محطات في صعود الدولار ونزوله في الاقتصاد العالمي

لى الرغم من أنه ظل العملة الاحتياطية الدولية، فقد الدولار الأميركي قوته الشرائية بشكل متزايد منذ ذلك الحين.

خطوات روسيا والصين

٭ بسبب قلقها إزاء هيمنة أميركا على النظام المالي العالمي وقدرة البلاد على “تسليحه”، كانت دول أخرى تختبر بدائل للحد من هيمنة الدولار.

٭ بينما فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا، تتعاون موسكو والحكومة الصينية لتقليل الاعتماد على الدولار وإقامة تعاون بين أنظمتهما المالية.

٭ منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، زادت تجارة الروبل مقابل اليوان ثمانين ضعفا. كما تعمل روسيا وإيران معا على إطلاق عملة مشفرة مدعومة بالذهب، وفقا لوكالة الأنباء الروسية فيدموستي.

٭ اشترت البنوك المركزية (وخاصة روسيا والصين) الذهب بأسرع وتيرة منذ عام 1967 مع تحرك الدول لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار.

ماذا تعمل الدول الأخرى

إزالة الدولرة موضوع مطروح في أجزاء أخرى من العالم:

٭ في الأشهر الأخيرة ناقشت البرازيل والأرجنتين إنشاء عملة مشتركة لأكبر اقتصادين في أميركا الجنوبية.

٭ في مؤتمر عقد في سنغافورة خلال يناير تحدث العديد من المسؤولين السابقين في جنوب شرق آسيا عن الجهود المبذولة للاستغناء عن الدولار.

٭ تجري الإمارات والهند محادثات لاستخدام الروبية لتداول السلع غير النفطية من أجل التحول بعيدا عن الدولار.

٭ لأول مرة منذ 48 عاما، قالت السعودية إن الدولة الغنية بالنفط منفتحة على التداول بالعملات إلى جانب الدولار الأميركي.

ماذا بعد

على الرغم من هذه التحركات، فإن القليل من الناس يتوقعون أن يروا نهاية الوضع السيادي العالمي للدولار في أي وقت قريب. وفي الوقت الحالي لا تزال البنوك المركزية تحتفظ بحوالي 60 في المئة من احتياطياتها من النقد الأجنبي بالدولار.

العرب