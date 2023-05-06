مرحلة جديدة مرعبة من الحرب الروسية ـ الأوكرانية؟

ظهر يفغيني بريغوجين، ممول مجموعة فاغنر الخاصة، في شريط فيديو مخيف وخلفه عشرات الجثث قائلا إنهم ضحايا يوم واحد من الحرب في مدينة باخموت، واصفا وزير الدفاع ورئيس الأركان الروسيين بالحثالة والكلاب، ومتهما القيادة العسكرية بالمسؤولية عن مقتل عناصره لأنها لم ترسل لهم الدعم والإمدادات اللازمة. أتبع بريغوجين ذلك بإعلان جديد، أمس، بأن قواته ستغادر باخموت، لأنه «في غياب الذخيرة ستكون محكوما عليها بالفناء» وجاء الإعلان الخطير المفاجئ بعد أن كانت تصريحاته تتركز على تقدّم قواته وسيطرتها على معظم المدينة.

يعبّر الإعلان الأخير، ميدانيا، عن فشل المجموعة الخاصة في انتزاع المدينة من القوات الأوكرانية، وتكبّدها خسائر فادحة، قدرتها مصادر عسكرية بقرابة 65٪ من مجنديها الجدد، وهو ما أدى إلى نقص كبير في عدد المقاتلين، وهو ما فرض قرار الانسحاب المذكور.

يشير الإعلان أيضا إلى حالة إحباط من إمكانية نجاحه بإنجاز عسكريّ كبير كانت موسكو تأمل حصوله قبل استعراض «يوم النصر» الذي يقام في «الميدان الأحمر» في 9 أيار/مايو من كل سنة، للتذكير بانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية عام 1945، وهو أمر يعوّل عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لربط ذلك الحدث، سياسيا، بالهجوم الجاري في أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022.

يظهر الحدث الخلاف المعلن بين بريغوجين (الملقب بـ«طباخ بوتين») وقادة الجيش، وخصوصا وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس أركانه فاليري غيراسيموف، وهو ما يمكن اعتباره انعكاسا لتصدّع في الجبهة العسكرية الروسية.

تأتي الواقعة الأخيرة بعد حادثة هجوم مسيّرتين على الكرملين، مقرّ إقامة بوتين في موسكو، وهو أمر علّق بريغوجين عليه أيضا بالسخرية من بعض القادة السياسيين الروس ووصفهم بالمهرجين بعد تهديدهم باستخدام السلاح النووي للرد على هجوم المسيّرة.

تصريحات وأفعال بريغوجين مهمّة بما تعكسه من خلافات عسكرية وسياسية، لكن تحليلاته للوقائع غير دقيقة بالتأكيد، فأسباب نقص الذخيرة لا تتعلّق فقط بقادة الجيش، بل بأحوال المنظومة العسكرية ككل، والتي لا تنفع معها قرارات استبدال القادة العسكريين (كما حصل مؤخرا بتعيين قائد جديد للإمدادات) كما يتعلّق بتراجع إمكانيات البلاد في تعويض فقدان الذخائر والأسلحة. تعاني المنظومة من إشكاليات تاريخية، مرتبطة بطبيعة النظام السياسي نفسه.

يضاف إلى ذلك أن فاغنر تستخدم تكتيكات وحشية، وهي لا تستهين فيها فقط بأرواح الأوكرانيين، الذين تقوم بإعدامهم بدل أسرهم، بل كذلك بأرواح مجنديها، الذين يرسلون للمعارك بدون تلقي تدريبات رسمية كافية، وفي حين يطيب لبريغوجين تشبيه مجموعته بمفرمة اللحم، فإن ما يحصل عمليا، هو أن هذه المفرمة تلتهم أصحابها أيضا، بالسهولة التي تلتهم فيها الآخرين، وهو ما يفسّر الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها في الأرواح، والتي يتحمّل مسؤوليتها بريغوجين وجنرالاته.

تتناظر هذه الوقائع مع اقتراب الجيش الأوكراني من إطلاق هجوم كبير مضاد على القوات الروسية، ويمكن اعتبار حوادث الهجوم العديدة التي استخدمت فيها مسيّرات، أشكالا من الاستعداد لذلك الهجوم، والذي جهّزت فيه كييف، حسب نائب رئيس وزرائها، قرابة عشرة آلاف طائرة من دون طيار، وهو ما جعل أجهزة المخابرات العسكرية الغربية تترقّب إمكانيات استخدام كبير لمجمل جهاز الطيران الحربي الروسي في الحرب الدائرة، وهو ما يمكن أن يدمّر الكثير من أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني، مثل إس 300، وبوك.

يقدّر تعداد القوة الجوية الروسية بقرابة 900 مقاتلة و120 قاذفة، وهو ما سيمنح موسكو عنصر التفوق الجوي، والذي لم يتم استخدامه بكامل قوته في أوكرانيا بعد، وفي حال لم تتمكن أوكرانيا، وحلفاؤها في حلف الأطلسي من تجهيز منظومة دفاع قادرة على إضعاف أثر التفوق الجوّي، فإن الهجوم المضاد لن يؤتي ثماره المنشودة، وإضافة إلى تكبّد الجيش الأوكراني لخسائر محتملة كبيرة، فإن الحرب ستنتقل إلى مرحلة جديدة أكثر خطورة ودموية.

القدس العربي