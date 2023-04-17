تركيا.. الروس الأكثر شراء للعقارات في مارس

سجلت المؤسسات الرسمية التركية اليوم الاثنين بيع 105 آلاف و476 وحدة سكنية خلال مارس/آذار الماضي في عموم البلاد، وتصدر الروس والإيرانيون والعراقيون قائمة الأجانب الأكثر شراء.

وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، تراجعت مبيعات المنازل بنسبة 21.4% في مارس/آذار 2023، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن مبيعات المنازل خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار الماضيين تراجعت 11.5% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من عام 2022.

وتصدرت إسطنبول قائمة المدن الأكثر بيعا للمنازل في الشهر الماضي، وبلغت المبيعات 18 ألفا و166، تلتها العاصمة أنقرة بـ12 ألفا و23، وأنطاليا ثالثا بـ6 آلاف و120 منزلا.

مبيعات الأجانب

وبلغ عدد المنازل التي بيعت للأجانب في مارس/آذار الماضي 3 آلاف و415 منزلا، بتراجع وصل إلى 38.7% مقارنة مع الشهر نفسه من العام المنصرم.

وأشارت المعطيات إلى أن حصة الأجانب من إجمالي مبيعات الشهر الثالث من العام الجاري بلغت 3.2%.

وحسب البيانات، تصدرت ولاية أنطاليا قائمة المدن التركية الأكثر بيعا للأجانب تلتها إسطنبول ثم مرسين ثالثة.

وحسب الدول:

تصدر الروس قائمة الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا 1175.

الإيرانيون ثانيا بـ472.

العراقيون ثالثا بـ165.

الأوكرانيون رابعا بـ160 منزلا.

يشار إلى أن مبيعات العقارات للأجانب زادت 15.2% العام الماضي مقارنة بعام 2021، لتبلغ 67 ألفا و490 عقارا.

المصدر : وكالة الأناضول