تركيا تقترب من معركة انتخابية حاسمة ساحتها بصل وسجادة صلاة

نشرت مجلة “بوليتيكو” مقالا للصحافي كريستيان أوليفر قال فيه إن من السهل الآن أن ننسى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد تم الترحيب به ذات مرة على أنه “ديمقراطي مسلم” يمكن أن يكون نموذجا للعالم الإسلامي بأسره. ففي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الآمال كبيرة بشأن مهاجم كرة القدم السابق ذي الشخصية الجذابة الممشوق، والذي حصل على بطاقة حمراء واحدة فقط في مسيرته الكروية، ولم يكن مفاجئا أن سببها ملاسنة الحكم. وعد الرجل من الطبقة العاملة في حي قاسم باشا في اسطنبول بشيء جديد: أخيرا، كان هناك لاعب محترف يمكنه أن يوازن بين الإسلامية والديمقراطية البرلمانية والرفاهية التقدمية وعضوية الناتو والإصلاحات الموجهة نحو الاتحاد الأوروبي.

ويبدو هذا التفاؤل بعيدا الآن، كما يقول الكاتب، إذ تتجه تركيا نحو انتخابات حرجة في 14 أيار/ مايو، تميزت بالنقاش حول مركزية السلطات في ظل زعيم استبدادي ومثير للانقسام على نحو متزايد – يُطلق عليه اسم الريس أو الكابتن. ويوجد خصوم بارزون في السجن، ووسائل الإعلام والقضاء تحت سيطرة أردوغان إلى حد كبير، ويحكم الطفل الذي نشأ في قاسم باشا الآن 85 مليون شخص من مجمع رئاسي ضخم يضم 1150 غرفة بناه خصيصا، ويشار إليه عادة باسم سراي، أي القصر.

لا عجب إذن أن تركز المعارضة حملتها على تفكيك “نظام الرجل الواحد”. تتعهد الكتلة المعارضة المكونة من ستة أحزاب بهدم النظام الرئاسي القوي الذي أدخله أردوغان في عام 2017 والتحول إلى نوع جديد من الديمقراطية البرلمانية التعددية. (استطلاع الرأي الذي أجرته بوليتيكو يضع المنافسة على قدم المساواة، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك جولة ثانية في التصويت الرئاسي في 28 أيار/ مايو).

تتعهد الكتلة المعارضة المكونة من ستة أحزاب بهدم النظام الرئاسي القوي الذي أدخله أردوغان في 2017 والتحول إلى نوع جديد من الديمقراطية البرلمانية التعددية

يصف كمال كيلتشدار أوغلو، زعيم المعارضة الذي يتحدى أردوغان على المنصب الأعلى، استعادة الديمقراطية التركية بأنها “الركيزة الأولى” للسباق الانتخابي. قال كيليتشدار، البيروقراطي السابق لطيف الكلام، في خطاب ألقاه في 23 نيسان/ أبريل بمناسبة ذكرى تأسيس البرلمان: “بطريقة تتناقض مع تاريخها، السلطة التشريعية لبرلماننا المخضرم أصبحت في قبضة نظام الرجل الواحد”.

لكن هل هذا الحديث عن استعادة الديمقراطية يستحوذ على المخيلة في انتخابات تدور بالمعنى الحرفي للكلمة حول سعر البصل والخيار؟.

فأزمة تكاليف المعيشة في تركيا هي ساحة المعركة الانتخابية الأولى. أصاب كيليتشدار أوغلو العصب عندما أرسل بصلة في يده تحذيرا من مطبخه المتواضع بأن تكلفة كيلو البصل سترتفع إلى 100 ليرة (4.67 يورو) من 30 ليرة الآن، إذا الرئيس بقى في السلطة.

رد أردوغان بالإصرار على أن حكومته قد حلت مشاكل تكاليف الغذاء في تركيا، قائلا: “في هذا البلد، لا توجد مشكلة البصل، ولا مشكلة البطاطس، ولا مشكلة الخيار”. لكن معظم الأتراك يعرفون أن حسابات كيليتشدار أوغلو ليست غريبة. إنه محاسب. ووصل معدل التضخم السنوي رقما قياسيا بلغ 85.5% في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتجاوز قليلا 50% في آذار/ مارس . تراجعت الليرة التركية إلى 19.4 للدولار من حوالي 6 ليرات للدولار في أوائل عام 2020.

على النقيض من قضايا حملة الخبز والزبدة تلك، فإن التوجه الرئيسي لبيان المعارضة لتبديل السلطة بعيدا عن الرئاسة يبدو تشريعيا. هناك أحكام لإنهاء حق النقض الفعال للرئيس، وضمان رئاسة غير حزبية وفرض فترة ولاية واحدة. سيتم تعزيز البرلمان من خلال تدابير تتراوح من الحد الأدنى لدخول الحزب إلى الجمعية إلى زيادة استخدام الخبراء المستقلين في اللجان.

إصلاحات مهمة بالتأكيد، لكن هل ستضرب على وتر حساس لدى الناخبين؟ قد يحصل ذلك.

لاحظت إلكه تويغور، الأستاذة في جامعة كارلوس الثالث في مدريد، أنه على الرغم من أن الإصلاحات الدستورية قد لا تشكل مادة “النقاش اليومي”، إلا أن الموضوعات الرئيسية لحكم الرجل الواحد وارتباط تركيا التاريخي بالبرلمان كان له صدى.

وأشارت إلى أن حكم الرجل الواحد، على سبيل المثال، يرتبط على نطاق واسع بسوء إدارة الاقتصاد والارتفاع الهائل في الأسعار. لقد تم انتقاد أردوغان لصب الوقود على النار التضخمية من خلال الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة – وهو موقف يوصف بشكل ملطف بأنه “غير تقليدي”.

وقالت : “إذا ربطت كل شيء ببعضه البعض وربطت حكم الرجل الواحد بأزمة تكلفة المعيشة، وأزمة الديمقراطية، وجميع المشاكل في السياسة الخارجية، فأنت تحدد هذا النظام وأنت تقدم بديلا”.

وشددت تويغور أيضا على أن البرلمان لعب دورا حاسما في إنشاء الجمهورية التركية المستقلة لمصطفى كمال أتاتورك قبل قرن من الزمان، ولا يزال ذلك مهما. وقالت “البرلمان له قيمة رمزية قوية للغاية في تركيا”، مضيفة أن الناخبين يقدرون الفرق في صنع القرار، وهو أمر يركز عليه كيليتشدار أوغلو. ويقول: “واحدة من أكبر الشكاوى الآن هي أن الناس فقدوا صلاتهم بالمرشحين الذين يصنعون القرار”.

في تناقض صارخ مع صورة أردوغان باعتباره الرئيس الوحيد القدير، يصور كيليتشدار أوغلو نفسه على أنه يبني إجماعا، وعلى استعداد للاستفادة من مجموعة واسعة من المواهب. في مقاطع فيديو، يظهر نفسه وهو يناقش البناء المقاوم للزلازل والتعليم والتغذية مع رؤساء البلديات البارزين، منصور يافاش من أنقرة، وأكرم إمام أوغلو من إسطنبول، نائبه المنتظر.

في تناقض صارخ مع صورة أردوغان باعتباره الرئيس الوحيد القدير، يصور كيليتشدار أوغلو نفسه على أنه يبني إجماعا، وعلى استعداد للاستفادة من مجموعة واسعة من المواهب

علاوة على ذلك، دفع كيليتشدار أوغلو هذه الرؤية لنفسه كقائد شامل إلى مستوى جديد مثير من خلال إعلان نفسه علنا أنه علوي، وهو عضو في الأقلية الدينية الرئيسية في تركيا التي عانت من التمييز لفترة طويلة. انتشر إعلانه على تويتر حول هويته، والذي دعا فيه الشباب الأتراك إلى اقتلاع “النظام الانقسامي” في البلاد. إنها مناورة محفوفة بالمخاطر ضد رئيس شعبوي من التيار السني السائد، لكن الرسالة واضحة: كيليتشدار أوغلو يصنف نفسه على أنه الترياق التعددي لسياسات أردوغان الاستقطابية. قد يكون اللاعب المتواضع البالغ من العمر 74 عاما مملا بعض الشيء بعد الزعيم الحالي اللاذع، لكن مقامرة المعارضة هي ما تحتاجه تركيا.

ينظر معظم المراقبين إلى الوراء لتحديد نقطة تحول حيث قرر أردوغان تركيز السلطة حوله، واختار احتجاجات منتزه غيزي في عام 2013، عندما سعت مجموعة متنوعة بشكل غير عادي من المتظاهرين إلى منع المساحات الخضراء في اسطنبول من التجريف من أجل مركز للتسوق.

قد يكون اللاعب المتواضع البالغ من العمر 74 عاما مملا بعض الشيء بعد الزعيم الحالي اللاذع، لكن مقامرة المعارضة هي ما تحتاجه تركيا

وتضخمت الاحتجاجات – التي سحقت في النهاية بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه – وتحولت إلى هدير على مستوى البلاد ضد محسوبية أردوغان وحكم الرجل القوي. قال دمير مراد سيريك، الأستاذ المساعد في كلية بروكسل للحكم، إن هذه كانت المرة الأولى التي يشعر فيها أردوغان “بالتهديد ضده” وليس حزب العدالة والتنمية الحاكم.

القشة التي قصمت ظهر البعير كانت محاولة الانقلاب في عام 2016 – والتي لا تزال حقائقها غامضة – دفعت أردوغان إلى إجراء استفتاء في أبريل 2017 بشأن التحول إلى النظام الرئاسي. لقد فاز بأضيق هوامش (51.4%) ولا تزال المعارضة تعترض على النتيجة، لأسباب ليس أقلها أن التصويت أُجري خلال حالة الطوارئ التي أعقبت الانقلاب.

وأشار سيريك إلى المفارقة أن النظام الرئاسي كان له أيضا سلبيات على أردوغان، لا سيما أنه يطلب 50% (+1) للبقاء في منصبه. الآن هجره كبار الشخصيات من الأيام الأولى لحزبه العدالة والتنمية – انقلب الرئيس السابق عبد الله غول ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ضده – عليه أن يجد شركاء متطرفين بشكل متزايد لتحالفه لتعويض الأرقام. وقال: “في كل مرة يفوز بخسارة السلطة السياسية لصالح أحزاب أخرى. إنه يربح من خلال تقاسم السلطة مع المزيد والمزيد من الناس”.

أردوغان، المشاجر السياسي المتشدد، يرد بقوة على الاتهامات بأنه الرجل الذي يقوض الديمقراطية التركية.

كما فعل لسنوات، يقلب أردوغان الطاولة ويظهر نفسه على أنه صوت الأغلبية، مما يؤكد على الملاءمة الإسلامية والقيم الأسرية، بينما يقول إن خصومه هم مدينون للإرهابيين، والغرب الإمبريالي، والتمويل الدولي الغامض ومنظمات المثليين. يتم استبعاد الأحزاب المتنافسة من التيار السائد باعتبارها فاشية ومنحرفة، ويتوقع أن ناخبيه سوف “يفجرون” صناديق الاقتراع بموجة دعمهم في 14 أيار/ مايو.

كما فعل لسنوات، يقلب أردوغان الطاولة ويظهر نفسه على أنه صوت الأغلبية، مما يؤكد على الملاءمة الإسلامية والقيم الأسرية بينما يقول إن خصومه هم مدينون للإرهابيين والغرب الإمبريالي

في حلقة نموذجية عن غرائز أردوغان القتالية، أشتم رائحة الدم عندما التقطت صورة كيليتشدار أوغلو وهو يقف على سجادة صلاة بحذائه في نهاية شهر آذار/ مارس. على الرغم من اعتذار خصمه عن هذا الحادث غير المقصود، قام الرئيس بتحريض حشد من الناس لاستهجانه، متهما كيليتشدار أوغلو بأخذ تعليماته من فتح الله غولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة والحليف السابق لحزب العدالة والتنمية، والذي يتهمه أردوغان الآن بالتحريض على الانقلاب الفاشل في البلاد. 2016.

كان أردوغان يمسك سجادة الصلاة بنفسه، وندد عبر ميكروفونه: “سجادة الصلاة هذه ليست للوقوف بالأحذية. إن شاء الله سنتمكن من أداء صلاة الشكر على سجادة الصلاة يوم 15 أيار/ مايو”.

يعرف السياسيون المعارضون جيدا أنه يمكن بسهولة أن يصنفهم أردوغان كأصوات رجعية لنخبة قديمة. لهذا السبب يحرصون على عدم وصف الإصلاح الدستوري المقترح للرئاسة بأنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء إلى بعض أيام المجد الخيالية، ولكن بدلا من ذلك على أنه خلق شيء جديد: ما يسميه بيان المعارضة “ديمقراطية تعددية حقا” التي “لم تكن ممكنة أبدا”، من قبل.

نظرا للمخاوف من ميل أردوغان نحو الاستبداد، فإن التكهنات مكثفة حول مدى نزاهة الانتخابات، وما إذا كان بإمكان أردوغان تزويرها. في الواقع، قام وزير الداخلية سليمان صويلو فقط بتأجيج المخاوف من أن الحكومة يمكن أن تضغط على العملية الديمقراطية من خلال وصف 14 أيار/ مايو بأنه محاولة “انقلاب سياسي” من قبل الغرب – وهي كلمات لا يمكن الاستخفاف بها بالنظر إلى تاريخ تركيا في الانقلابات.

مع الموارد الكاملة للدولة ووسائل الإعلام المطواعة تحت تصرفه، يمكن للرئيس بالتأكيد أن يكون له تأثير غير متناسب. في الأيام القليلة الماضية فقط، على سبيل المثال، تمكن أردوغان من تقديم غاز البحر الأسود مجانا قبل الانتخابات.

لكن سيريك من كلية بروكسل للإدارة شدد على أن التصويت في تركيا لا ينبغي مقارنته مع روسيا أو بيلاروسيا. وقال إن التصويت في كل مركز اقتراع سيخضع لمراقبة عن كثب من قبل جميع الأحزاب السياسية والمراقبين المدنيين الآخرين. وقال “ما زلت أشعر في تركيا، ما يمكنك فعله ضد نتيجة الانتخابات محدود للغاية”.

الإجماع على أن أردوغان لن يكون قادرا على إصلاح النتيجة في حالة الهزيمة الكبيرة. يتمثل الخطر الأكبر، كما لاحظ العديد من المحللين، في أنه قد يحاول القيام ببعض الحيل شديدة الخطورة في حالة الحصول على نتيجة محكمة، أو المطالبة بإعادة فرز الأصوات أو إعلان حالة الطوارئ في حالة وقوع “حادث” يحول الأنظار. ومع ذلك، لن يؤدي ذلك إلا إلى تأجيج السياسات المحمومة في البلاد، تماما في الوقت الذي تحتاج فيه أنقرة إلى الاستقرار لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.

الفكرة الأكثر سريالية – ولكنها ليست فكرة غير قابلة للتصديق الآن – هي أن أردوغان قد يرى من الناحية التكتيكية أن الوقت قد حان لقيادة المعارضة ومهاجمة حكومة كيليتشدار أوغلو الجديدة. سيكون الرئيس الجديد عرضة بشكل كبير لخطاب أردوغان اللاذع في الوقت الذي يحاول فيه تماسك ائتلاف منقسما في مواجهة أزمة اقتصادية. ومن المفارقات، مع ذلك، أن سيريك أشار إلى أن أعضاء حزب العدالة والتنمية في المعارضة يمكنهم حتى دعم الإصلاحات لزعزعة الرئاسة وضمان الحريات الإعلامية، لأن ذلك سيكون في مصلحتهم. قد يكون ذلك مهما لأن التغيير الدستوري سيحتاج إلى أغلبية برلمانية ضخمة. أم أن أردوغان ببساطة سيشعر بالاستياء من الهزيمة ويترك البلاد؟.

وجد سيريك أن هذا لا يمكن تصوره، وقال: “في عقله، هو أتاتورك ثان، يفضل الموت على الهروب”.

القدس العربي