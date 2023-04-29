هل ستتمكن روسيا من السيطرة على سماء أوكرانيا

من المتوقع على نطاق واسع أن تشن أوكرانيا هجوما يوصف بأنه سيكون حاسما في الربيع في محاولة لكسب نقاط لصالحها في الحرب الدائرة على أراضيها مع روسيا، لكن هل تملك كييف ما يكفيها من عتاد لشن هذا الهجوم؟

يقول الكولونيل المتقاعد مارك كانسيان، في تقرير نشره مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي، إن الوثائق السرية المسربة مؤخرا من وزارة الدفاع الأمريكية تحذر من أن الدفاع الجوي الأوكراني على وشك أن يواجه نفادا في الصواريخ.

ويضيف كانسيان، كبير مستشاري برنامج الأمن الدولي بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، أنه من الواضح أن هذا أمر سيئ بالنسبة لأوكرانيا، ولكن ما مدى السوء؟ هل ستجوب القوات الجوية الروسية سماء أوكرانيا وتغير مسار الحرب؟ لحسن الحظ، هذا غير مرجح على المدى القريب، وستبقى الطائرات الروسية عرضة للخطر ومن غير المرجح أن تحلق فوق الأراضي الأوكرانية.

وتابع: “إن صواريخ كروز والطائرات المسيرة هي مسألة مختلفة، ستكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن قواتها العسكرية بدفاعاتها الجوية المتبقية ولكن ليس عن مدنها أو بنيتها التحتية، ويمكن أن تتضرر شبكة الكهرباء في أوكرانيا بما يتجاوز ما شوهد في الشتاء الماضي، مما يتسبب في مستوى جديد من معاناة المدنيين، وبمرور الوقت، ومع ضعف الدفاعات الجوية الأوكرانية، سيصبح الوضع رهيبا بشكل متزايد إذا لم يوفر حلف شمال الأطلسي (ناتو) المزيد من أصول الدفاع الجوي”.

وكما هو معروف الآن، ظهرت 100 وثيقة سرية لوزارة الدفاع في مصادر مفتوحة، يقال إنها سربت من قبل عضو غير بارز في سلاح الجو. وتم سحب الوثائق نفسها من الإنترنت وهي غير متاحة للتحليل. ومع ذلك، فقد راجعت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست وغيرهما الوثائق وكتبتا عنها.

ويقول كانسيان إن أحد الاكتشافات الرئيسية هو أن الدفاع الجوي الأوكراني قد ينفد ما لديه من صواريخ بحلول أيار/مايو.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن “مخزونات الصواريخ لنظامي الدفاع الجوي (أس 300) و(باك) التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي تشكل 89% من حماية أوكرانيا ضد معظم الطائرات المقاتلة وبعض القاذفات، كان من المتوقع أن تنفد بالكامل بحلول 3 أيار/مايو ومنتصف نيسان/أبريل، وفقا لإحدى الوثائق المسربة”. وقد يسمح ذلك لبوتين “بإطلاق العنان لطائراته المقاتلة الفتاكة بطرق يمكن أن تغير مسار الحرب”.

ولطالما كان الدفاع الجوي نقطة ضعف أوكرانية، ولكنه أصبح أزمة في الخريف عندما بدأت روسيا في تركيز الهجمات على البنية التحتية، والتسبب في مشقة للسكان الأوكرانيين.

وأشار تحليل لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إلى أن الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، إلى جانب دول أخرى لديها قدرة دفاع جوي قليلة نسبيا لتوفيرها، لأن معظم دفاعها الجوي الأرضي قد تم تعطيله بعد الحرب الباردة.

وقبل الحرب، لم يكن لدى أوكرانيا سوى عدد قليل من صواريخ “سام” قصيرة المدى، ومن المحتمل أن تكون قد استنفدت. وكان لدى أوكرانيا أيضا عدد صغير من أنظمة المدافع الأرضية التي على الرغم من أنها عفا عليها الزمن، قد يكون لها بعض القدرات المستمرة ضد الطائرات المسيرة بطيئة الحركة.

وقال كانسيان إن الوضع مع المقاتلات أفضل. وعلى الرغم من أن الأعداد محدودة، ربما أقل من 50، فقد وفر حلف شمال الأطلسي قطع الغيار للحفاظ على تشغيلها. ويمكن للمقاتلات الأوكرانية التي تعمل فوق أراضيها توفير بعض الدفاع ضد المقاتلات والصواريخ الروسية.

والسؤال الرئيسي هنا هو كم عدد صواريخ ستينغر المتبقية؟ فقد تم إرسال حوالي 2500 إلى أوكرانيا، لكن وثائق هيئة الأركان المشتركة تشير إلى أنه لم يتبق سوى حوالي 190 وهذا تغيير كبير. وتشير الأرقام الصغيرة إلى وجود الكثير من الثغرات في الدفاع الجوي الأوكراني في الخطوط الأمامية.

وتحتفظ أوكرانيا بما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي بحيث لا يزال من الخطر جدا على الطائرات الروسية التحليق فوق الخطوط الأمامية والمنشآت العسكرية الرئيسية، وعدد الطائرات الروسية صغير للغاية لدرجة أنه حتى مع انخفاض مخزونات الصواريخ، يمكن للأوكرانيين إطلاق النار عليها جميعها.

ومنذ بداية الحرب، توقع محللون أن تهدأ الهجمات الصاروخية الروسية مع إطلاق روسيا صواريخ أكثر مما يمكن أن تنتجه صناعتها. والواقع أن كثافة الهجمات الصاروخية تراجعت عن المستويات المرتفعة في الصيف. ومع ذلك، تظهر دراسة حديثة أجراها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن الهجمات كانت ثابتة نسبيا خلال الأشهر القليلة الماضية.

واعتبر كانسيان أن المواطن الأوكراني العادي هو الذي سيشعر بالتأثير. وحتى الآن، تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من تقليل، ولكن ليس منع، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وخاصة الشبكة الكهربائية. ومع انخفاض المخزون الأوكراني من الصواريخ الدفاعية، سيمر المزيد من صواريخ كروز والطائرات المسيرة الروسية، مما يتسبب في المزيد من الضرر وانقطاع التيار الكهربائي ومعاناة المدنيين.

ومن منظور عسكري بحت، فإن هذا مقبول لأن العمليات العسكرية ستكون قادرة على الاستمرار بتدخل أقل، ولكنها لا تبعث على الارتياح بالنسبة للسكان الذين يعانون.

وعلى الرغم من الآفاق العسكرية على المدى القريب، هناك أزمة طويلة الأجل مع استنفاد أصول الدفاع الجوي الأوكرانية، ومع ضعف الدفاعات، سيصبح الروس أكثر جرأة وعدوانية، ولمنع روسيا من اكتساب ميزة تشغيلية كبيرة، تحتاج أوكرانيا إلى بعض التعزيز أو إعادة الإمداد بالنسبة لدفاعاتها الجوية.

وعلى الرغم من أن بعض أنظمة الحقبة السوفيتية قد لا تزال متاحة في السوق العالمية، إلا أنها نادرة. إن أنظمة النانوية فقط هي القادرة على ملء الفراغ، وبالنسبة لدول حلف شمال الأطلسي، فإن هذا يعني قبول درجة أعلى من المخاطر من خلال أخذ أنظمة من قواتها الخاصة وخفض مخزونات الذخائر إلى ما دون المستويات المطلوبة. ومع ذلك، من الأفضل كسب الحرب الدائرة بدلا من خسارتها لصالح حرب مستقبلية قد لا تحدث أبدا.

(د ب أ)