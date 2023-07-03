شراكات الصين الإستراتيجية تعيد تشكيل الشرق الأوسط

يؤرخ نجاح الصين لأول مرة في تحقيق اختراق في أزمة شرق أوسطية بحجم الخلاف السعودي – الإيراني، وفي منطقة نفوذ خالصة للولايات المتحدة، لبداية مرحلة جديدة من دبلوماسية التنّين، ويشكل مزيدا من الانخراط في أزمات المنطقة وتحدّيا للغرب.

بكين – تنعكس السياسة الخارجية الصينية على نطاق واسع في تطوير الشراكات العالمية وتوسيع المصالح مع الدول الأخرى كأدوات جيوسياسية للسلطة والنفوذ.

ولجأت الصين إلى بناء شبكة عالمية من الشراكات الإستراتيجية (تعاون سياسي مرن قائم على الروابط السياسية غير الرسمية) بدلاً من التحالفات الرسمية الواسعة (التي غالبًا ما تستهدف الأعداء الخارجيين على أساس معاهدات الدفاع).

وفي حين أن التحالفات التقليدية يمكن أن تعرض الدبلوماسية الصينية لمخاطر عالية، يُنظر إلى الشراكات على أنها أكثر مرونة وتحريكا للمصالح.

تزايد الحضور الصيني في المنطقة يشكل للولايات المتحدة تحديا جيواستراتيجيا وآخر جيواقتصاديا

ويعد بناء شراكات إستراتيجية في جميع أنحاء العالم أحد أهم أبعاد وأدوات الدبلوماسية الصينية لتحقيق الأهداف الجيوسياسية.

وفي الشرق الأوسط التنافسي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، كان على بكين أن تبني وجودًا إقليميًا لا يعزل واشنطن أو أي دول في الشرق الأوسط بينما تسعى وراء مصالحها الجيوسياسية، حتى في الوقت الذي توفر فيه المظلة الأمنية الأميركية دخولًا منخفض التكلفة إلى المنطقة.

وتميل شراكات الصين مع دول الشرق الأوسط على نطاق واسع إلى التوافق مع الفئات الثلاث الرئيسية للشراكات: الشراكات الإستراتيجية الشاملة مع (مصر، المملكة العربية السعودية، إيران والإمارات العربية المتحدة)، والشراكات الإستراتيجية مع (تركيا، الأردن، قطر، العراق، سلطنة عمان والكويت) والشراكة الشاملة المبتكرة مع (إسرائيل).

من خلال الشراكات الإستراتيجية التي عادة ما تقوم على المصالح الاقتصادية، سعت الصين لتحقيق مصالحها الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل ثنائي دون تبني أهداف على مستوى المنطقة أو متعددة الأطراف. ويمكن القول إن دائرة أصدقاء بكين في الشرق الأوسط آخذة في الاتساع والتنوع.

وكانت الصين من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية وفلسطين كدولة ذات سيادة في عام 1988 وقدمت منذ ذلك الحين مساعدات دبلوماسية واقتصادية وإنسانية للفلسطينيين.

وكانت الصين أيضًا داعمًا صريحًا لهم في المحافل الدولية ودعت إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وتُظهر اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي وقعها الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والصيني شي جينبينغ في يونيو 2023 التزام الصين بدعم الشعب الفلسطيني والعلاقة الوثيقة بين البلدين (بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الرسمية). كما يشير إلى رغبة الصين في أن تكون أكثر نشاطا في حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. ووصف شي الشراكة الإستراتيجية بأنها “معلم هام في تاريخ العلاقات الثنائية”.

من خلال الشراكات الإستراتيجية الصين تسعى إلى تحقيق مصالحها الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل ثنائي دون تبني أهداف على مستوى المنطقة أو متعددة الأطراف

وتعد الشراكة الإستراتيجية بين الصين والسلطة الفلسطينية مهمة لكلا البلدين. وبالنسبة إلى الصين، فهي فرصة لتعميق مشاركتها في الشرق الأوسط والحصول على موطئ قدم في منطقة تزداد أهمية لمصالحها الاقتصادية والإستراتيجية.

وبالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، فإن الاتفاقية هي علامة على دعم الصين المتزايد للقضية الفلسطينية ومصدر محتمل للدعم الاقتصادي والسياسي الذي تشتد الحاجة إليه.

وتشمل الشراكة الإستراتيجية اتفاقية تعاون اقتصادي وتكنولوجي، واتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية، وصداقة بين مدينة ووهان الصينية ورام الله.

وبشكل عام، حافظت العلاقات الصينية – الفلسطينية على زخم نمو إيجابي في السنوات الأخيرة.

وأطلق الجانبان الجولة الأولى من المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة ووقعا مذكرة تفاهم حول تعاون مبادرة الحزام والطريق. ونمت التجارة بين البلدين في السنوات الأخيرة بشكل مطرد، وفي عام 2022 وصلت إلى 158 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 23.2 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وتعد الشراكة الإستراتيجية بين الصين والسلطة الفلسطينية تطوراً هاماً من شأنه أن يعود بالنفع على كلا البلدين. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الشراكة لا تزال في مراحلها الأولى، ويبقى أن نرى كيف سيتم تنفيذها وتأثيرها على المدى الطويل.

إن قيام الصين بشراكة إستراتيجية مع السلطة الفلسطينية هو علامة أخرى على اهتمامها المتزايد بالشرق الأوسط ورغبتها في زيادة نفوذها الإقليمي.

وتعمل الصين بشكل مطرد على زيادة مشاركتها الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وهذه الشراكة هي خطوة أخرى في هذا الاتجاه.

والشراكة الإستراتيجية مع السلطة الفلسطينية هي الثانية عشرة التي أقامتها الصين في الشرق الأوسط.

وهذا يدل على أن بكين مهتمة بشكل متزايد بالمنطقة وتتطلع إلى توسيع نفوذها هناك. ومع ذلك، لا يزال نفوذ الصين في الشرق الأوسط محدودًا نسبيًا.

ولا تزال الولايات المتحدة أكبر قوة عظمى في المنطقة، وسوف تحتاج إلى بذل المزيد لبناء نفوذها إذا أرادت أن تصبح لاعباً هاماً في الشرق الأوسط.

ولذلك، فإن أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الصين والسلطة الفلسطينية تتركز بشكل رئيسي في المجالين الاقتصادي والثنائي. وقد وقع البلدان بالفعل العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي، ومن المرجح أن تؤدي الشراكة الإستراتيجية إلى مزيد من التعاون في المستقبل. ومن المتوقع أيضًا أن تقدم الصين للفلسطينيين مساعدات مالية وتقنية، مما سيساعد في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

ولطالما كانت الصين داعمة للسلطة الفلسطينية وقدمت لها مساعدات اقتصادية وإنسانية. وكانت مساعداتها ضرورية في السنوات الأخيرة حيث كافحت السلطة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها المالية.

وساعدت الصين في بناء أكثر من أربعين مشروعًا، بما في ذلك المدارس والطرقات، ومبنى وزارة الخارجية الفلسطينية، وأرسلت فرق الخبراء والإمدادات الطبية واللقاحات خلال جائحة كورونا؛ وتعهدت مؤخرًا بتقديم تبرع إضافي بقيمة مليون دولار لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وسيوفر الارتقاء بالعلاقات الصينية – الفلسطينية إلى مستوى شراكة إستراتيجية إطارًا لزيادة التعاون في مختلف القضايا، بما يعود بالفائدة على البلدين.

تعتمد الصين على الشراكات الإستراتيجية لتعزيز موقفها الدبلوماسي في الشرق الأوسط ومنح الشركات الصينية الكبيرة مكانة عند التفاوض بشأن البنية التحتية والصفقات الرقمية مع الحكومات المحلية. وأبدت بكين تاريخيا تعاطفا مع الفلسطينيين علنا. ومع ذلك، فقد ركزت أكثر على علاقاتها مع إسرائيل (حليف وثيق للولايات المتحدة) في الممارسة العملية بسبب التكنولوجيا والمصالح التجارية، وأقام الجانبان شراكة شاملة مبتكرة.

والتجارة بين الصين والسلطة الفلسطينية هي تجارة صغيرة ثنائية الاتجاه بلغ مجموعها 158 مليون دولار فقط في عام 2022، مقارنة بـ 17.62 مليار دولار مع إسرائيل.

وأصبحت الصين ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل. ومع ذلك، فقد ظلت بعيدة عن الاتحاد الأوروبي (49.19 مليار دولار) والولايات المتحدة (22.04 مليار دولار)، على الرغم من أن إسرائيل تتاجر مع الصين أكثر من أي دولة أوروبية أخرى.

والعلاقة بين الصين وإسرائيل معقدة وتنطوي على تحديات وفرص. وتبحث الصين عن فرص تكنولوجية وتجارية لإسرائيل، بينما تتطلع إسرائيل إلى الصين من أجل الاستثمار والدعم.

ومع ذلك، يمكن أن تؤثر التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين على العلاقات بين بكين وتل أبيب. ولذلك، تضطر إسرائيل إلى إدارة علاقاتها التجارية مع الصين من منطلق المصالح الاقتصادية والتجارية مع مراعاة المطالب الأميركية والاستفادة من الفرص.

وعلاوة على ذلك، دعمت الصين حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني لتعزيز صورتها في جميع أنحاء العالم وتعزيز مكانتها كقوة عظمى.

وعلى مر السنين، شجعت الصين خطط سلام متعددة الأطراف لتسهيل عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية في مناسبات متعددة، ولكن دون نجاح يذكر. ومع ذلك، فإن نجاح الصين مؤخرًا في التوسط في صفقة بين إيران والسعودية قد يمنحها أملًا متجددًا في لعب دور أكثر نشاطًا في حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين الصين والفلسطينيين عندما يكون الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في طريق مسدود.

وأدت الأعمال العدائية المتجددة والانقسامات الداخلية الفلسطينية وزيادة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل إلى إضعاف الشعور تجاه المفاوضات على المدى القريب.

وأدت هذه العقبات طويلة الأمد في العلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية إلى اقتصار الصين بشكل أساسي على دبلوماسيتها في البناء والتصنيع والمشاريع الاقتصادية الأخرى في المنطقة. فالوقت وحده هو الذي سيحدد كيف ستؤثر الشراكة الإستراتيجية بين الصين والسلطة الفلسطينية في نهاية المطاف على الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

ويشكل الوجود الصيني المتزايد من خلال الشراكات الإستراتيجية في الشرق الأوسط تحديات كبيرة لمجموعة واسعة من المصالح الحيوية الجيوسياسية والجيوستراتيجية والجيواقتصادية للولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بالعديد من المزايا، وتاريخ طويل من المشاركة في المنطقة، وعلاقات قوية مع العديد من دول الشرق الأوسط، ووجود عسكري قوي.

ولا يمكن لواشنطن أن تعتبر الوجود الصيني المتنامي في الشرق الأوسط أمراً مفروغاً منه وهي بحاجة إلى مواصلة الانخراط مع المنطقة، وتقوية روابطها وتحالفاتها مع دول الشرق الأوسط، والاستعداد للتنافس مع شراكات الصين الإستراتيجية من أجل النفوذ الإقليمي.

العرب