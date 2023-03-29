العراق.. ضغوط على منشآت تخزين النفط بإقليم كردستان بعد وقف التصدير عبر تركيا

نبهت شركات نفطية بإقليم كردستان العراق إلى أن تحديات تواجه إنتاج النفط بعد توقف التصدير لميناء جيهان التركي بسبب السعة المحدودة لمنشآت التخزين.

وأوقفت تركيا ضخ النفط العراقي عبر خط الأنابيب كركوك – جيهان بعد فوز العراق بقضية تحكيم، وقالت بغداد إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة الحكومة المركزية.

واضطر العراق لوقف نحو 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كردستان العراق يوم السبت عبر خط أنابيب تصدير يمتد من حقول النفط في كركوك بشمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي.

وتُركت شركات النفط العاملة في المنطقة في حالة من عدم اليقين انتظارا لنتيجة المناقشات الجارية بين أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كردستان لإيجاد طريقة لاستئناف الصادرات.

وأوضحت شركة “غلف كيستون بتروليوم” (Gulf Keystone Petroleum) التي تشغل حقل شيخان بطاقة إنتاجية تبلغ 55 ألف برميل يوميا في إقليم كردستان العراق، أن منشآتها لديها سعة تخزين تسمح بمواصلة الإنتاج بمعدل مخفض خلال الأيام المقبلة قبل توقف الإنتاج، كما أعلنت شركتا “دي إن أو” (DNO) و”جينيل إنيرجي” (Genel Energy) أنهما تخزنان النفط في مستودعات يمكنها استيعاب الإنتاج لعدة أيام.

وتملك الشركتان حصصا في حقلي طاوكي وبيشكابير، اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا من النفط العام الماضي، وتمتلك جينيل أيضا حصصا في حقلي طق طق وسارتا، اللذين أنتجا 4500 برميل يوميا و4710 براميل يوميا على الترتيب العام الماضي، وفقا للنتائج السنوية للشركة.

وقالت “فورزا بتروليوم” (Forza Petroleum) (أوريكس بتروليوم سابقا) ومقرها كندا يوم الاثنين، إنها ستوقف الإنتاج من امتياز هولير البالغة طاقته 14 ألفا و500 برميل يوميا في إقليم كردستان، إذ اقتربت سعة التخزين من الامتلاء.

وقالت “إتش كيه إن إنيرجي” (HKN Energy) التي مقرها دالاس، والتي تُشغل مجمع سرسنك، إنها ستغلق عملياتها في غضون أسبوع إذا لم يتم التوصل إلى حل، مع اقتراب مرافق التخزين لديها من الامتلاء.

وأنتجت منطقة الامتياز 43 ألفا و38 برميلا في اليوم بالربع الأخير من العام الماضي، فيما لم يتأثر الإنتاج في حقل خورمالة النفطي، الذي تديره مجموعة كار الكردية، ويبلغ حاليا حوالي 135 ألف برميل يوميا ويجري تخزينه، وفق رويترز.

المصدر : الجزيرة + رويترز