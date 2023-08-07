الترقب يسود النيجر بعد تجاهل المجلس العسكري مهلة إيكواس

نيامي – تترقب النيجر اليوم الاثنين ردا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعدما تجاهل قادة الانقلاب في نيامي المهلة التي حددتها لهم المجموعة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه وإلا فإنها قد تسمح بالتدخل العسكري.

وقالت إيكواس إنها ستصدر بيانا حول خطواتها التالية ردا على رفض المجلس العسكري الانصياع للضغوط الخارجية للتنحي بحلول الأحد بعد الاستيلاء على السلطة في 26 يوليو.

واتخذت المجموعة موقفا متشددا حيال الانقلاب، وهو السابع الذي تشهده المنطقة خلال ثلاث سنوات. ونظرا لثروات النيجر من اليورانيوم والنفط ودورها المحوري في حرب دائرة في مواجهة أعمال عنف يشنها متشددون إسلاميون، تحظى الدولة أيضا بأهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا.

ومع انتهاء المهلة الأحد أغلق المجلس العسكري المجال الجوي للنيجر حتى إشعار آخر، مشيرا إلى التهديد المتزايد بالتدخل العسكري.

ومن جهتها، قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني في مقابلة نشرت الاثنين في صحيفة لاستامبا، إنه يتعين على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” تمديد المهلة التي منحتها للنيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.

وقال تاياني للصحيفة الإيطالية “الطريقة الوحيدة هي الدبلوماسية. آمل أن يتم اليوم تمديد مهلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” التي انتهت عند منتصف ليل الأحد”.

ومن شأن تصعيد المواجهة مع إيكواس أن يفاقم الاضطرابات في واحدة من أفقر مناطق العالم، والتي تعاني من أزمة جوع وتحارب لإنهاء أعمال عنف أودت بحياة الآلاف وأجبرت الملايين على النزوح.

وقال ممثل للمجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الرسمي مساء الأحد “في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقا من استعدادات البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من الأحد (…) أمام جميع الطائرات وحتى إشعار آخر”.

وأضاف البيان أن أي محاولة لخرق المجال الجوي ستواجه “برد قوي وفوري”.

وفي بيان منفصل، قال “المجلس الوطني لحماية الوطن” الحاكم الآن والذي يضم العسكريين الذين استولوا على السلطة، إن “انتشارا مسبقا استعدادا للتدخل جرى في بلدين في وسط إفريقيا”، من دون تحديد هذين البلدين.

وحذر البيان أن “أي دولة مشاركة ستعتبر طرفا في القتال”.

وفي وقت مبكر الاثنين لم تكن هناك أي طائرات تحلق في أجواء النيجر، وفقا لموقع “فلايت رادار 24” لتتبع الرحلات الجوية.

وتوافد الأحد الآلاف من أنصار المجلس العسكري على استاد رياضي في العاصمة نيامي للتعبير عن ترحيبهم بقرار عدم الإذعان للضغوط الخارجية والتراجع عن الانقلاب في أعقاب سيطرة المجلس العسكري على السلطة في 26 يوليو.

وكان نحو 30 ألفا من مؤيدي الانقلاب احتشدوا في العاصمة نيامي الأحد في عرض قوة قبل ساعات من انتهاء المهلة ملوحين بأعلام النيجر وروسيا وبوركينا فاسو.

وردد شاب “اليوم هو يوم استقلالنا الحقيقي”، فيما هتف الحشد “تسقط فرنسا، تسقط إكواس”.

ووصل أعضاء من “المجلس الوطني لحماية الوطن” إلى الملعب في قافلة سيارات رباعية الدفع واستقبلهم الحشد بحرارة.

وتحدث الجنرال محمد تومبا، الرجل الثالث في المجلس العسكري، أمام الحشد للتنديد “بمن يتربصون في الظل” والذين “يخططون لتخريب مسيرة النيجر إلى الأمام”، مضيفا “نحن على علم بخطتهم الميكيافيلية”.

ورسم قادة جيوش “إكواس” الجمعة الخطوط العريضة لخطة “تدخل عسكري محتمل” بعد اجتماع ليومين في العاصمة النيجيرية أبوجا، وقد أبدت بعض دول المجموعة مثل السنغال وساحل العاج استعدادها للمشاركة في التدخل.

ودان جميع شركاء النيجر الغربيين والأفارقة الانقلاب، لكن العسكريين الانقلابيين تلقوا دعما من نظرائهم في مالي وبوركينا فاسو الذين وصلوا أيضًا إلى السلطة من خلال انقلابين في عامي 2020 و2022، وقد اعتبرت باماكو وواغادوغو أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة “إعلان الحرب” عليهما.

هذا وأعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأحد.

ويثير احتمال التدخل عسكريا مخاوف وانتقادات إقليمية.

وبرزت انتقادات في نيجيريا التي تتولى حاليا رئاسة “إيكواس” وتعد من أبرز أركانها. وتتشارك الدولة التي يبلغ تعدادها السكاني 215 مليون نسمة، حدودا بطول 1500 كيلومتر النيجر.

وحضّ سياسيون كبار في نيجيريا الرئيس بولا تينوبو على إعادة النظر في التهديد بالتدخل عسكريا.

ودعا مجلس الشيوخ النيجيري “رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بصفته رئيسا للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) إلى تشجيع القادة الآخرين في المجموعة على تعزيز الخيارات السياسية والدبلوماسية”.

ونصح أعضاء في مجلس الشيوخ من ولايات في شمال نيجيريا التي تتشارك سبع منها حدودا مع النيجر، بعدم التدخل قبل استنفاد جميع الخيارات الأخرى.

ووفق دستور البلاد، لا يمكن للقوات النيجيرية المشاركة في عمليات خارج الحدود من دون مصادقة مجلس الشيوخ، باستثناء حالات “التهديد الداهم أو الخطر” على الأمن القومي.

وكان تينوبو حضّ هذا الأسبوع على ايجاد “حلّ شامل وودّي للوضع في النيجر” وكذلك، حذّرت الجزائر من أي تدخل عسكري في جارتها الجنوبية الشرقية التي تتشارك معها حدودا بطول ألف كلم.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية مساء السبت “نرفض رفضا تاما وقطعيا التدخل العسكري في النيجر”، مضيفا “ما يحدث في النيجر تهديد مباشر للجزائر”.

وشدد على أن “التدخل العسكري لا يحل أي مشكلة بل يؤزم الأمور. الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها”، سائلا “ما هو الوضع اليوم في الدول التي شهدت تدخلا عسكريا؟”، في إشارة إلى دول عدة في المنطقة تتقدمها ليبيا وسوريا.

وقد تعهد الانقلابيون في نيامي هذا الأسبوع “برد فوري” على “أي عدوان”.

وشددت مجموعة من الباحثين المتخصصين بشؤون الساحل على ضرورة “الحؤول دون السيناريو الكارثي لاندلاع حرب” في النيجر، في رسالة نشروها السبت في صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية.

وأضاف الباحثون أن هذه الحرب “لن يخرج منها سوى منتصر وحيد: الحركات الجهادية التي تبني منذ أعوام توسعها الميداني على حساب انهيار الدول”.

وفي الأثناء، أجلت عدة دول أوروبية مئات من رعاياها في الأيام الأخيرة من النيجر.

فبعد فرنسا وإسبانيا، أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية الأحد مغادرة 65 عسكريا النيجر في طائرة هبطت في روما مساء السبت. وأشارت الوزارة الى برنامج لتنظيم رحلات أخرى.

وتطالب “إكواس” والدول الغربية بالعودة إلى النظام الدستوري والإفراج عن الرئيس بازوم المحتجز منذ انقلاب 26 يوليو.

مساء الأحد قال رئيس ساحل العاج الحسن وتارا “ندين محاولة الانقلاب في النيجر التي تشكّل تهديدا خطرا للسلم والأمن في المنطقة”.

وشدد على “ضرورة” أن “يستعاد النظام الدستوري” وأن “يُسمح للرئيس بازوم المنتخب ديموقراطيا بأن يمارس مهامه بحرية”.

وأكدت الخارجية الفرنسية السبت دعمها “بحزم وتصميم” لجهود “إكواس” ضد الانقلاب ورأت أن “مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك”.

وقد أعلن الانقلابيون في النيجر إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري والأمني مع باريس التي تنشر 1500 عسكري في النيجر. واعتبرت فرنسا أن القرار باطل لافتقار أصحابه للشرعية.

العرب