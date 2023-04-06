اللبنانيون عالقون بين حزب الله والجمهورية

لسنوات، عارضت أصوات سياسية في لبنان تنامي نفوذ حزب الله، وهي حركة عسكرية سياسية موالية لإيران، وحذرت من العواقب الخطيرة لعدم معالجة هذه القضية بشكل مباشر وبرؤية واضحة.

ويعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن الواقع بسيط: حزب الله هو أكبر تهديد للسيادة اللبنانية، وكل الطرق تؤدي إليه. وينظر الجميل وأنصاره إلى قرارات حزب الله وشكله الحالي على أنه جماعة مسلحة مستقلة، مما يشكل خطراً لا داعي له على اللبنانيين. ويتجلى هذا الخطر بشكل خاص في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد، وهي الأسوأ في تاريخ لبنان.

وفي حين أن وجود سلاح حزب الله لم يتسبب فقط في الأزمة، إلا أن عوامل أخرى لعبت دورًا مثل عدم وجود مؤسسات الدولة القوية وضعف المساءلة عن الفساد من قبل القوى السياسية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، تظل مشكلة نظرة حزب الله إلى لبنان، ما يثير تساؤلاً حول ما إذا كان لبنان يستطيع التحديث كدولة إذا لم يكن لديه مصدر واحد للسلطة.

وهناك وجهتا نظر حول هذه المسألة. فمن جهة، يرى البعض في لبنان أن قوة حزب الله تزداد بسبب غياب الدولة ومن ناحية أخرى هناك من يجادل بأن الدولة أضعفت بسبب حزب الله وبالتالي لا يمكنها التشريع والحكم بشكل فعال، بل من الممكن أن يكون كلا الرأيين صحيحين، مما يترك لبنان في موقف صعب.

وتسعى الكتائب جاهدة لشرح مسألة سيادة لبنان لأعضاء آخرين في البرلمان اللبناني لضمان نهج موحد. ويشير الجميل إلى أنه على الرغم من الاتفاق على إصلاحات اقتصادية وغيرها، إلا أن هناك نقصًا في الإجماع حول كيفية التعامل مع حزب الله.

وعن سبب نقص الإجماع يقول الجميل “لا أعرف، أعتقد أن الأمر يتعلق ببعضهما. لم يواجهوا حزب الله في السنوات الخمس عشرة الماضية مثلما واجهنا نحن. لم يروا عن كثب العنف والترهيب والإرادة لعرقلة البلد وتدمير الاقتصاد بالطريقة التي رأيناها”. وشدد الجميل

على ضرورة مواجهة المشكلة التي يطرحها حزب الله الذي فرض قناعاته على جميع اللاعبين الآخرين في السياسة اللبنانية، ولم يترك أيّ منفعة للشعب اللبناني.

وكانت معارضة حزب الله أولوية قصوى في الحياة السياسية للجميل، ولكن بعد سنوات من المقاومة اللاعنفية إلى جانب حلفاء آخرين لتحالف 14 آذار، وهو تحالف سياسي سعى إلى نزع سلاح الحزب السياسي الشيعي، أصبح حزب الله أقوى. وعزا الجميل ذلك إلى قدرة حزب الله على جمع الجميع تحت مظلته منذ 2015 – 2016، مما أدى إلى انتخاب ميشال عون، حليفهم الأساسي، رئيساً للجمهورية.

وفي عام 2005، بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، احتشد معظم اللبنانيين في جميع أنحاء البلاد مطالبين بإنهاء الاحتلال العسكري السوري المستمر منذ ثلاثين عامًا. وقد مهدت هذه الدعوة إلى السيادة الطريق لتشكيل تحالف 14 آذار.

وكانت سوريا قد تدخلت في الحرب الأهلية اللبنانية بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية في مارس 1976. وكان الهدف من التدخل وقف الحرب واستمر حتى توقيع اتفاق الطائف في المملكة العربية السعودية عام 1990، والذي أقره جميع اللبنانيين عسكريًا وسياسيًا. ومع ذلك، بقي الجيش السوري في لبنان على الرغم من وعد الاتفاق بمغادرة القوات في نهاية المطاف.

ومع تنامي المعارضة لتزايد النفوذ السوري في لبنان، ازدادت الأصوات المعارضة. وكان من بينها بيار الجميل، شقيق سامي الجميل، الذي اغتيل في نهاية المطاف بسبب معارضته للحكم العسكري السوري ووكيله في لبنان حزب الله.

وقُتل بيار مع آخرين تحدثوا ضد قوة سوريا في لبنان. كما تم اغتيال أصوات بارزة مناهضة للنظام السوري في المراحل الأولى لتحالف 14 آذار، بما في ذلك السياسي المستقل والمحرر السابق لصحيفة النهار، جبران تويني، في 2005.

وفي ديسمبر 2013، اغتيل أيضا في وسط بيروت الوزير اللبناني السابق والناقد من حزب الله محمد شطح، الذي كان مستشارا لحكومة سعد الحريري، وهو سفير لبناني وعضو في تحالف 14 آذار.