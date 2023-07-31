روسيا.. توقعات بنمو اقتصادي يتجاوز 2% في 2023

قال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 2% على الأقل خلال العام الجاري.

وقال سيلوانوف في مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية للأنباء إن “وزارة التنمية الاقتصادية تعمل الآن على تحديث توقعات الاقتصاد الكلي، وستشكل الأساس لميزانية 2024-2026. ونشهد عددا من البيانات التي تبدو أكثر تفاؤلا مما كان مقررا في الأصل، ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 2%”.

وذكرت “تاس” أنه وفقا لأحدث القراءات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في روسيا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.2% في عام 2023، و2% في عام 2024.

وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف، قال خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، إن من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام أعلى من التوقعات المعلنة من جانب الوزارة، التي كانت تتحدث عن معدل نمو يبلغ 1.2%.

وأضاف سيلوانوف أن “التوقعات الخاصة بأسعار المستهلكين السنوية تظل عند 5.3% وستكون الأجور الحقيقية للسكان في المنطقة الإيجابية”.

وفي وقت سابق، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بالارتفاع لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بواقع 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 1.5% مقارنة بتوقعات الصندوق في أبريل/ نيسان.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية