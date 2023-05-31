إردوغان في مستهل ولايته يعد بـ«حزام سلام»

وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالعمل خلال ولايته الثالثة والأخيرة على إقامة حزام أمن وسلام حول بلاده عبر سياسة خارجية تقوم على التقارب مع محيط تركيا، التي قال إنه سيجعلها «النجم الصاعد» في المنطقة.

وتعهد إردوغان، في أول ظهور رسمي له أمس (الثلاثاء) عقب إعلان فوزه بالرئاسة في جولة إعادة أجريت الأحد الماضي، خفض التضخم إلى خانة الآحاد، لافتاً إلى أن حكومته نجحت في السابق في بلوغ هذا الهدف وستنجح مرة أخرى. كما أكد أن حكومته الجديدة ستعطي الأولوية للمناطق المنكوبة بالزلزال.

وهاجم المعارضة التي وصفها بـ«الضعيفة»، ودعاها إلى مراجعة أخطائها والنظر فيما ستقوم به في المستقبل بعد أن أعطاها الناخبون «بطاقة حمراء» ثانية في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية. وقال إردوغان: «شعبنا قال دع الاستقرار يدُم وتركيا تنمو لمدة 5 سنوات أخرى»، معتبراً أن نتيجة الانتخابات في صالح المنطقة والعالم.

ومن المقرر أن يعلن المجلس الأعلى للانتخابات النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة غداً (الخميس)، وسيعقب ذلك أداء النواب الجدد اليمين الدستورية، كما يؤدي إردوغان القَسَم لولايته الجديدة، ويقام حفل ستوجه الدعوة لحضوره إلى عدد من قادة دول المنطقة والعالم.

الشرق الاوسط