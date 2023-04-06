ماذا وراء التصعيد في الأقصى؟

مذهل هذا الواقع الذي يعلن فيه جميع الأطراف أنهم معنيون بالتوتر في المسجد الأقصى، ويستندون فيه إلى أسس ثابتة؛ بأنه ليس في صالح أحد، ومع ذلك نشهد توتراً شديداً وسفك دماء وخطراً حقيقياً بتدهور الوضع أكثر إلى حرب «لا يريدها أحد».

الحرب في إسرائيل تتم بقيادة الجيش وبالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية. والجيش يقول بصراحة إنه غير معني بأي حرب، ليس لأنه لا يريد الحرب؛ فالجيوش عموماً تُبنى لكي تحارب. والجيش الإسرائيلي بالذات يستخدم الحرب ليس فقط لرد الاعتداءات، بل، في بعض الأحيان، يستخدمها لتصدير أزمة داخلية، وفي أحيان أخرى يلجأ إليها لكي يجرب أسلحة جديدة، فحين يعرضها للبيع تكون مميزة، لأنها «أسلحة مجرَّبة».

إلا أنه في هذه المرحلة يعرف أن أي حرب ستساعد حكومة بنيامين نتنياهو على التخلص من المظاهرات الاحتجاجية التي تنظم كل يوم سبت، للأسبوع الثالث عشر على التوالي، وتستقطب أكثر من ربع مليون شخص، في 130 نقطة مختلفة في شتى أنحاء البلاد، وتقف مجموعة كبيرة ومن كبار قادة الجيش والمخابرات والشرطة في مقدمة المتظاهرين بشكل علني وتظاهري. وليس سراً أن الجيش معنيّ بنجاح هذه الاحتجاجات، لأنه جزء منها؛ فالحكومة جاءت ببرنامج عمل يمس بصلاحيات الجيش وهيبته، وتحاول تمرير خطة للانقلاب على منظومة الحكم ولإضعاف جهاز القضاء. والدولة العميقة في إسرائيل كلها تجندت ضد الخطة، وبينها الجيش.

أما الشرطة الإسرائيلية، فتشكو من أن قواتها تواجه خطر الانهيار نتيجة كثرة الأعباء الملقاة على عاتقها؛ فهي تنتشر بقوات كبيرة «لفرض الأمن والنظام وحماية مظاهرات الاحتجاج الضخمة ضد خطة الإصلاح الحكومية». ولديها مهمات مضاعفة في القدس العربية، حيث يحاول مستوطنون يهود متطرفون تقديم القرابين؛ بذبح الماعز داخل باحات المسجد الأقصى، والشباب الفلسطيني يتجند لصدهم، وهناك مظاهرات يقيمها المواطنون العرب في إسرائيل لنصرة الأقصى نتيجة للاقتحامات.

أما وزير الشرطة، إيتمار بن غفير، فيفرض عليها أجندة متطرفة، فيطلب زيادة هدم البيوت العربية وزيادة الاعتقالات وقطف رؤوس الفلسطينيين. ومع ذلك، تقوم الشرطة باقتحام الأقصى بنفسها، وتنفذ عمليات لا تقل خطورة عن عمليات المستوطنين المتطرفين، فيكسر عناصرها زجاج شبابيك الأقصى، ويكسرون الأقفال ويدخلون المسجد والمصليات ويعتدون على المصلين، وبينهم أطفال ونساء ومسنون، ويخرجونهم من هناك بعد سقوط عشرات الجرحى وعشرات المعتقلين.

دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة للحكومة الأردنية، دعت صراحة إلى الامتناع عن التوتر مع الشرطة الإسرائيلية، وطلبت من الشباب ألا يدخلوا الألعاب النارية والحجارة إلى المساجد، حتى لا تكون هذه مبرراً لاقتحام قواتها والاعتداء على المصلين، لكنهم رفضوا طلبها وأدخلوها. والفصائل الفلسطينية، على تنوعها واختلافاتها، تتسابق على دخول المعركة. «حماس» التي تقود تهدئة في قطاع غزة، وأي ضربة توجهها لإسرائيل من هناك تكون محسوبة، بغرض عدم التدهور إلى حرب، لكنها في خطابها السياسي تؤيد تفجير انتفاضة في الضفة الغربية عموماً، وفي القدس بشكل خاص. وحركة «فتح»، التي تقود السلطة الفلسطينية في رام الله، تصعّد النضال الميداني حتى لا تظهر «خنوعة للاحتلال». وتعتبر المقاومة الميدانية ضرورية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، خصوصاً أنها ترى أن نهج السلطة المعتدل لا يلقى احتراماً من إسرائيل. وبقية الفصائل باتوا في حرج مع جمهورهم؛ فلا الاعتدال ينفع ولا المقاومة.

والمشكلة الأكبر أن الصراعات الداخلية في إسرائيل باتت تفرض أجندتها على الفلسطينيين وتجعلهم أول مَن يدفع ثمنها؛ فالحكومة الإسرائيلية، بضمن خطتها وبرنامجها، توجه اتهامات قاسية لأجهزة الأمن بأنها عاجزة. أما بن غفير، الذي لم يكن صالحاً للخدمة العسكرية، فيدخل في صدام مباشر مع جهاز الشرطة التابع له، ويتهمه باستخدام قفازات من حرير مع الفلسطينيين، ونجح في تحصيل قرار حكومي بتشكيل ميليشيا مسلحة تكون تابعة له وتنفذ عمليات شرطية، لأن الشرطة عاجزة، فتجد نفسها في سباق للبرهنة على أن الاتهامات في غير مكانها، وتستخدم القبضة الحديدية حتى في الأقصى.

أما الجيش فيواجه اتهامات مماثلة، لذلك يدير سياسة قمع بشعة في الضفة الغربية، ويدير حملة اعتقالات يومية شملت 1600 فلسطيني منذ مطلع السنة، مع العلم بأن كل عملية اعتقال لفرد واحد تتم بمشاركة عشرات، وربما مئات الجنود، ومن خلال قمع وقتل وتهشيم عظام وتحطيم أثاث وزرع أجواء رعب فظيعة. وهو يدعي بأنه يفعل ذلك لأنه يمنع تنفيذ عمليات فلسطينية مسلحة داخل إسرائيل. وليس صدفة أن رئيس المخابرات العامة ادعى أن قواته أحبطت 200 عملية مسلحة قبل وقوعها خلال الشهور الثلاثة الماضية.

كل ذلك يساهم في إشعال الحريق، ويهدد بأن يكون الحريق أكبر. وإزاء هذا الخطر، لا يوجد قائد في إسرائيل يقول بصراحة وشجاعة إن «هذه السياسة لن تجدي نفعاً بشيء»، وإنه لا نتيجة لها سوى تأجيج الكراهية والأحقاد وجعل الناس البسطاء لقمة للمدافع وضحية لعجز الكبار عن تقديم الحلول.

الشرق الاوسط