العراق.. مصفاة كربلاء توفر 70% من حاجة البلاد من المشتقات النفطية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن مصفاة كربلاء النفطية التي افتتحت أمس السبت ستوفر 70% من حاجة العراق من المنتجات النفطية، كما ستوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة.

وقال السوداني في كلمة له خلال احتفال الافتتاح “إن المصفاة تمثل مشروعا إستراتيجيا حقيقيا ينفذ لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي في العراق، وتم تنفيذه وفق المعايير الدولية المتعلقة بالبيئة وبأحدث التكنولوجيا”.

وأضاف أن المشروع سيوفر 60% إلى 70% من حاجة العراق من المنتجات النفطية، كان يستوردها بحدود 3 مليارات دولار سنويا.

وأفاد رئيس الوزراء العراقي بأن بلاده تصنف دولة نفطية تنتج أكثر من 4.5 ملايين برميل يوميا، لكنها على الرغم من ذلك تستورد المشتقات والمنتجات النفطية التي تكلف مليارات الدولارات.

وقال السوداني “يجب أن يستثمر العراق ثروته استثمارا أمثل يغطي احتياجاته، ويكون بلدا مؤثرا وفاعلا في سوق الغاز والنفط والبتروكيماويات”، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو الأضخم في مجال تكرير المشتقات النفطية الذي يشهده العراق منذ 4 عقود.

وقال “نطمح إلى التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريع في كل القطاعات كقطاع الغاز والبتروكيماويات والمصافي في العراق أو خارج العراق”.

من جهته، أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي بأن المصفاة تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا، وتنتج منتجات وفق أحدث المواصفات الأوروبية، وستغني العراق عن استيراد كثير من مشتقات الخام.

وكان مصدر في المصفاة قد قال لرويترز في يناير كانون/الثاني الماضي إن الإنتاج التجاري سيبدأ بطاقة تشغيلية تبلغ 60%، وأضاف أن العراق يستهدف تشغيل المصفاة بكامل طاقتها بحلول يوليو/تموز المقبل.

وفي السياق، قالت وزارة النفط العراقية أمس السبت إن متوسط صادرات البلاد من النفط بلغ 3.255 ملايين برميل يوميا في مارس/آذار الماضي.

وذكرت وزارة النفط -في بيان- أن إيرادات العراق في مارس/آذار المنصرم بلغت 7.4 مليارات دولار بمتوسط سعر للبرميل عند 73.37 دولارا.

المصدر : وكالات