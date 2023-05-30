سقف الديون الأمريكية: لعبة شد الحبل بين المسؤولية المالية والاستقرار الاقتصادي

الباحثة شذى خليل*

يحدد سقف الدين الأمريكي وفقا لقانوني لمعرفة مقدار الديون التي يمكن أن تراكمها حكومة الولايات المتحدة لتمويل عملياتها، وتحدث الكثير من الاختراقات التي تسبب أزمة للإدارة الامريكية ، حيث توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق مبدئي مع المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الديون الأمريكية ، وبالتالي تجنب التخلف عن السداد المحتمل، يأتي هذا الاختراق بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين وقبل الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين للتوصل إلى اتفاق بحلول الخامس من يونيو.

وفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات، تتضمن الاتفاقية رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية ، حاليًا عند 31.4 تريليون دولار ، مع الحفاظ على الإنفاق غير الدفاعي المستقر للسنتين الحالية والمقبلة ، 2023 & 2024 إذ لا توجد حدود قصوى للميزانية تتجاوز عام 2025.

ماذا يعني سقف الديون الأمريكي: يشير سقف ديون الولايات المتحدة إلى حد قانوني على مقدار الدين الذي يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تجمعه بشكل قانوني لتمويل عملياتها. يضع حدًا أقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن للحكومة اقتراضها لتمويل أنشطتها، بما في ذلك دفع ثمن البرامج والخدمات والالتزامات مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والنفقات العسكرية والفوائد على الديون القائمة.

يتم تحديد سقف الديون من قبل الكونغرس ويمثل الحد الأقصى لمبلغ الديون المستحقة التي يمكن أن تكون للحكومة الأمريكية في أي وقت. إنه بمثابة آلية للتحكم في الإنفاق والاقتراض الحكومي ، مما يضمن عدم تجاوزه عتبة معينة. ويتم تحديد سقف الدين من خلال التشريعات ويمكن تعديله بشكل دوري من خلال تمرير قوانين جديدة.

عندما تصل الحكومة إلى سقف الدين ، لا يمكنها إصدار ديون إضافية للوفاء بالتزاماتها المالية ما لم يتم رفع الحد أو تعليقه من قبل الكونغرس، غالبًا ما يؤدي هذا الموقف إلى نقاش سياسي واقتصادي ، حيث يتعين على المشرعين أن يقرروا ما إذا كانوا سيرفعون سقف الديون لتجنب التخلف عن السداد أو المخاطرة بإغلاق الحكومة.

في الماضي ، واجهت الحكومة الأمريكية بشكل دوري الحاجة إلى رفع سقف الديون لاستيعاب إنفاقها والتزاماتها المالية، ويمكن أن يكون للفشل في رفع سقف الديون عواقب وخيمة ، مثل عدم القدرة على دفع رواتب موظفي الحكومة ، والتأخير في تمويل الخدمات الأساسية ، وخفض التصنيف الائتماني للدولة ، وزيادة تكاليف الاقتراض ، والاضطرابات المحتملة في الأسواق المالية العالمية.

من المهم ملاحظة أن سقف الدين لا يتحكم بشكل مباشر في الإنفاق أو العجز الحكومي أو يحد منهما. إنه فقط يفرض سقفًا قانونيًا على مبلغ الدين الذي يمكن تكبده لتمويل هذا الإنفاق. ترتبط الأسباب الكامنة وراء الدين القومي للولايات المتحدة في المقام الأول بعوامل مثل الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية والظروف الاقتصادية والتركيبة السكانية. كان سقف الدين الأمريكي مصدرًا لمشاكل وخلافات كبيرة لعدة أسباب

مثل الجمود السياسي، رفع سقف الديون يتطلب موافقة الكونغرس. ومع ذلك، غالبًا ما تصبح قضية خلافية حيث قد يكون للمشرعين من مختلف الأحزاب السياسية وجهات نظر متعارضة حول الإنفاق الحكومي والسياسات المالية وحجم الدين الوطني. يمكن أن يؤدي ذلك إلى جمود سياسي ومناقشات مطولة ، مما يجعل من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء ورفع سقف الديون في الوقت المناسب.

و مخاطر التخلف عن السداد، إذا لم يتم رفع سقف الدين أو تعليقه واستنفدت الحكومة قدرتها على الاقتراض ، فقد تواجه مخاطر التخلف عن سداد التزاماتها المالية. وقد يؤدي هذا إلى فقدان الثقة في قدرة الحكومة الأمريكية على إدارة شؤونها المالية والوفاء بالتزاماتها ، مما قد يتسبب في حدوث اضطرابات في الأسواق المالية ، وزيادة تكاليف الاقتراض ، وإلحاق الضرر بالتصنيف الائتماني للبلاد.

عدم اليقين والأثر الاقتصادي، يمكن أن يكون لعدم اليقين المحيط بمناقشة سقف الديون آثار سلبية على الاقتصاد. ويمكن أن يخلق تقلبات في الأسواق المالية ، ويقوض ثقة المستثمرين ، ويعيق التخطيط الاقتصادي طويل الأجل وقرارات الاستثمار. وتضيف إمكانية الإغلاق الحكومي أو الاضطرابات في الخدمات الأساسية مزيدًا من عدم اليقين ويمكن أن تؤثر سلبًا على الشركات والمستهلكين والاقتصاد بشكل عام.

وتخفيض التصنيف الائتماني، في الماضي ، عندما واجهت الولايات المتحدة صعوبات في رفع سقف الديون ، حذرت وكالات التصنيف الائتماني من احتمال خفض التصنيف الائتماني للبلاد. وقد يشير تخفيض التصنيف الائتماني إلى أن المخاطر المرتبطة بإقراض حكومة الولايات المتحدة زادت ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض ومن المحتمل أن يؤثر على قدرة البلاد على جذب الاستثمار الأجنبي.

والقضايا الهيكلية والاستدامة المالية طويلة الأجل، تبرز الحاجة إلى رفع سقف الدين باستمرار القضايا الهيكلية الأساسية المتعلقة بالإنفاق الحكومي والإيرادات واستدامة المالية العامة على المدى الطويل. وكانت الولايات المتحدة تعاني من عجز مستمر في الميزانية ، مما يعني أنها تنفق أموالاً أكثر مما تجمعها من الإيرادات ، مما أدى إلى زيادة الدين القومي. غالبًا ما يضع الجدل حول سقف الديون هذه القضايا في المقدمة ، مما يحفز المناقشات حول المسؤولية المالية ، وبرامج الاستحقاقات ، والسياسات الضريبية ، والانضباط العام في الميزانية.

وحدة الدراسات الاقتصادية/ مكتب شمال امريكا

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