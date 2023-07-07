زيادة قياسية في إيرادات الخطوط القطرية بدعم من كأس العالم 2022

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الخميس تحقيق إيرادات سنوية قياسية بلغت 76.3 مليار ريال قطري (21 مليار دولار)، مدعومة بنمو قاعدة العملاء بعد أن استضافت الناقلة التي مقرها الدوحة بطولة كأس العالم لكرة القدم باعتبارها الشريك الرسمي وشركة الطيران الرسمية لها.

وقالت الشركة -في بيان- إن صافي أرباح السنة المالية 2022-2023 بلغ 4.4 مليارات ريال قطري (1.21 مليار دولار)، إذ نقلت شركة الطيران 31.7 مليون مسافر، بزيادة 71% على أساس سنوي.

وذكرت في البيان، أن إجمالي الإيرادات بلغ 76.3 مليار ريال قطري (21 مليار دولار) بزيادة بلغت 45 بالمئة مقارنة بالعام المالي 2022/2021.

وسجلت شركة الطيران معامل حمولة بلغ 80% وإيرادات هما الأعلى في تاريخ الشركة.

وقالت الشركة إنها نقلت أكثر من 31.7 مليون مسافر، بزيادة بلغت 71 بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي.

وأثناء بطولة كأس العالم، سيّرت الخطوط الجوية القطرية نحو 14 ألف رحلة طيران نقلت أكثر من 1.4 مليون مشجع.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر في مايو/أيار الماضي إنه يمكن أن تزيد الشركة عدد وجهاتها لأكثر من 255 وجهة من 170 في إطار خطط للنمو السريع.

كأس العالم يقفز بإيرادات مجموعة الخطوط القطرية

الدوحة / الأناضول

حققت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، نموا كبيرا في إيراداتها للعام المالي الماضي 2023/2022 المنتهي في مارس/آذار المنصرم، مدعومة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022.

كما ارتفعت عائدات المسافرين بنسبة 100 بالمئة خلال العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة السعة بنسبة 31 بالمئة مسجلة بذلك عوائد أعلى بنسبة 9 بالمئة وزيادة معدل إشغال المقاعد بنسبة 80 بالمئة؛ وكلاهما الأعلى في تاريخ الناقلة القطرية.

وامتدت شبكة الخطوط الجوية القطرية إلى أكثر من 160 وجهة في 2023/2022؛ واستأنفت عملياتها إلى 11 وجهة بما فيها أمريتسار في الهند، بكين في الصين، القصيم في السعودية؛ جنيف في سويسرا.

كما دشنت الخطوط الجوية القطرية في الفترة المذكورة ثلاث وجهات جديدة ضمن شبكة وجهاتها المتنامية، وشملت الأقصر في مصر، دوسلدورف في ألمانيا وسانتوريني في اليونان.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول