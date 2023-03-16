النفط يهوي إلى أدنى مستوى في أكثر من عام

هوت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات للبرميل في ختام تعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، إذ تسبب القلق بشأن بنك كريدي سويس في إثارة الفزع في الأسواق العالمية وتبديد الآمال في انتعاش الطلب الصيني على النفط.

وتلاشت الإشارات المبكرة للعودة إلى استقرار السوق بعد أن قال أكبر مستثمر في كريدي سويس إنه لا يستطيع تقديم المزيد من المساعدة المالية للبنك السويسري، مما أدى إلى انخفاض أسهمه والأسهم

الأوروبية الأخرى.

ونزل خام برنت 3.76 دولارات أو 4.9% وبلغ عند التسوية 73.69 دولارا للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.72 دولارات، أو 5.2% إلى 67.61 دولارا عند التسوية.

وخسر خاما القياس أكثر من 4% أمس الثلاثاء وسجلا أدنى مستوياتهما في 3 أشهر بضغط من مخاوف من أن يؤدي انهيار بنك سيليكون فالي وبنك أميركي آخر إلى أزمة مالية من شأنها أن تؤثر على الطلب على الوقود.

كما صعد الدولار مقابل سلة من العملات مما جعل شراء النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مخزونات الخام الأميركية 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو ما يفوق توقعات المحللين.

وقدم التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء دعما من خلال التوقع بزيادة الطلب الصيني على النفط، بعد يوم من رفع منظمة أوبك لتوقعاتها المتعلقة بنمو الطلب الصيني لعام 2023.

المصدر : وكالات