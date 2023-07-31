النمو الأخضر شمال إفريقيا: دعوة للعمل من أجل ازدهار اقتصادي مستدام

الباحثة شذى خليل*

للبيئة قدرة على الصمود و إخراج البلدان من الركود وإعدادها للوضع الطبيعي والانتعاش ففي جائحة كورونا، بالرغم من المعاناة الشديدة الناجمة عنها، فهي ساعدت في بناء اقتصاد اخضر المستقبل، على عكس إعادة بناء الاقتصاد وتحفيز المالي الأخضر دعما فعالا للاقتصاد عبر زيادة الطلب على العمالة في الوقت المناسب كما يبني أيضا الأسس لأداء نمو مستدام قوي في المستقبل لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أصدر بنك التنمية الأفريقي دعوة لدول شمال إفريقيا لإعطاء الأولوية للنمو الأخضر، في تقريره السنوي حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا العام الحالي 2023 ، بعنوان “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا” ، إذ أكد البنك على أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة في المنطقة مع تبني في الوقت نفسه نهجًا مستدامًا وصديقًا لبيئة النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع حدوث زيادة طفيفة في النمو الاقتصادي في المنطقة ، بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.6 في المائة العام الحالي 2023 و 4.4 في المائة العام المقبل 2024. وأن يكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع الخدمات ، سيما في التجارة والسياحة. ومع ذلك ، كانت هناك اختلافات ملحوظة في معدلات النمو بين مختلف البلدان في المنطقة، ولتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتنمية ، اذ يجب العمل على الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تشجع تنمية القطاع الخاص ، وتعزز الإنتاجية وقابلية التوظيف ، وتولد فرص العمل.

يشير مصطلح “النمو الأخضر في شمال إفريقيا” في سياق المعلومات السابقة إلى حث بنك التنمية الإفريقي بلدان شمال إفريقيا على إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية المستدامة والصديقة للبيئة وتبنيها. وهو يدعو هذه الدول إلى الاستثمار في البنى التحتية للطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة ، والزراعة المستدامة ، والمبادرات الخضراء الأخرى ، مع استخدام مواردها الطبيعية بشكل مسؤول.

يشير بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن التمويل السنوي المحدود لتغير المناخ والتكيف معه، يعرض العديد من بلدان جنوب إفريقيا لمخاطر الفشل في تلبية مساهماتها المحددة وطنياً، وأن إعطاء الأولوية للتنمية مع المحافظة على المناخ، باستخدام تمويل المناخ للقطاع الخاص، الذي لا يزال غير متطور نسبيًا في المنطقة، سيكون أمرًا ضروريًا.

من المتوقع أن يظل التضخم في المنطقة بمعدل مزدوج الرقم ، حيث يصل إلى 14.2 في المائة العام الحالي 2023 ، ولكن من المتوقع أن ينخفض إلى 6.9 في المائة في عام 2024.

ومن المتوقع ايضاً أن يبلغ عجز الميزانية الإقليمية حوالي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي و 3.2 في المائة في عام 2024. وفي الوقت نفسه، سينخفض عجز الحساب الجاري الإقليمي إلى 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 و 0.2 في المائة في عام 2024.

ان البيئة الاقتصادية الخارجية ، بما في ذلك عوامل مثل أسعار المواد الهيدروكربونية وأنماط التجارة والسياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، ستؤثر على الوضع الاقتصادي في المنطقة.

لومن اجل حماية اقتصادات المنطقة ، يوصي بنك التنمية الإفريقي باتباع نهج منسق للسياسات النقدية والمالية لمعالجة التضخم المتزايد وحماية الشركات الصغيرة والأفراد من خلال النفقات العامة المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك ، يشدد البنك على أهمية ضمان الأمن الغذائي في المنطقة ، وتشجيع الاستثمار في الزراعة ، وتحسين الأصناف ، واستراتيجيات إدارة المياه والتربة.

والعمل على تعزيز تنفيذ منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية، تمثل معالجة المستويات المتزايدة للدين العام مصدر قلق رئيس ، مع توصيات للمراقبة الشفافة لأموال الدين ، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة المتعثرة ، وإجراء مراجعات منتظمة للنفقات العامة.

و الضرورة الملحة لتبني النمو الأخضر والاستدامة مع إدارة التحديات الاقتصادية بفعالية لتعزيز شمال إفريقيا المزدهرة والمرنة. وتم تحديد تمويل القطاع الخاص ، والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة النظيفة ، وكفاءة الطاقة ، والزراعة المستدامة ، من بين قطاعات أخرى ، على أنها مكونات حاسمة في تحقيق هذا الهدف.

إن تلك السياسات تساعد على خلق المزيد من صافي فرص العمل في الأمد القصير وتحقيق النمو المستدام في الأمد الطويل. و العديد من الوظائف الخضراء الجديدة سيفوق بشكل كبير الوظائف البنية القديمة التي ستنخفض- مكسب يتمثل في 65 مليون وظيفة إضافية للأنشطة منخفضة الكربون بحلول 2030، مقابل خسارة 28 مليون وظيفة في الأنشطة مرتفعة الكربون مثل الفحم وصناعة الوقود وإمدادات الكهرباء والغاز.

ختاما ان تحقيق نمو اقتصادي يتماشى مع الممارسات المستدامة ، يتطلب عمل الكثير بمختلف قطاعات التجارة سواء القطاعات الحكومية أو الخاصة من اجل ضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية مع تقليل الآثار البيئية السلبية. من خلال تبني استراتيجيات النمو الأخضر ، يمكن لبلدان شمال إفريقيا العمل من أجل مستقبل أكثر مرونة ، ومنخفض الكربون ، ومستدام لاقتصاداتها ومجتمعاتها.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية