مجموع الصادرات، في حين جاءت صادرات السمك في المرتبة الثالثة بحصة تبلغ 24.7%.

إنتاج قياسي

وكان الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال قد أكد -في آخر خطاب له أمام البرلمان- أن إنتاج الذهب في القطاعين الصناعي والتقليدي قد بلغ خلال العام المنصرم 34.4 طنا.

وأوضح الوزير -خلال عرضه حصيلة العمل الحكومي لعام 2022- أن 20 طنا من هذه الكمية القياسية تم إنتاجها في مجال التنقيب التقليدي والتعدين الأهلي وشبه الصناعي.

أما فيما يخص الحديد، فقد أعلن بلال أن إنتاج الحديد الخام بلغ أكثر من 12.8 مليون طن، في حين بلغ إنتاج النحاس الخام 35 ألف طن، طيلة العام المنصرم.

وأشاد الوزير بالدور الهام الذي يلعبه التعدين الأهلي في استخراج الذهب وامتصاص البطالة، حيث وفر 52 ألف فرصة عمل مباشرة و200 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتعد موريتانيا -التي تملك أحد أغنى المناجم الأفريقية وأجودها عيارا- ثاني أكثر دولة عربية منتجة للذهب، وفي المرتبة 35 عالميا بعد السودان التي تحتل المرتبة 15 عالميا والأولى عربيا بإنتاج سنوي بلغ 83.8 طنا.

وحسب البيانات الصادرة عن المجلس العالمي للذهب -منتصف عام 2021- عن حالة إنتاج المناجم في العالم عام 2020، فإن موريتانيا تقدمت على مصر التي جاءت الثالثة عربيا و36 عالميا بإنتاج سنوي بلغ 14.1 طنا.

المصدر : الجزيرة