عبدالرحمن سوار الذهب … ظاهرة في عالم الانقلابات العربية

إن ما يجري في السودان من اشتباكات مسلحة بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، و نائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق الأول محمد حمدان دقلو، ويمكن أن يفهم هذا الاشتباك بين شركاء الانقلاب على الرئيس السابق عمر البشير، في سياق الاستحواذ على الحكم وهي إحدى تجليات شهوات النفس.

هذا الاشتباك يجعلنا نستذكر وزير الدفاع السوداني عبد الرحمن سوار الذهب حينما قام بانقلاب عسكري ضد حكم جعفر النميري ، الذي غلّب الاعتبارات الوطنية على الاعتبارات المجد الشخصي وهزم شهوات النفس في الحكم.

لم يكن انقلاب عبدالرحمن سوار الذهب من أجل الاستحواذ على الحكم والتمتع بمزاياه، وإنما كانت غايته إنقاذ الدولة والشعب السوداني من حكم جعفر النميري الذي انتجت سياساته حالة من القلق الاجتماعي في الدولة، فقد على أثرها شرعيته في الحكم. لذلك كان إزاحته عنه تعد بمثابة مصلحة وطنية عليا للدولة السودانية.

هنا أدرك وزير الدفاع السوداني عبد الرحمن سوار الذهب أن الانقلاب العسكري أصبح أمرًا لا مفر منه لحماية الدولة السودانية، وبينما كان النميري في طريقه من واشنطن إلى القاهرة ومنها إلى الخرطوم أعلنت القيادة العامة للجيش السوداني في السادس من نيسان/ إبريل عام 1985م، من قبل وزير الدفاع أن الجيش انحاز إلى مطالب الشعب، وأعلن تعطيل العمل بالدستور، والإطاحة بالنميري ونوابه ومعاونيه ومستشاريه، ونقل السلطة للشعب عبر فترة انتقالية مدتها عام واحد.

حلَّ عبد الرحمن سوار الذهب الحكومة، كما حلَّ جهاز أمن الدولة سيئ السمعة في زمن النميري، بل إنه فوق ذلك اعتقل كافة المسؤولين المرتبطين فيه ترضية للشعب السوداني، واستدعى وكلاء الوزارات إلى مكتبه في وزارة الدفاع للاجتماع العاجل بهم للوقوف على الأوضاع العامة في البلاد بصورة دقيقة، وكلهم أوصل إليه مدى الأوضاع البائسة والمزرية في وزاراتهم آنذاك، وافتقادهم للكثير من المستلزمات والمتطلبات العاجلة، حتى صُدم سوار الذهب بأن السودان كان يفتقد كليا للعُملة الصعبة لشراء البترول الذي كان يكفي لسبعة أيام فقط بحسب ما أخبره المسؤولون عن ذلك وقتذاك.

وبسبب علاقة عبد الرحمن سوار الذهب القوية والمتينة بدول الخليج العربي، وهو الذي عمل في قطر لمدة ثلاث سنوات مستشارا عسكريا لأميرها الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي أشار وأشاد لملك المملكة العربية السعودية الأسبق فهد بن عبد العزيز بشخصية سوار الذهب وانضباطه، وكان لإشادة أمير قطر أثرها السريع، فقد أمر الملك فهد بإرسال معونات عاجلة للسودان قُدرت بـ 60 مليون دولار ونفط استطاع أن يسد حاجة الدولة لسنة كاملة كما يروي سوار الذهب في أحد لقاءاته.

وفي السادس من أبريل/نيسان عام 1986، وبإشراف مباشر من عبد الرحمن سوار الذهب أُجريت الانتخابات التي استمرت على مدار 12 يوما، وعلى أثر نتائجها سلّمتُ مقاليد الحكم للحكومة المنتخبة الجديدة لرئيس وزرائها الصادق المهدي آنذاك. وتم حل المجلس العسكري الانتقالي والحكومة الانتقالية. وهذا دليل واضحًا بأن أسوار الذهب كان زاهدًا بالحكم.

تثبت تجربة عبد الرحمن سوار الذهب في ترأسه المجلس العسكري السوداني صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في السودان آنذاك، أنه لم يكن مطلقا متعطشا للحكم، ولم تستهويه تجربة الحكم، كما لم تستهويه تجربة الانقلابيين السابقين سواء في السودان أو في الدول العربية التي شهدت انقلابات عسكرية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والدليل على ذلك، أن بعض أعضاء المجلس العسكري الانتقالي آنذاك كانوا كلما ذكّرهم عبد الرحمن سوار الذهب بضرورة الإسراع والانضباط في المواعيد لأنهم عما قريب سيُحالون للتقاعد بعد تسليم الحكم للحكومة المنتخبة، كانوا يقولون له: رجاء أن تنسى هذا فإننا سنضطر لتمديد الفترة الانتقالية ولا محالة، لكنه كان يرد بصرامة وحزم: هذا مستحيل، لقد أعلنّا عن فترة انتقالية مدتها سنة واحدة وسنلتزم بكلمتنا أمام الشعب”.

خلاصة القول يعد عبد الرحمن سوار الذهب ظاهرة انقلابية أخلاقية لا تتكرر في عالم الانقلابات العسكرية في الوطن العربي.

معمر فيصل خولي

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية