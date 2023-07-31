في 3 أشهر.. عائدات السياحة في تركيا تتجاوز 12 مليار دولار

قالت هيئة الإحصاء التركية إن عائدات السياحة في البلاد ارتفعت خلال الربع الثاني من العام 2023 بمعدل 23.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة 12 مليارا و975 مليونا و307 آلاف دولار.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم الاثنين، بشأن إحصاءات السياحة خلال الربع الثاني من 2023، أن 14.5% من العائدات كانت من المواطنين المقيمين في الخارج.

وذكر البيان، أن 9 مليارات و714 مليونا و687 ألف دولار كانت نفقات شخصية، في حين بلغت نفقات الرحلات السياحية 3 مليارات و260 مليونا و620 ألف دولار.

وفيما يتعلّق بعدد السياح خلال الفترة المذكورة، ارتفع بنسبة 17.2% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وبلغ 13 مليونا و995 ألفا و495 سائحا.

المصدر : وكالة الأناضول